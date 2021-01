Le mot «Makar Sankranti» signifie / signifie le mouvement du Soleil en Capricorne. Ce jour-là, le Soleil entre dans le nouveau signe du zodiaque du Capricorne ou Makar. La plupart des festivals hindous sont basés sur le calendrier lunaire, ce qui fait changer les dates du festival chaque année. Cependant, MakarSankranti est un festival qui tombe généralement le même jour chaque année car il est dédié / suit le calendrier solaire.

Le festival de MakarSankranti est l’un des plus anciens festivals de solstice célébrés dans la plupart des régions de l’Inde sous divers noms – Sankranti (Andhra Pradesh, Telangana et Karnataka), Pongal (Tamil Nadu), Makar Sankranti (Maharastra, Gujarat) et Lohri (Punjab et Haryana) ).

Le festival est d’une importance considérable et est célébré pendant quatre jours dans les États d’Andhra Pradesh, Telangana et Tamil Nadu où il est célébré comme Pongal. Le premier jour s’appelle Bhogi, c’est une pratique de jeter les vieilles choses et de les brûler dans un immense feu de joie. Cela signifie la concentration de nouvelles choses dans la vie tout en rejetant les anciennes. En Inde du Nord, il est connu et célébré sous le nom de Lohri.

Le deuxième jour marque MakarSankranti où les gens achètent de nouveaux vêtements, nettoient et décorent leurs maisons avec des fleurs, des rangoli et préparent des plats traditionnels à déguster en famille et entre amis. Le troisième jour est célébré comme Kanuma et le festival culmine le quatrième jour avec Mukkanuma. Après le festival et les festivités, il marque officiellement le début du printemps dans le sous-continent.

Kanuma est un jour important du festival Sankranti. Les deux sont d’anciennes fêtes de récolte qui ont lieu à la mi-janvier. Le festival, en particulier dans les États de langue Telugu d’Andhra Pradesh et de Telangana, est important avec les trois autres jours. Ce jour-là, les agriculteurs vénèrent leur bétail et d’autres animaux qui jouent un rôle essentiel dans leur prospérité. En guise de remerciement, les fermiers les décorent et les vénèrent, tout en offrant des bonbons et des salés avec son tarif régulier.

Cependant, le jour signifie également la levée de la colline de Govardhan par le Seigneur Krishna pour protéger les habitants de Gokulam / Gokul. Selon la mythologie hindoue, le Seigneur Krishna a soulevé la colline de Govardhana et a sauvé le peuple de Gokul. La colline bloquait les nuages ​​qui privaient les gens de la pluie et le Seigneur Krishna a demandé aux habitants de Gokul de prier sur la colline. Ce Seigneur Indra outragé (le Dieu de la pluie), pour venger cette insulte, il a inondé la ville. Afin de protéger les gens et les animaux, Krishna a soulevé la colline avec son petit doigt et a donné un abri à tous. Cette journée est célébrée sous le nom de Kanuma.

En raison de la période de quatre jours du festival et de son importance, c’est également un moment où les familles se rencontrent et se saluent tout en passant du temps et se livrent à des plats traditionnels comme Ariselu, Bobattulu (variété de gâteaux de riz sucrés), Jantikulu (salé avec farine de pois chiches), Paalakaayulu (farine de riz salée), Semia Payasam (dessert sucré au vermicille), Paramannam (riz au lait sucré), Pulihora (riz au tamarin) et Masala Vada (boulettes de lentilles frites) entre autres avec des variétés de préparations de riz.

La plupart des gens évitent la viande pendant les trois premiers jours, cependant, dans quelques régions des États, certains plats non végétariens sont inclus. Les plats à base de viande sont généralement servis le dernier jour de Mukkanuma, qui marque la fin du festival de quatre jours.