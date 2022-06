Tout ce que vous devez savoir sur l’Autriche

Par Ben Grey





Calendrier de la phase de groupes de l’Euro 2022 Autriche

En savoir plus sur l’Angleterre, l’Irlande du Nord et la Norvège en cliquant sur le nom de l’équipe.

Comment ils se sont qualifiés

Record du tournoi majeur

Championnat d’Europe

Meilleure performance au Championnat d’Europe : Demi-finales – 2017.

Performance la plus récente en Championnat d’Europe : Demi-finales – 2017.

Coupe du monde Fifa

Jamais qualifié auparavant.

L’Autriche à l’Euro 2022 : L’Autriche va-t-elle vivre un autre parcours mémorable ?

L’Autriche ne s’est peut-être qualifiée que pour un seul tournoi majeur à ce jour, mais après une course mémorable en 2017, elle espère en faire de même cet été.

Il y a cinq ans, des victoires contre la Suisse, l’Islande et l’Espagne les ont vus atteindre les demi-finales du Championnat d’Europe, contre toute attente et contre toute attente.

Das Team a ensuite emmené le Danemark aux tirs au but, mais a raté les trois tirs au but et s’est retiré à Breda.

Depuis, ils n’ont pas réussi à se qualifier pour une toute première Coupe du monde, mais ont remporté six des huit éliminatoires de l’Euro, tenant la France à un match nul et vierge à Wiener Neustadt.

Lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, l’équipe d’Irene Fuhrmann est presque certainement prête pour les barrages à venir en octobre.

Avant cela, ils donneront le coup d’envoi des Championnats d’Europe contre l’Angleterre, une équipe qu’ils ont affrontée en novembre dernier lors de ces éliminatoires.

L’Autriche a été surclassée à Sunderland, a finalement été battue 1-0 et, en vérité, cela aurait probablement dû être plus.

Dans le cadre du groupe A, l’Angleterre et la Norvège sont les favoris écrasants pour se qualifier avec l’Irlande du Nord en tant qu’outsiders.

Ainsi, l’Autriche espère juste qu’elle est toujours dans le coup au moment de son affrontement de la troisième journée avec la Norvège à Brighton.

N’ayant concédé que 16 buts lors de ses 31 dernières sorties en compétition, cette équipe dépendra de sa résilience défensive.

Cependant, cela sera mis à rude épreuve lors de leur premier match susmentionné contre l’Angleterre à Old Trafford à guichets fermés.

Joueurs clés : Manuela Zinsberger

Comme mentionné, cette équipe ne concède pas beaucoup de buts, et une grande raison derrière cela est leur gardienne Manuela Zinsberger.

À ce jour, le joueur de 26 ans a remporté 79 sélections, commençant les cinq matches alors que l’Autriche atteignait les demi-finales lors de ses débuts à l’Euro il y a cinq ans.

Au niveau des clubs, elle a remporté des titres de champion en Allemagne et en Allemagne, avant de rejoindre Arsenal en 2019.

Depuis son passage à la WSL, Zinsberger a impressionné, aidant les Gunners à terminer troisièmes à deux reprises, puis deuxièmes la saison dernière.

Personnellement, elle n’a concédé que 31 buts en 45 apparitions à la WSL, gardant une feuille blanche dans 13 des 20 matches de la dernière campagne.

Zinsberger a sauvé 80% des tirs cadrés la saison dernière, le deuxième chiffre le plus élevé de tous les gardiens de la division.

Si l’Autriche doit causer une autre surprise aux Championnats d’Europe, Zinsberger devra rester à son meilleur niveau.

Acteurs clés : Carina Wenninger

Fidèle à la section défensive de l’équipe autrichienne, Carina Wenninger est leur pierre angulaire à l’arrière.

La capitaine a accumulé 116 sélections depuis ses débuts en 2007, disputant les 33 matchs du club et du pays cette saison.

Au niveau des clubs, Wenninger a rejoint le Bayern Munich à l’âge de 16 ans, faisant près de 300 apparitions à ce jour, remportant trois titres de Frauen-Bundesliga.

Bien qu’elle ait joué en tant que défenseur central, elle a marqué six fois pour l’équipe nationale et à 18 reprises pour le Bayern, c’est donc une menace à l’autre bout également.

Fin juin, il a été annoncé que Wenninger changerait de club pour la toute première fois, rejoignant l’AS Roma, finaliste de Serie A, en prêt.

Acteurs clés : Sarah Zadrazil

Une autre star du Bayern Munich, Sarah Zadrazil, continuera d’être un élément clé de cette machine Das Team.

Depuis des passages insignifiants avec Washington Spirit et Turbine Potsdam, elle a vraiment atteint son plein potentiel depuis son arrivée à Munich il y a deux ans.

Cela a vu Zadrazil participer à tous les 30 matches du Bayern cette saison sauf un, commençant 26 de ces matches.

Elle a marqué le premier match amical de l’Autriche contre le Danemark, mais n’est pas connue pour ses exploits en matière de buts.

Ce n’était que le septième but international de la joueuse de 29 ans, même si, en tant que milieu de terrain, ce n’est pas ce qu’elle doit faire dans l’équipe.

L’Autriche pourrait être titulaire pour l’Euro 2022

L’équipe autrichienne au complet pour l’Euro 2022

Gardiens

Défenseurs

Milieux de terrain

Attaquants

Tableau du groupe A de l’Euro féminin 2022 :

# Équipe député O ré L F UN ré P 1 Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Angleterre 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Irlande du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 4 L’Autriche 0 0 0 0 0 0 0 0

