Tout ce que vous devez savoir sur l’affrontement entre Taïwan et la Chine – du risque d’invasion à la position du Royaume-Uni

QUAND les deux hommes les plus puissants de la Terre se sont parlé la semaine dernière, l’homme fort chinois Xi Jinping a adressé un avertissement effrayant au président américain Joe Biden.

L’impitoyable Xi lui a dit calmement et froidement : “Ceux qui jouent avec le feu en périront”, dans un coup sinistre contre les “provocations” américaines sur l’île contestée de Taiwan.

L’impitoyable Xi a dit calmement et froidement au président Biden: “Ceux qui jouent avec le feu en périront”, dans un sinistre coup contre les “provocations” américaines sur l’île contestée de Taiwan Crédit : Alamy

Le président taïwanais est la résolue Tsai Ing-wen Crédit : Alamy

La Chine et les États-Unis sont maintenant enfermés dans une impasse à propos de Taïwan, qui menace d’éclipser l’invasion russe de l’Ukraine et de déclencher la Troisième Guerre mondiale.

Quelques jours plus tard, les deux superpuissances sont maintenant enfermées dans une impasse qui menace d’éclipser l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de déclencher la Troisième Guerre mondiale.

La Chine affirme que l’État insulaire démocratiquement géré, à seulement 100 milles au large de ses côtes, est son territoire souverain – malgré les promesses américaines de défendre son droit de rester libre. Nancy Pelosi, la troisième personnalité politique la plus puissante d’Amérique, a enflammé la fureur de la Chine en “jouant avec le feu” et en visitant l’île.

Pelosi, 82 ans, vétéran croisé anti-chinois, est la première grande politicienne américaine à se rendre en visite depuis 25 ans – et elle a fustigé le gouvernement de Xi. La réponse de la Chine a été rapide, avec 21 de ses avions de combat traversant le détroit de Taiwan à l’arrivée de l’avion de Pelosi, déclenchant des sirènes de raid aérien à travers l’État poudrier.

Des centaines d’avions de guerre et de cuirassés supplémentaires et des milliers de soldats participeront désormais à six jours d’exercices dans six zones d’exclusion à proximité, certaines à moins de dix milles de la côte.

Les analystes militaires ont averti hier soir que le risque d’une erreur de calcul désastreuse et d’une escalade mondiale terrifiante sera énorme pendant les jeux de guerre.

CHOC NUCLEAIRE

Alors, quelle est l’importance de ce risque ?

Charles Parton, un ancien diplomate britannique, estime que la menace d’un armageddon économique aidera à conjurer le plus grand péril d’un affrontement nucléaire.

Il a déclaré: “La profondeur de l’implication, dans les deux sens, entre la Chine et le reste du monde, est tellement plus profonde qu’elle ne l’est avec la Russie.” Les analystes ont déclaré que seule une erreur de calcul majeure de la part de la Chine, telle qu’un bombardement sanglant de la capitale Taipei, pourrait déclencher une réponse majeure qui pourrait dégénérer en un conflit mondial.

L’Amérique est beaucoup plus susceptible d’expédier du matériel militaire pour défendre Taïwan plutôt que d’engager des troupes – et le Royaume-Uni suivra.

Un responsable du département d’État américain a déclaré: «La question est de savoir si Pékin essaiera d’utiliser le voyage de Pelosi comme une sorte d’excuse pour prendre des mesures qui pourraient d’une manière ou d’une autre produire un conflit. Si une escalade ou une crise devait suivre d’une manière ou d’une autre sa visite, ce serait à Pékin.

L’analyste de la défense Paul Beaver a déclaré au Sun : « La situation a la capacité de devenir très dangereuse. Si ça commence à Taïwan, l’Ukraine ressemblera à un goûter.

« Nous devons espérer que le bon sens prévaudra, car les enjeux sont tout simplement trop importants.

« Les Chinois ont l’avantage évident de la proximité et du grand nombre, mais ce serait la qualité, et non la quantité, du matériel qui compterait, si le pire devait arriver.

« Et les Américains ont la capacité de fournir cela depuis leurs bases japonaises à Yokohama et Okinawa.

«Mais ce sera la pression économique qui empêchera les déclencheurs des deux côtés, si cela s’intensifie.

« Le coût pour le commerce mondial serait tout simplement incalculable, avec le potentiel d’avoir un impact sur la vie de chacun à un moment où les marchés sont déjà sous le choc.

“L’espoir est que ces pressions suffiront à empêcher l’impensable de devenir possible.”

QUELLE EST L’HISTOIRE ?

TAIWAN est une île située à environ 100 milles au large des côtes du sud-est de la Chine.

Il se situe entre le Japon et les Philippines dans la soi-disant «première chaîne d’îles» de territoires amis des États-Unis, cruciaux pour la politique étrangère de la Maison Blanche.

Le politicien nationaliste chinois Chiang Kai-shek a pris le contrôle de Taiwan après la Seconde Guerre mondiale et a formé une alliance avec les États-Unis Crédit : Getty

Taïwan est également considéré comme crucial pour contenir la menace militaire croissante de la Chine. En particulier, si la Chine devait s’emparer de l’île, elle pourrait l’utiliser comme point de départ pour faire des réclamations contre d’autres nations de la région.

Taïwan est d’abord passée sous contrôle chinois au 17ème siècle, puis est passée sous la domination japonaise en 1895 après la première guerre sino-japonaise. Après la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale en 1945, la République de Chine, dirigée par le politicien nationaliste chinois Chiang Kai-shek, a pris le contrôle de Taiwan.

Mais en 1949, les communistes de Mao Zedong ont pris le pouvoir en Chine après avoir vaincu les forces de Chiang dans une guerre civile, et Chiang et ses forces nationalistes vaincues ont fui vers Taiwan et ont formé une alliance avec les États-Unis.

POURQUOI TAÏWAN EST-IL SI IMPORTANT ?

L’économie de TAIWAN est devenue un pivot technologique pour les économies occidentales – avec une seule entreprise taïwanaise fournissant la moitié des micropuces informatiques du monde.

Les téléphones, les ordinateurs portables, les montres, les voitures et les machines à laver dépendent tous des puces sophistiquées produites à une échelle incroyable par la nation insulaire de 23 millions d’habitants. Une prise de contrôle chinoise à Taiwan donnerait à la Chine un contrôle mondial sur l’une des industries les plus importantes du monde, lui permettant d’augmenter les prix partout.

Reconnaissant son importance, les liens des États-Unis avec Taïwan sont restés étroits, même après que Washington a rompu les liens officiels en 1979 et s’est engagé à respecter la politique “Une Chine” qui considère Taïwan comme chinois.

Le Congrès américain a adopté un projet de loi peu après s’être engagé à fournir des armes à Taïwan pour lui permettre de se défendre contre les attaques chinoises.

Une trêve difficile a été maintenue depuis, mais les tensions se sont intensifiées il y a deux ans lorsque Xi a déclaré que la Chine avait le droit de “réunifier” Taiwan par la force.

ET SI LA CHINE LE PREND ?

QUE craignent les commandants militaires américains si la Chine prend Taïwan ?

Les stratèges pensent que si Taïwan tombe, l’île deviendra un vaste relais militaire pour étendre les revendications territoriales de la Chine contre ses voisins, dont le Vietnam et la Malaisie.

Ces derniers mois, la Chine a intensifié ses activités dans le détroit de Taïwan, alimentant la crainte qu’elle ne tente de bloquer l’île ou qu’elle n’élabore des plans d’invasion par voie maritime.

QUELLES SONT LES « PROVOCATIONS » AMÉRICAINES ?

Le PRÉSIDENT Biden a attisé la fureur chinoise en déclarant publiquement qu’il engagerait la puissance de feu américaine pour défendre son allié aux portes de la Chine.

Les responsables de la Maison Blanche ont ensuite tenté de suggérer que ses paroles avaient été mal interprétées.

Nancy Pelosi s’est rendue à Taïwan et a fustigé le “mépris de la Chine pour l’état de droit” Crédit : Getty

La visite de Pelosi – au cours de laquelle elle a fustigé le “mépris de la Chine pour l’État de droit” – a maintenant propulsé les tensions vers de nouveaux sommets.

Les avions militaires chinois ont fait des centaines d’incursions dans la zone de défense de Taïwan après que Biden a juré de venir en aide à l’allié américain, mais les experts craignent que la visite de Pelosi n’ait encore augmenté les enjeux.

QUELLE EST LA GRAVITÉ DES MOUVEMENTS MILITAIRES ?

BEIJING a organisé les derniers exercices militaires au milieu des tensions lors de la précédente crise majeure du détroit de Taiwan en 1996.

Mais l’action de cette semaine va beaucoup plus loin et plus près du territoire contesté.

La Chine a commencé cette semaine des exercices militaires qui ont vu des chars rouler le long des plages de l’autre côté de la mer depuis Taïwan 1 crédit

Six zones de jeux de guerre «à tir réel» ont été déclarées par la Chine au nord et au sud de Taïwan, dont trois qui empiètent clairement sur la limite côtière de 12 milles de l’île.

Le puissant groupement tactique du porte-avions USS Ronald Reagan de la marine américaine aurait surveillé la progression des exercices chinois la nuit dernière dans la mer des Philippines voisine.

DES SANCTIONS CONTRE LA CHINE ?

Les sanctions économiques contre la Chine – comme celles utilisées contre la Russie au sujet de l’Ukraine – seraient-elles efficaces ?

Les sanctions pourraient être vouées à l’échec si les entreprises occidentales quittaient la Chine en signe de protestation.

Quelques jours après l’éclatement du conflit en Ukraine, Apple, BMW, McDonald’s et d’autres géants occidentaux se sont alignés pour annoncer qu’ils se retiraient de Russie.

Cette décision a coûté au fabricant d’iPhone Apple moins d’un pour cent de ses ventes mondiales, tandis que d’autres multinationales ont vendu des intérêts russes sans valeur pour un seul rouble.

Mais bon nombre des plus grandes entreprises occidentales tirent une grande partie de leurs bénéfices de la Chine, y compris Apple, qui y réalise 19% de ses ventes.

La société pharmaceutique britannique Covid AstraZeneca dépend également de la Chine pour 16% de ses ventes – d’une valeur de 5 milliards de livres sterling.

QUELLE CHANCE D’UNE INVASION ?

Les ANALYSTES disent qu’une invasion chinoise, ou une action militaire sérieuse, avait eu 20% de chances mais est maintenant à 50% depuis la visite de Pelosi.

Mais on pense que seule une erreur majeure de la Chine, comme l’attaque de Taipei, pourrait dégénérer en un conflit mondial, et les États-Unis et la Grande-Bretagne sont beaucoup plus susceptibles de fournir du matériel militaire que des troupes.

Un lancement d’essai d’un missile chinois hypersonique “tueur de porte-avions” Crédit : armée chinoise

QUELLE EST LA POSITION DU ROYAUME-UNI ?

La secrétaire d’État aux AFFAIRES ÉTRANGÈRES, Liz Truss, a critiqué hier la réponse « incendiaire » de la Chine à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan.

Le grand favori pour devenir notre prochain Premier ministre a déclaré que les réunions de Pelosi là-bas étaient “parfaitement raisonnables” et a appelé la Chine à désamorcer ses menaces.

Dans une déclaration conjointe avec d’autres pays du G7, le Royaume-Uni a condamné hier soir la Chine, déclarant: “Il n’y a aucune justification pour utiliser une visite comme prétexte à une activité militaire agressive dans le détroit de Taiwan. Il est normal et routinier pour les législateurs de nos pays de voyager à l’étranger.

“La réponse d’escalade de la RPC risque d’augmenter les tensions et de déstabiliser la région.”

Truss a adopté une position belliciste sur Taïwan, affirmant que les nations occidentales doivent faire plus pour s’assurer qu’elle peut se protéger et lui donner “la capacité de défense dont elle a besoin”.