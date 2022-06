Tout ce que vous devez savoir sur la Suède

Par Ben Grey





Calendrier de la phase de groupes de l’Euro 2022 en Suède

En savoir plus sur les Pays-Bas, la Suisse et le Portugal en cliquant sur le nom de l’équipe.

Comment ils se sont qualifiés

Record du tournoi majeur

Championnat d’Europe

Meilleure performance en Championnat d’Europe : Champions – 1984.

Performance la plus récente en Championnat d’Europe : Quarts de finale – 2017.

Coupe du monde Fifa

Meilleure performance en Coupe du monde : finaliste – 2003.

Performance mondiale la plus récente : Demi-finales – 2019.

jeux olympiques

Meilleure performance olympique : Médaille d’argent – 2016 & 2021.

Performance olympique la plus récente : Médaille d’argent – 2021.

La Suède à l’Euro 2022 : le succès du tournoi majeur de la Suède va-t-il se poursuivre ?

Après avoir été si près de la gloire des Jeux Olympiques l’été dernier, la Suède sera-t-elle couronnée championne d’Europe cette fois-ci ?

L’année dernière, les Blågult ont atteint la finale des Jeux Olympiques, battant deux fois les favoris des États-Unis, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Japon.

Une fois sur place, bien qu’il ait pris les devants grâce à Stina Blackstenius, le Canada a égalisé, forçant ainsi une séance de tirs au but.

En cela, les Bleus et Jaunes ont raté quatre de leurs six tirs au but à Yokohama, ce qui signifie que c’est l’équipe nord-américaine qui a remporté la médaille d’or.

Il s’agit en fait des deuxièmes Jeux olympiques consécutifs où la Suède remporte l’argent, s’inclinant face à l’Allemagne lors du match pour la médaille d’or cinq ans plus tôt.

Pendant ce temps, ils ont également atteint quatre demi-finales de Coupe du monde à ce jour, terminant troisièmes en 2019, et ont été battus finalistes en 2003.

Aux Championnats d’Europe, la Suède est le premier vainqueur en 1984, perdant par la suite en deux finales et quatre demi-finales.

Dans l’ensemble, très peu d’équipes nationales peuvent se vanter d’avoir le même pedigree que la Suède, même si elles sont toujours à la recherche de leur première victoire en tournoi en 38 ans.

Lors des qualifications, l’équipe de Peter Gerhardsson a remporté sept des huit matches, ce qui signifie qu’elle est actuellement invaincue en 21 matchs de compétition.

La dernière équipe à les battre est les Pays-Bas, qui l’ont emporté 1-0 lors de leur rencontre en demi-finale de Coupe du monde il y a trois étés.

Ces deux-là se retrouveront à Sheffield lors de la première journée, avant que la Suède n’affronte les outsiders du groupe, la Suisse et le Portugal.

Les Blågult n’ont jamais manqué d’atteindre les quarts de finale aux Championnats d’Europe, et il est peu probable que cela change cet été.

Joueurs clés : Magdalena Eriksson

La défenseure vedette de la Suède est Magdalena Eriksson, qui peut jouer au poste d’arrière centrale ou à gauche, déployée comme cette dernière lors du match pour la médaille d’or de l’été dernier.

La joueuse de 28 ans compte 84 sélections à son actif, marquant dix fois, débloquant l’impasse lors de la victoire olympique en quart de finale contre le Japon.

Au niveau des clubs, depuis qu’elle a rejoint Chelsea en 2017, elle a remporté dix trophées majeurs, dont quatre titres FAWSL.

Eriksson reste une figure clé de cette équipe dominante de Chelsea, disputant 69 de ses 81 matches de championnat depuis le début de 2018/19.

Cette saison, elle a complété 83 % des passes, remporté 57,1 % des plaqués et cumulé 21 contres et 26 interceptions.

En bref, Eriksson est un défenseur polyvalent et restera la clé du succès de la Suède.

Acteurs clés : Stina Blackstenius

En vérité, il est difficile de mettre en évidence qui sont les principaux attaquants suédois, compte tenu de l’éventail de talents qu’ils possèdent.

Kosovare Asllani, Lina Hurtig et Sofia Jakobsson auraient toutes pu être choisies, mais le talent de Stina Blackstenius pour marquer de gros buts l’a devancé.

La joueuse de 26 ans compte 26 buts internationaux à son actif, marquant à deux Jeux olympiques, l’Euro 2017 et la Coupe du monde 2019.

L’été dernier au Japon, elle a marqué quatre fois au total, dont un doublé contre les États-Unis, alors que la Suède a de nouveau remporté des médailles d’argent.

Après avoir marqué mais été du côté des perdants lors de chacun des deux derniers matchs pour la médaille d’or, Blackstenius a soif de cette médaille illusoire des vainqueurs.

Au niveau des clubs, elle a rejoint Arsenal plus tôt cette année, marquant sept buts en seulement huit titularisations, marquant lors de leurs deux derniers matches de la saison.

Pour l’équipe nationale, on peut toujours compter sur Blackstenius dans les grands moments, alors cette tendance va-t-elle se poursuivre ?

Acteurs clés : Fridolina Rolfö

L’autre principale menace suédoise est l’attaquante Fridolina Rolfö.

Depuis qu’elle a marqué son premier but international en 2016, Rolfö en a marqué 21 autres, dont trois en deux rencontres avec l’Australie l’été dernier.

Au total, la joueuse de 28 ans a marqué quatre buts en 19 participations à des tournois majeurs, un ratio qu’elle cherche à améliorer à ces Euros.

En club, elle a remporté des trophées avec Linköping et le VfL Wolfsburg, avant de décrocher un triplé national avec la Barcelona Femení cette saison.

Rolfö a débuté la finale de la Ligue des champions aussi récemment qu’en mai, au cours de laquelle son équipe a été battue 3-1 par Lyon.

Au total, après avoir marqué 18 buts pour le club et le pays cette saison, elle abordera ce tournoi pleine de confiance.

