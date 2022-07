Tout ce que vous devez savoir sur l’Angleterre

Par Ben Grey





Calendrier de la phase de groupes de l’Angleterre Euro 2022

En savoir plus sur l’Autriche, la Norvège et l’Irlande du Nord en cliquant sur le nom de l’équipe.

Comment ils se sont qualifiés

L’Angleterre s’est qualifiée pour l’Euro féminin de l’UEFA 2022 en tant qu’hôte.

Record du tournoi majeur

Championnat d’Europe

Meilleure performance au Championnat d’Europe : Finalistes – 1984 et 2009.

Performance la plus récente en Championnat d’Europe : Demi-finales – 2017.

Coupe du monde Fifa

Meilleure performance en Coupe du monde : demi-finales – 2015 et 2019.

Performance la plus récente en Coupe du monde : Demi-finales – 2019.

Jeux olympiques (comme la Grande-Bretagne)

Meilleure performance olympique : quarts de finale – 2012 et 2021

Performance olympique la plus récente : Quarts de finale – 2021.

L’Angleterre à l’Euro 2022 : les hôtes soulèveront-ils le trophée ?

Hurlée par une foule locale en attente, l’Angleterre remportera-t-elle son tout premier grand argenterie ?

Dernièrement, les Lionnes ont frôlé le succès des tournois majeurs, atteignant les demi-finales des deux dernières Coupes du monde et les derniers Euros en 2017.

Cependant, la défaite 6-2 contre l’Allemagne à l’Euro 2009 reste leur seule apparition dans une finale de tournoi depuis 1984.

Cette fois cependant, l’Angleterre est l’un des favoris pour aller jusqu’au bout.

L’une des principales raisons en est l’arrivée de Sarina Wiegman en tant qu’entraîneur-chef; elle a remporté l’Euro 2017 et atteint la finale de la Coupe du monde 2019 à la tête des Pays-Bas.

Sous sa direction, ils ont remporté les huit éliminatoires de la Coupe du monde, marquant 68 buts et n’en concédant aucun.

Plus impressionnant encore, l’Angleterre a remporté la Coupe Arnold Clark en février, faisant match nul avec le Canada et l’Espagne avant une victoire de retour contre l’Allemagne.

De plus, lors des récents matches amicaux d’avant-tournoi, les Lionnes ont battu la Belgique et les Pays-Bas, champions d’Europe en titre, 3-0 et 5-1.

En bref, tout semble bon pour l’Angleterre en ce moment avant le match d’ouverture du tournoi contre l’Autriche dans un Old Trafford à guichets fermés.

Après cela, ils affronteront leur test le plus difficile des phases de groupes contre la Norvège, avant de rencontrer des outsiders de rang l’Irlande du Nord, tous deux sur la côte sud.

Les hôtes auront peu de mal à sortir du groupe, mais des tests plus difficiles seront à nos portes, l’Espagne ou l’Allemagne attendant les quarts de finale.

Acteurs clés : Lucy Bronze

La meilleure joueuse féminine de la FIFA de 2020, Lucy Bronze, n’est peut-être pas tout à fait au sommet de son art en ce moment, mais reste une figure clé de cette équipe d’Angleterre.

À ce jour, le joueur de 30 ans a accumulé 90 sélections en Angleterre, notamment à deux euros, deux Coupes du monde et les Jeux olympiques de l’été dernier avec l’équipe GB.

Elle a marqué deux fois lors de la Coupe du monde en 2015, puis le but décisif lors de la victoire en quart de finale de 2019 contre la Norvège, marquant dix fois au total.

Côté style, Bronze est un arrière droit très offensif, il prend donc des risques qui pourraient s’avérer problématiques lorsque l’Angleterre se heurte à des adversaires plus forts.

Cela dit, le record de Bronze parle de lui-même, remportant 18 distinctions majeures, dont trois titres FAWSL et un triplé de Ligues des Champions.

Pendant trois saisons à l’Olympique Lyonnais, elle a remporté chaque année la Ligue des champions, en commençant les trois finales.

Bronze a passé les deux dernières saisons à Manchester City, mais a accepté de rejoindre le champion d’Espagne de Barcelone avant la prochaine campagne.

En tant que l’un des membres les plus expérimentés, les plus performants et les plus qualifiés de cette équipe, l’arrière droit jouera un rôle central si l’Angleterre remporte le trophée.

Joueurs clés : Leah Williamson

En avril dernier, Sarina Wiegman avait annoncé, de manière quelque peu surprenante, que Leah Williamson serait la capitaine de l’Angleterre pour cet Euro à domicile.

Le joueur de 25 ans participera pour la toute première fois à un Championnat d’Europe, n’ayant joué que six minutes lors de la dernière Coupe du monde.

En toute honnêteté, l’été dernier, elle a commencé trois des quatre matches alors que la Grande-Bretagne atteignait les quarts de finale aux Jeux olympiques.

Néanmoins, 12 membres de l’équipe d’Angleterre comptent plus que les 30 sélections de Williamson, mais le joueur d’Arsenal est certainement à la hauteur.

Elle a rejoint les Gunners à l’âge de neuf ans et, depuis ses débuts seniors en mars 2014, a accumulé 172 apparitions pour le club.

À ce jour, Williamson a remporté deux Coupes FA, deux Coupes de la Ligue et le titre FAWSL en 2019, avec 19 de leurs 20 matchs de championnat cette saison-là.

Pour son club, elle est principalement déployée en tant que défenseur central, mais ancrera le milieu de terrain aux côtés de la meilleure amie d’enfance Keira Walsh pour les Lionnes.

Williamson sera-t-il le capitaine qui soulèvera le trophée à Wembley le 31 juillet ?

Acteurs clés : Ellen White

Lorsqu’il s’agit de marquer des buts lors d’un tournoi international majeur, peu le font mieux qu’Ellen White.

L’attaquant a marqué six fois aux Jeux olympiques de l’été dernier, après avoir partagé le Soulier d’or de la Coupe du monde en 2019, marquant six fois en France.

White a également marqué lors de la Coupe du monde 2011 et de l’Euro 2017 tandis que, plus récemment, elle a marqué dix fois lors des éliminatoires de la Coupe du monde en cours.

Au total, le joueur de 33 ans a marqué 50 buts internationaux, battant le record de Kelly Smith lors de la victoire 20-0 sur la Lettonie en novembre dernier.

Avec des buts contre les États-Unis, l’Australie, le Japon, l’Allemagne, la Norvège, le Brésil, le Canada et l’Espagne sur son CV, ne vous laissez pas berner en pensant qu’elle est une brute à plat.

Au niveau des clubs, White est la meilleure Anglaise de l’histoire de la FAWSL, avec 61 buts depuis la création de la ligue en 2011.

Elle a remporté le titre à trois reprises, deux fois avec Arsenal, une fois avec Manchester City, remportant également trois Coupes FA et trois Coupes de la Ligue.

Au niveau international, les buts de White ont aidé l’Angleterre à remporter la SheBelieves Cup en 2019 et la Arnold Clark Cup plus tôt cette année.

Maintenant, dans le tournoi qui compte vraiment, l’attaquant superstar va-t-il propulser le pays hôte vers la gloire ?

L’équipe de départ possible de l’Angleterre pour l’Euro 2022

L’équipe complète d’Angleterre pour l’Euro 2022

Gardiens

Défenseurs

Milieux de terrain

Attaquants

Tableau du groupe A de l’Euro féminin 2022 :

