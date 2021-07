Tout ce que vous devez savoir sur le basketball 3×3 aux Jeux olympiques de Tokyo | Actualités des Jeux Olympiques

Aleksandar Ratkov de l’équipe de Serbie gère le ballon dans la compétition 3×3

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques est généralement une affaire dont on parle beaucoup, mais cette année à Tokyo 2020, les restrictions de Covid-19 signifiaient que l’ensemble de l’événement serait fermé aux spectateurs, atténuant les vibrations du premier jour.

Cela signifiait que l’attention s’était tournée vers plusieurs nouveaux sports aux Jeux Olympiques, qui attirent les regards et suscitent la conversation.

Le baseball, le karaté, l’escalade et le surf font entrer les Jeux olympiques parfois traditionnels et étouffants dans l’ère moderne, mais au cours de la dernière décennie, le basket-ball s’est également adapté à la durée d’attention réduite. Longtemps considéré comme un maquillage pour le ramassage des terrains de jeu lorsque vous manquez de chiffres, la formalisation du 3×3 en tant que discipline a été mise en place par la FIBA ​​il y a environ huit ans.

Contrairement au 5×5, qui nécessite une plus grande organisation avec au moins 10 joueurs et deux poteaux de basket-ball, le 3×3 est une option plus universelle, en particulier pour ceux qui ont un cerceau et qui manquent de joueurs ou d’espace de jeu.

Ceci est particulièrement utile pour le Royaume-Uni, où les amateurs de basket-ball ou les terrains sont peu peuplés, et par conséquent, la discipline est plus proche de ceux qui jouent dans les coins des courts de tennis ou dans des cages polyvalentes après que le football à cinq ait fini.

Le perdant prend le ballon

Une chose que la FIBA ​​a dû établir dans sa tentative d’en faire une discipline acceptable dans le monde est de proposer un ensemble de règles universelles. Dans certains courts à Londres, vous devrez peut-être appeler vos propres fautes, alors qu’à un autre court à 15 minutes, ce n’est pas le cas. Et à Manchester, vous constaterez peut-être qu’une fois que vous marquez, vous récupérez le ballon, tandis que le terrain de jeu de l’autre côté de la rue donne le ballon à l’adversaire après un seau.

L’instance dirigeante a mis en place ses propres règles pour créer un jeu amusant et au rythme rapide qui est en grande partie une course de sensations fortes non-stop pour ceux qui veulent les points forts d’un match de basket-ball typique emballé dans un jeu de 10 minutes de coups fous, brisés chevilles, passes folles et mouvements parfaits.

Le chronomètre des tirs est de 12 secondes et lorsque quelqu’un marque, l’équipe adverse attrape simplement le ballon et le jeu est à nouveau en direct. Chaque équipe doit passer derrière la ligne des trois points avant de pouvoir marquer, mais marquer un tir à longue distance ne vaut que deux points, et tout ce qui se trouve à l’intérieur de l’arc en vaut un. Chaque concours est joué jusqu’à ce qu’un gagnant marque 21 points ou que le délai de 10 minutes soit écoulé.

La balle est d’une taille plus petite que ce que nous voyons utilisé dans un jeu 5×5, bien qu’elle ait le même poids. Cela permet aux joueurs de faire des mouvements plus rapides et il y a des mini rainures supplémentaires – au-dessus des rivets principaux séparant les panneaux de couleur – pour permettre un meilleur contrôle et une meilleure manipulation du ballon. C’est ce qui a attiré le principal commentateur 3×3 de la FIBA, Kyle Montgomery, dans ce sport.

Il a déclaré: «J’aime tellement d’aspects du jeu, en particulier l’espace ouvert qui permet des jeux d’isolement. C’est le format parfait pour les crossovers, dunks, dimes, facetime. En tant que joueur, j’aurais adoré. Cela convient à mon jeu. Je ne connaissais pas le 3×3 jusqu’à ce que la FIBA ​​m’offre l’opportunité d’appeler play by play. Ils m’ont emmené par avion à Mexico pour organiser mon premier tournoi en 2015 et j’ai vu le potentiel du jeu une fois que les meilleurs athlètes l’ont saisi. J’ai dit « inscris-moi » et six ans plus tard, nous sommes aux Jeux olympiques. »

Qui regarder ?

La tête de série numéro un pour le football féminin est la France, suivie de près par la Russie, et le classement est déterminé par les points, qui sont en partie déterminés par le nombre de matchs joués par chaque membre de l’équipe nationale. Et tandis que les États-Unis sont 13e chez les femmes, vous auriez du mal à trouver quelqu’un pariant contre Kelsey Plum, Allisha Gray, Stef Dolson et Jackie Young. Ils ont une fiche de 6-0 avant les matchs de mardi.

Du côté des hommes, les États-Unis ne se sont pas qualifiés pour les Jeux olympiques, mais cela aurait été une tâche ardue pour eux même s’ils l’avaient fait.

L’Europe a un bastion pour le jeu de 3×3, les ligues professionnelles s’avérant déjà incroyablement populaires auprès de joueurs comme Riga en Lettonie et les Serbes Liman et Novi Sad étant des noms bien connus. Ce dernier verra trois des cinq joueurs les mieux classés au monde s’habiller pour leur pays d’origine – Aleksandar Ratkov, Mihailo Vasic et Dusan Bulut – et ils seront les favoris pour remporter l’or. Eux aussi détiennent un record parfait de 6-0 jusqu’à présent.

L’ancien joueur professionnel de 3×3 Luka Snoj a récemment écrit le premier livre consacré au jeu, intitulé 3×3 Basketball : Tout ce que vous devez savoir.

Il pense que la discipline ouvrira des opportunités pour de nouveaux pays en dehors des podiums traditionnels et a déclaré : « Depuis sa genèse, le 3×3 a été conçu pour pousser le basket-ball dans de nouvelles frontières pour être un accélérateur du développement du basket-ball traditionnel dans le monde entier, ainsi qu’une discipline qui offre une chance aux nations de basket-ball les moins bien classées. Cela est parfaitement illustré aux Jeux olympiques de cette année, où les femmes mongoles ou les hommes belges profitent de leurs débuts en basket-ball.

La Grande-Bretagne joue-t-elle en 3×3 ?

La beauté du 3×3 est que vous n’avez besoin que de quatre joueurs (y compris un sous-marin) pour concourir au plus haut niveau, et bien que la Grande-Bretagne ait souvent eu du mal avec la profondeur pour se tenir aux côtés de certains des géants internationaux, le pays peut expulser quatre joueurs qui se tiennent aux côtés le meilleur des autres nations la plupart du temps, surtout chez les femmes.

La Grande-Bretagne a envoyé des équipes masculines et féminines, au niveau senior et dans les catégories U23, pour se qualifier pour une place en Coupe d’Europe et tandis que les hommes ont raté l’occasion, l’équipe féminine – composée de Tèmi Fágbénlé, Chantelle Handy, Shequila Joseph et Shanice Brandi Norton – est restée invaincue et a battu un ancien champion dans le processus.

Leur succès inspire la prochaine génération de jeunes femmes à se lancer dans le jeu. Loren Christie a déclaré : « Ils se sont déjà avérés être un problème pour toutes les équipes contre lesquelles ils affrontent, donc je pense qu’ils vont rivaliser avec tout le monde à la Coupe d’Europe. »

Christie n’a commencé avec le 3×3 que l’année dernière après avoir grandi en jouant au 5×5, mais elle est déjà devenue la femme britannique la mieux classée. Elle a déclaré : « J’aime vraiment les deux : le 3×3 est un rythme rapide mais il y a tellement plus de place pour la créativité et le plaisir. Cela donne aux joueurs la possibilité de devenir plus polyvalents.

C’est encore une nouvelle discipline pour les Britanniques, mais le BallOutUK Tour, sponsorisé par Red Bull, devient un événement incontournable, car les instances dirigeantes des pays d’origine investissent dans le sport.

Que ce soit aux Jeux Olympiques, sur les scènes internationales de la FIBA, ou au niveau professionnel avec la croissance des ligues à travers le monde et le BIG3 aux États-Unis, le basketball 3×3 devient rapidement le sport le plus amusant au monde.