Tout ce que vous devez savoir sur la saison 9 de la Pro Kabaddi League

La neuvième édition de la Pro Kabaddi League (PKL) devrait débuter le 7 octobre et le champion en titre Dabang Delhi KC participera au match d’ouverture. Lors du match inaugural, Delhi sera vu en action contre U Mumba. Le match entre Delhi et Mumbai aura lieu au Shree Kanteerava Indoor Stadium de Bangalore. Lors du deuxième match de la journée, les Bengaluru Bulls accueilleront les Telugu Titans. Jaipur Pink Panthers et UP Yoddhas s’affronteront lors du troisième et dernier match de la journée.

PKL sera désormais joué dans un format de porte ouverte cette saison. Lors de la dernière saison, les matchs du PKL ont dû se jouer à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19.

Programme

Patna Pirates, la seule équipe à avoir défendu avec succès le titre PKL, débutera sa nouvelle campagne par un match contre Puneri Paltan samedi. La saison devrait durer jusqu’à la mi-décembre. Le calendrier des 66 premiers matchs vient d’être dévoilé. Les 12 équipes participantes joueront chacune un match dans le premier segment. Les vendredis et samedis organiseront le triple en-tête tout au long de la saison.

La deuxième partie du calendrier devrait être publiée d’ici la fin octobre 2022.

Format

La neuvième saison de PKL se jouera en trois phases. Dans la première phase, toutes les 12 équipes seront en action à Bengaluru. Le complexe sportif Shree Shiv Chhatrapati à Pune accueillera les matchs de la deuxième phase. Les matchs de la troisième et dernière phase auront lieu à Hyderabad.

Diffusion en direct et télédiffusion en direct

Les matchs de PKL de la neuvième et de la saison à venir seront télévisés sur Star Sports Network en Inde. Les jeux peuvent également être diffusés en direct sur Disney + Hotstar.

Champions en titre

Delhi avait remporté le titre PKL la saison dernière après avoir battu Patna Pirates en finale. Delhi a décroché une victoire acharnée 37-36 lors de l’affrontement au sommet pour assurer son premier titre PKL. Lors de la septième édition du PKL, Delhi a dû subir une défaite déchirante face aux Bengal Warriors en finale.

