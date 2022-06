Tout ce que vous devez savoir sur le Danemark

Par Ben Grey





Pour le moment, il n’y a pas d’informations sur les joueurs pour ce match. Veuillez vérifier plus tard.

Calendrier de la phase de groupes de l’Euro 2022 au Danemark

En savoir plus sur l’Allemagne, la Finlande et l’Espagne en cliquant sur le nom de l’équipe.

Comment ils se sont qualifiés

Record du tournoi majeur

Championnat d’Europe

Meilleure performance au Championnat d’Europe : Finalistes – 2017.

Performance la plus récente au Championnat d’Europe : Finaliste – 2017.

Coupe du monde Fifa

Meilleure performance en Coupe du monde : quarts de finale – 1991 et 1995.

Performance mondiale la plus récente : Phases de groupes – 2007.

jeux olympiques

Meilleure performance olympique : Phases de groupes – 1996.

Performance olympique la plus récente : Phases de groupes – 1996.

Le Danemark à l’Euro 2022 : les finalistes de 2017 iront-ils jusqu’au bout cet été ?

Après un parcours fantastique lors des derniers Championnats d’Europe, le Danemark fait-il partie des favoris pour soulever le trophée cet été ?

Il y a cinq ans, De rød-hvide a atteint sa toute première finale majeure grâce à des victoires sur la Belgique, la Norvège, l’Allemagne, tenante du titre, puis l’Autriche aux tirs au but.

Cependant, bien qu’ils aient mené tôt, ils n’ont pas pu remporter le trophée, battus 4-2 par les hôtes néerlandais à De Grolsch Veste.

Ayant déjà atteint les demi-finales de ce tournoi en 1984, 1991, 1993, 2001 et 2013, le Danemark devrait à nouveau être un sérieux prétendant.

Malgré tous ces succès continentaux, les Rouge-Blanc n’ont pas participé à une Coupe du monde depuis 2007, même si cet exil prendra fin l’année prochaine.

Ils ont remporté les sept éliminatoires de la Coupe du monde à ce jour et sont assurés d’une place au tournoi de l’été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Pour atteindre cette compétition, de rød-hvide a également impressionné, remportant neuf des dix matches, ne perdant des points que lors de la visite de l’Italie à Viborg.

Bref, l’équipe de Lars Søndergaard a du pedigree et de la forme, mais reste des outsiders en matière de qualification en phase à élimination directe.

C’est parce qu’ils sont rejoints dans le groupe B par l’Allemagne, huit fois vainqueur du record, et l’Espagne, favorite du tournoi.

Avec leur match contre la Finlande à peu près, les deux matches du Danemark à Londres contre les deux grands du groupe seront décisifs.

Ils ouvrent leur campagne au Brentford Community Stadium contre l’Allemagne, le perdant de celui-ci étant en danger immédiat d’élimination.

Joueurs clés : Sofie Junge Pedersen

L’une des partantes de la dernière Finale des Championnats d’Europe toujours présente, Sofie Junge Pedersen reste une figure incontournable de sa nation.

Depuis ses débuts seniors il y a 11 ans, Junge a accumulé 78 sélections internationales et ce sera sa troisième campagne européenne.

La joueuse de 30 ans a participé aux 24 derniers internationaux du Danemark, la dernière en avril 2019, son dernier but étant en septembre 2020.

Mais elle n’est pas dans l’équipe pour marquer des buts avec le travail principal de Junge pour dicter le jeu et créer des opportunités pour leurs attaquants vedettes.

Au niveau des clubs, Junge a passé les trois dernières saisons et demie avec la Juventus, remportant un triplé de titres de Serie A et sept trophées au total.

Passée si près il y a cinq ans, peut-elle aider le Danemark à remporter l’Euro le 31 juillet à Wembley ?

Acteurs clés : Pernille Harder

Si le Danemark doit être un concurrent sérieux dans ce tournoi, il dépendra de Pernille Harder pour les buts.

Le capitaine a maintenant marqué 68 buts internationaux, battant le record de Merete Pedersen de 65 contre Malte en septembre.

Harder a réussi un triplé lors de ses débuts seniors contre la Géorgie en 2009, marquant en vain lors de la défaite en finale de l’Euro il y a cinq étés.

Pour ses clubs, elle a maintenant remporté 16 trophées majeurs, dont huit avec Wolfsburg et cinq en représentant les employeurs actuels de Chelsea.

Cette saison, Harder a remporté un deuxième titre WSL consécutif, marquant 31 buts en 65 apparitions depuis qu’il a rejoint les Blues.

Parallèlement à cette défaite à l’Euro en 2017, Harder a perdu trois finales de la Ligue des champions, deux fois avec Wolfsburg puis en 2021 avec Chelsea.

Ainsi, l’année 29 n’a pas eu beaucoup de chance en ce qui concerne les compétitions de l’UEFA, ce qu’elle aimerait changer à Wembley cet été.

Joueurs clés : Nadia Nadim

L’une des figures les plus intéressantes et les plus inspirantes du football féminin, Nadia Nadim reste également l’une des figures clés du Danemark sur le terrain.

Elle est née et a grandi en Afghanistan jusqu’à ce qu’en 2000, son père soit exécuté par les talibans, entraînant la fuite de sa famille vers le Danemark.

À l’âge adulte, Nadim s’est prononcé contre le lavage des sports au Qatar, est un médecin qualifié et parle couramment neuf langues.

Sur le terrain, aujourd’hui âgée de 34 ans, elle est toujours une interprète de grande classe.

Au niveau des clubs, Nadim a représenté certains des plus grands clubs de la planète, à savoir le Gotham FC, Portland Thorns, Manchester City et le PSG.

L’année dernière, elle est revenue du côté de l’État avec Racing Louisville, marquant un doublé sur le banc lors d’un récent match nul à Washington Spirit.

Pour le Danemark, elle a maintenant dépassé les 100 sélections, cherchant à ajouter à ses 38 buts, dont neuf au cours du cycle de qualification en cours pour la Coupe du monde.

Même au crépuscule de sa carrière, Nadim reste un élément clé de cette machine danoise.

Le Danemark pourrait être titulaire de l’Euro 2022

L’équipe complète du Danemark pour l’Euro 2022

Gardiens

Défenseurs

Milieux de terrain

Attaquants