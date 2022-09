Tout ce que vous devez savoir sur le chant du cygne de Roger Federer sur le circuit ATP

Roger Federer va bientôt faire tomber les rideaux de sa brillante carrière de tennis. La Laver Cup 2022 sera le chant du cygne du maestro suisse du tennis. Des millions de fans de Federer seront collés à leurs téléviseurs et autres appareils alors que leur idole sortira sur le terrain pour une dernière danse. Le joueur de 41 ans sera rejoint par Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray alors qu’il met fin à sa carrière historique à l’O2 Arena de Londres.

Les Big Four font partie de l’équipe européenne lors de la Laver Cup de cette année. Le tournoi très attendu verra Team Europe s’affronter avec Team World pendant trois jours. L’équipe européenne a remporté les quatre éditions précédentes du tournoi. Ils voudraient également triompher cette année et donner un départ mémorable à Roger Federer. Voici tout ce que vous devez savoir sur Laver Cup 2022.

Qu’est-ce que la Laver Cup ?

La Laver Cup oppose six des meilleurs joueurs européens à six de leurs homologues du reste du monde. La Laver Cup est un tournoi de style Ryder Cup qui a été conceptualisé par l’équipe de direction de Roger Federer.

C’est quand la Laver Cup ?

La Laver Cup débutera le 23 septembre, vendredi et se terminera le 25 septembre, dimanche.

Comment fonctionne la Laver Cup ?

L’événement comprend cinq sessions disputées sur trois jours (du vendredi au dimanche). Des matchs en simple et en double sont joués chaque jour. Les matchs qui se jouent le vendredi valent un point. Pendant ce temps, les matchs qui se jouent samedi et dimanche valent respectivement deux et trois points. Chaque joueur doit disputer au moins un match en simple au cours des deux premiers jours. Aucun joueur ne peut jouer en simple plus de deux fois pendant la compétition.

Au moins quatre joueurs de chaque équipe doivent jouer en double et aucune combinaison de double ne peut être utilisée plus d’une fois. Laver Cup a un format au meilleur des trois sets, mais le troisième set est un bris d’égalité en 10 points si les deux premiers sets sont séparés. La première équipe qui atteint 13 points soulève la Laver Cup et un décideur est joué en cas de match nul 12-12.

Quel est le programme de la Laver Cup ?

vendredi 23 septembre 2022

13h00 Séance de jour

Match 1 – Simples

Match 2 – Simples

19h00 – Session nocturne

Match 3 – Simples

Match 4 – Double

samedi 24 septembre 2022

13h00 Séance de jour

Match 5 – Simples

Match 6 – Simples

19h00 – Session nocturne

Match 7 – Simples

Match 8 – Double

dimanche 25 septembre 2022

12h00 – Séance de jour

Match 9 – Double

Match 10 – Simples*

Match 11 – Simples*

Match 12 – Simples*

*si nécessaire

La Laver Cup passe-t-elle à la télé ?

La Laver Cup sera diffusée sur Sony Sports Network et sera également disponible en streaming en ligne sur l’application et le site Web Sony LIV.

Laver Cup 2022 : les équipes

Équipe Europe : Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud

Monde par équipe : Félix Auger-Aliassime, Frances Tiafoe, Diego Schwartzman, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Jack Sock

