Tout ce que vous devez savoir sur la série Blue Jays-Mariners

Ceci est un extrait de The Buzzer, qui est le bulletin électronique quotidien de CBC Sports. Restez au courant de l’actualité sportive en vous inscrivant ici.

Le passage du baseball de la saison régulière à l’après-saison est assez rapide pour vous donner un coup de fouet. Le travail de 162 matchs est terminé, et tout à coup, la plupart des équipes restantes sont à une défaite d’être à une défaite de l’élimination.

C’est là que les Blue Jays de Toronto se retrouvent alors qu’ils se préparent à accueillir les Mariners de Seattle pour une série de trois matchs avec joker à compter de vendredi. Les trois matchs auront lieu au Rogers Centre (vendredi et samedi à 16 h HE, et dimanche si nécessaire à 14 h HE).

Le vainqueur avance pour rencontrer les Astros de Houston, qui ont remporté 106 victoires, qui ont joué dans trois des cinq dernières séries mondiales.

Vue à vol d’oiseau

Alimentés par les jeunes stars Bo Bichette et Vladimir Guerrero Jr. pour une saison de 91 victoires en 2021 qui leur a laissé un match avant les séries éliminatoires, les Blue Jays semblaient prêts à devenir l’une des meilleures équipes de baseball. Mais après que les Jays aient somnambulé pendant la moitié de la saison, oscillant autour d’un pourcentage de victoires de 0,500, l’équipe a renvoyé le manager Charlie Montoyo et l’a remplacé par l’entraîneur de banc John Schneider, qui a guidé l’équipe vers un record de 45-27 et le meilleur sauvage. -place de carte. En savoir plus sur l’impact de Schneider ici.

Les Mariners ont raté les séries éliminatoires par deux matchs l’an dernier, ce qui a été particulièrement dévastateur pour une équipe qui n’y était pas depuis 2001 et qui subissait la plus longue sécheresse d’après-saison dans les principaux sports professionnels nord-américains (cette distinction appartient maintenant au Sacramento Kings de la NBA, à 16 ans). Mis en évidence par une séquence de 14 victoires consécutives en juillet, les Mariners ont égalé le total de 90 victoires de la saison dernière – mais cette fois, c’était suffisant pour avancer.

A l’assiette

L’attaque des Blue Jays est le plus gros avantage sur papier de la série. Même dans une année où aucun des joueurs de position de Toronto n’a vraiment éclaté, les Jays ont mené l’AL dans ce qui est généralement considéré comme les trois statistiques de taux les plus importantes : moyenne au bâton, pourcentage de base et pourcentage de slugging. Ses 200 circuits étaient troisièmes de l’AL, tandis que seuls les Yankees, champions de l’AL East, ont marqué plus de points.

La force de Toronto est sa profondeur, avec cinq joueurs qui ont frappé au moins 24 circuits et 10 qui ont encaissé au moins 50 points produits. Il n’y a pas une tonne d’expérience d’après-saison sur la liste, mais le voltigeur central George Springer a remporté le titre de joueur le plus utile de la Série mondiale avec les Astros en 2017 et est à égalité au cinquième rang des circuits des séries éliminatoires en carrière.

Seattle, quant à elle, est plutôt en plein essor ou en récession. Les Mariners se sont classés cinquièmes de l’AL pour les circuits, mais leur moyenne au bâton de .230 était l’avant-dernière de la ligue. La recrue vedette Julio Rodriguez, qui a frappé 28 circuits et balayé 25 buts, a la capacité de transformer la série par lui-même.

Sur la colline

Le sensationnel deuxième année Alek Manoah commencera le match 1 pour Toronto. Le costaud droitier s’est placé en marge de la conversation AL Cy Young en remportant 16 matchs grâce à une moyenne de 2,24 points mérités. Il semble également avoir le bon état d’esprit pour réussir les séries éliminatoires, déclarant aux journalistes du Rogers Center aujourd’hui que “la pression est quelque chose que vous mettez dans vos pneus”.

Toronto n’a pas encore annoncé ses partants pour les Jeux 2 et 3, mais ce sera probablement Ross Stripling et Kevin Gausman dans un certain ordre. Stripling est un lanceur de finesse qui a connu une année de carrière après avoir remplacé Hyun-jin Ryu, blessé, tandis que Gausman a répondu aux attentes après avoir signé un contrat hors saison de 110 millions de dollars américains sur cinq ans pour remplacer le vainqueur de Cy Young, Robbie Ray, qui passé à – vous l’avez deviné – les Mariners.

Ray devrait commencer le match 2 pour Seattle, ce qui pourrait organiser une confrontation juteuse contre Gausman. Le joueur de 31 ans n’a pas tout à fait répété sa saison de calibre Cy Young à Seattle, mais il a quand même accumulé plus de 200 retraits au bâton en 32 départs solides. L’as des Mariners est Luis Castillo, qui a été acquis de Cincinnati à la date limite des échanges et n’a pas perdu une foulée dans son déplacement vers le nord-ouest. Le partant de deuxième année Logan Gilbert, qui a lancé une MPM de 3,20, commencera le match 3.

Si les partants sont un lavage – et cela peut être particulièrement vrai dans une série de trois matchs, ce qui évite à Toronto d’avoir à utiliser le fragile Jose Berrios – alors Seattle détient un léger avantage dans l’enclos des releveurs, où son équipe ERA de 3,33 a devancé La marque toujours solide de Toronto de 3,77. Le plus proche des Blue Jays, Jordan Romano, de Markham, Ont., a enregistré 36 arrêts, le troisième de la LA.

En bout de ligne

Quelle que soit l’équipe qui gagnera, elle sera un outsider contre Houston, dont les cotes des World Series ne sont que derrière les 111 victoires des Dodgers de Los Angeles. Vegas aime les Blue Jays en tant que prétendants au titre (+1400 pour tout gagner, 6,67% de cotes implicites) un peu plus que les Mariners (+2200, 4,35%).

La formule contrariée des Mariners est simple : tangage, tangage et encore tangage. L’offensive des Blue Jays est sujette aux vagues de froid, mais si elle bourdonne comme elle l’a fait le mois dernier, Toronto devrait l’emporter.

Et si vous vous retrouvez à attendre avec impatience le premier lancer de demain, vous pouvez attendre le temps de revivre les années de gloire dans cette histoire orale du titre de la Série mondiale des Blue Jays en 1992 par Doug Harrison de CBC Sports.