Tout ce que vous devez savoir sur l’ailier de Chelsea Mudryk

Chelsea a agi rapidement pour conclure un accord avec l’ailier du Shakhtar Donetsk Mykhailo Mudryk, bien qu’Arsenal ait été favori après avoir soumis trois offres précédentes pour décrocher l’international ukrainien de 22 ans.

Les Bleus ont obtenu leur homme pour des frais de transfert de 70 millions d’euros, plus 30 millions d’euros supplémentaires en suppléments potentiels, le Shakhtar tenant un package total de 100 millions d’euros pour un joueur qui n’a que récemment percé correctement dans sa carrière.

Mudryk a marqué sept buts et enregistré six passes décisives en 12 matchs de Premier Liga ukrainienne cette saison, mais il a attiré l’attention des clubs d’élite européens en Ligue des champions alors que le Shakhtar a scellé sa progression vers la phase à élimination directe de la Ligue Europa avec l’aide de ses trois buts. et deux passes décisives en six matchs.

L’ailier est arrivé pour la première fois au Shakhtar à l’âge de 15 ans et a fait ses débuts seniors par Paulo Fonseca lors d’un match de la Coupe d’Ukraine 2018 à l’âge de 17 ans, avant que quelques périodes de prêt ne le voient poursuivre son développement à Arsenal Kyiv et Desna Chernihiv.

L’entraîneur du Shakhtar de l’époque, Roberto De Zerbi, lui a donné une chance lors de la campagne 2021-22 et il n’a jamais regardé en arrière, faisant ses débuts seniors en Ukraine lors de la victoire 3-1 contre l’Écosse lors des éliminatoires de la Coupe du monde à Hampden Park en juin dernier. cimenter sa place dans le premier XI au milieu du bouleversement de la guerre avec la Russie.

Connu sous le nom de “Misha” par ses amis, Mudryk a “Seul Jésus” tatoué sur son cou et “Cher Dieu, si aujourd’hui je perds mon espoir, rappelle-moi que tes plans sont meilleurs que mes rêves” sur sa poitrine.

Avec l’aide de notre dépisteur résident Tor-Kristian Karlsen, voici tout ce que vous devez savoir sur le joueur de 22 ans que Chelsea a dépensé tant d’argent pour signer un incroyable contrat de 8 ans et demi.

Positionner

Mudryk a joué sur l’aile gauche du Shakhtar et à gauche d’un trio de tête pour l’Ukraine. Il est du pied droit, coupe souvent à l’intérieur pour tirer sur son pied le plus fort et utilise son rythme pour percer la ligne défensive.

Par les chiffres

La carrière de Mudryk en Ligue des champions n’a que six matchs jusqu’à présent, mais il a eu un grand impact.

Touches: 262

Précision de passage : 81,1 %

Chances créées: 5

Aides: 2

Coups: 9

Tire sur la cible: 66,7%

Objectifs: 3

Objectifs attendus: 1.11

Forces

Ailier inversé du pied droit qui s’épanouit lorsqu’il dribble sur ses adversaires et coupe en diagonale sur son pied le plus fort, l’international ukrainien est créatif, doué sur le plan technique et plein d’accélération, alors qu’il peut atteindre la vitesse maximale en un instant.

Sa volonté de dribbler est presque hors du commun (huit dribbles par 90 minutes en Ligue des champions est impressionnant) et il a amélioré son pied plus faible, ce qui le rend difficile à lire dans les situations de un contre un. Il peut frapper un bon coup et ne craint pas de faire cavalier seul, où il peut produire un but ou une passe décisive en défense (1,33 passes clés par 90 dans l’UCL) dans un élan de créativité soudaine.

Malgré son penchant pour les actions individuelles avec des pertes de balle excessives occasionnelles, il est également un joueur de combinaison qui s’améliore. La rapidité avec laquelle il exécute ses actions (le changement de rythme, les courses sans ballon, la prise de décision instinctive) est une caractéristique exceptionnelle et l’une des principales raisons pour lesquelles il est si attrayant en tant que joueur.

Mudryk a un centre de gravité bas et sa capacité à improviser lorsqu’il semble manquer d’options le rend difficile à arrêter pour les défenseurs et amusant à regarder pour les fans.–Karlsen.

Comment il peut s’améliorer

Mudryk est très déterminé en ce qui concerne ses dribbles et a tendance à viser directement le but, ce qui peut parfois être positif, mais le rend moins conscient des coéquipiers qui l’entourent. Sa rétention du ballon pourrait nécessiter un certain travail (neuf défaites pour 90 en Ligue des champions, c’est beaucoup), mais c’est un joueur à haut risque qui peut profiter de toute faiblesse dans une défense.

Son attitude était clairement un problème dans ses premières années, mais De Zerbi l’a aidé et il a maintenant mûri avec une approche différente de son métier. Défensivement, il revient en arrière mais doit trouver comment utiliser son corps efficacement et gagner en force. Relativement inexpérimenté dans le football de haut vol, il devrait affiner ses attributs avec l’âge et l’expérience. –Karlsen

Mykhailo Mudryk, qui n’a encore que 22 ans, a beaucoup de potentiel pour s’améliorer. Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Entre guillemets

Mudryk a dit Les temps à propos de sa meilleure position: “C’est plus confortable pour moi quand je joue sur la ligne où je peux montrer tout mon potentiel un contre un. J’ai plus d’espace pour passer devant et je peux créer beaucoup plus d’occasions lorsque je joue sur la ligne.

“Il y a plus de gens au milieu. Mais, vous savez, le milieu me convient aussi. Mon inspiration est Cristiano Ronaldo à cause de ce que vous pouvez faire si vous travaillez dur et croyez en vous. J’aime la façon dont Cristiano joue. Je me vois comme ça – un ailier. Mais j’ai besoin de plus de temps pour changer ma position de n ° 11 ou n ° 7 à n ° 9. Avec le temps, c’est possible.

Darijo Srna, directeur du football du Shakhtar, a déclaré à CBS Sports : “Mudryk est un sérieux talent. Après Kylian Mbappe et Vinicius Junior, c’est le meilleur joueur d’Europe à son poste. Si quelqu’un veut acheter Mudryk, il doit dépenser beaucoup d’argent et respecter notre club et notre président.”

Le capitaine du Shakhtar, Taras Stepanenko, a déclaré L’athlétisme: “Son attitude envers moi n’était pas très bonne pour un jeune joueur. Parfois, il n’entendait pas ce que l’entraîneur lui disait. J’ai essayé de lui parler pour lui envoyer quelque chose que Xavi, l’entraîneur de Barcelone, a dit sur les jeunes joueurs. C’était une très bonne interview sur les jeunes joueurs et sur la façon dont ils auraient dû [the right] attitude.”

Roberto De Zerbi, directeur de Brighton, lors d’une conférence de presse: “Je pense que Mudryk peut gagner le Ballon d’Or à l’avenir. Je connais la valeur de Mudryk, il a le potentiel pour gagner le Ballon d’Or.”

Comment s’intégrera-t-il à Chelsea ?

Le patron de Chelsea, Graham Potter, est un fan et aurait joué un rôle important dans la signature de Mudryk. Bien que la position privilégiée de l’ailier sur l’aile gauche soit actuellement occupée par Mason Mount, Christian Pulisic et parfois Raheem Sterling (lorsqu’il ne joue pas en 3-5-2), les blessures et la perte de forme dans l’équipe devraient lui donner une chance de briller.

Les Blues ont eu du mal à attaquer cette saison – marquant le même nombre de buts que l’attaquant de Manchester City Erling Haaland (21) – mais Mudryk pourrait être en mesure de s’adapter pour devenir l’attaquant n ° 9. Il ajoutera certainement à leur menace de but dans la seconde moitié de la saison, peu importe où Potter le place dans le système.