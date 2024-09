Tout ce que vous devez savoir sur le défilé Chloé printemps-été 2025

Chemena Kamali a capturé l’essence d’un été ensoleillé avec sa collection printemps/été 2025 pour Chloé. Canalisant la chaleur, la liberté et la joie sans effort qu’apporte la saison, cette collection ressemble à une lettre d’amour à ces moments éphémères de soleil et d’après-midi insouciants, où le style devient une seconde nature et dégage une allure sans effort.

En mélangeant des silhouettes enfantines avec des échantillons de tissus en dentelle et de cuirs colorés, Kamali a insufflé à tout le défilé les émotions de l’été, nous laissant non seulement hypnotisés mais profondément inspirés. C’est une mode qui ressemble à une journée passée au soleil : pure, radieuse et totalement captivante. Cette continuation de l’éclat bohème que Kamali a apporté à Paris la saison dernière en fait une excellente collection de deuxième année qui correspondait à l’anticipation qui a précédé le défilé. Alors que nous décomposons les points à retenir de ce moment du défilé, la vision de notre garde-robe été 2025 devient plus claire que jamais.

Participants notables

La fille Chloé est féminine, décontractée et insouciante : les participants au défilé de cette saison ont adopté ce personnage avec facilité. Des it-girls comme Diane Kruger, Sienna Miller et Karlie Kloss ont apporté le pouvoir de star avec des vétérans de l’industrie comme Anna Wintour et Pat Cleveland occupant également une place au premier rang. Leur tenue comprenait certains des points forts des collections Chloé les plus récentes et un aperçu de l’avenir de la marque avec des styles qui imitaient les moments du défilé. L’esthétique bohème a occupé le devant de la scène auprès des participants et leurs looks méritaient d’être inspirés.

(Crédit image : Getty Images)

OMS: Anna Wintour et Sienna Miller

(Crédit image : Getty Images)

OMS: Liya Kebédé

(Crédit image : Getty Images)

OMS: Cole Sprouse et Ari Fournier

(Crédit image : Getty Images)

OMS: Karlie Kloss

(Crédit image : Getty Images)

OMS: Selma Blair et Diane Kruger

(Crédit image : Getty Images)

OMS: Zita Hanrot

(Crédit image : Getty Images)

OMS: Juge de règne

Le Bohemian Redux perdure

Chloé a utilisé cette collection de défilé pour poursuivre sa plongée profonde dans l’allure bohème qui a fait le succès de la marque depuis des décennies, en s’appuyant sur la réintroduction, la saison dernière, de l’esthétique libre d’esprit avec Chemena Kamali à la barre. La saison dernière, en réinventant le bohème chic avec des capes aux tons terre, des robes fluides et des accessoires insouciants, cette saison, la maison a élargi le récit, montrant à quel point le bohème peut être polyvalent. La collection Printemps/Été 2025 a infusé des éléments frais comme des jupes bulle, de la dentelle transparente, de nouvelles versions de vêtements d’extérieur et bien plus encore. Cette nouvelle collection a repoussé les limites de ce que « boho » peut signifier dans la haute couture, renforçant ainsi sa pertinence durable. De plus, le monde de la mode n’arrête déjà pas d’en parler.

(Crédit image : Imaxtree)

(Crédit image : Imaxtree)

(Crédit image : Imaxtree)

(Crédit image : Imaxtree)

(Crédit image : Imaxtree)

(Crédit image : Imaxtree)

Nouvelles silhouettes

Combinaisons ! Ourlets à bulles ! Culotte bouffante! Sarouel ! Il y a eu plusieurs moments à couper le souffle au cours de ce défilé qui ont présenté l’esthétique Chloé d’une manière différente de celle à laquelle nous nous attendions à la Fashion Week de Paris. Il y a eu de nombreuses surprises, rebondissements et rebondissements dans cette catégorie et ils ont tous créé des moments de style qui feront certainement tourner les têtes une fois le printemps/été 2025 commencé.

(Crédit image : Launchmetrics)

(Crédit image : Launchmetrics)

(Crédit image : Launchmetrics)

(Crédit image : Launchmetrics)

Accessoires nostalgiques

Parmi cette collection de défilés, il y a certainement plusieurs it-buys en préparation. Dans les notes du défilé, Kamali a fait référence aux accessoires de cette collection comme un endroit où « superposer le fantaisiste et le précieux ». La marque a revisité les chaussures en gelée, les rendant plus flatteuses en ajoutant un talon pour une coupe plus sophistiquée. Pendant ce temps, nous avons vu des colliers ras de cou, des breloques de sac, des ballerines à lacets, des ceintures et des bijoux inspirés des coquillages pour compléter certains de nos looks préférés. Cela a fini par être toute une combinaison d’accessoires qui pourraient rendre n’importe quelle tenue intéressante.

(Crédit image : Imaxtree)

(Crédit image : Imaxtree)

(Crédit image : Imaxtree)

(Crédit image : Imaxtree)