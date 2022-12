Tout ce que vous devez savoir sur la saga FTX qui s’est déroulée aujourd’hui

New York

John J. Ray III, qui s’est fait un nom en supervisant la liquidation d’Enron au début des années 2000, est l’homme chargé de passer au crible les décombres de FTX, l’échange de crypto-monnaie autrefois puissant – fondé en 2019 et coulé dans le sol d’ici 2022 de Sam Bankman Fried.

Mardi, Ray a témoigné devant le comité des services financiers de la Chambre, relayant ce qu’il pouvait sur l’entreprise qu’il avait reprise il y a à peine quatre semaines. Lorsqu’un membre du Congrès a demandé à Ray comment son expérience avec FTX se compare à celle d’Enron, Ray n’a pas tardé à faire la distinction :

« Les crimes qui ont été commis [at Enron] étaient des machinations financières hautement orchestrées par des personnes hautement sophistiquées pour maintenir les transactions hors bilan », a déclaré Ray aux législateurs. FTX, en revanche, n’était “pas du tout sophistiqué”.

“C’est vraiment un détournement de fonds à l’ancienne”, a poursuivi Ray. “Il s’agit simplement de prendre de l’argent aux clients et de l’utiliser à vos propres fins.”

En d’autres termes : écoutez, il se passe beaucoup de choses ici, mais ne laissez pas tout le discours sur les actifs numériques vous confondre ; c’est une arnaque aussi ancienne que le temps.

Mark Cohen, un avocat de Bankman-Fried, a déclaré que son client “examine les accusations avec son équipe juridique et envisage toutes ses options juridiques”.

Les procureurs fédéraux du district sud de New York (c’est-à-dire un groupe d’avocats d’élite très agressifs qui perdent rarement lorsqu’il s’agit d’affaires en col blanc) ont accusé Sam Bankman-Fried de huit chefs d’accusation de fraude et de complot. Ils disent qu’il a détourné les dépôts des clients FTX en utilisant ces fonds pour payer les dépenses et les dettes d’Alameda, son fonds spéculatif crypto.

L’avocat américain Damian Williams a qualifié l’affaire FTX de “l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine”.

Pendant ce temps, les régulateurs des marchés américains ont intenté des poursuites civiles accusant Bankman-Fried d’avoir fraudé les investisseurs et les clients, affirmant qu’il “avait construit un château de cartes sur une base de tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie”.

Et comme si tout cela ne suffisait pas, le successeur de Bankman-Fried, Ray, a passé la journée à dénoncer la mauvaise gestion colossale qui a eu lieu avant que FTX et Alameda ne s’effondrent. En plus d’appeler les dirigeants précédents “un très petit groupe d’individus grossièrement inexpérimentés et peu sophistiqués” – sous serment, remarquez – Ray a également illustré cette mauvaise gestion en révélant que FTX utilisait QuickBooks pour gérer son entreprise, qui était évaluée à plus de 30 milliards de dollars. à son apogée. (Ray a précisé : “Rien contre QuickBooks. C’est un très bel outil. Mais pas pour une entreprise multimilliardaire.”)

Tellement… mais je m’en tiendrai aux faits saillants.

Bankman-Fried pourrait encourir jusqu’à 115 ans de prison s’il est reconnu coupable des huit chefs d’accusation retenus contre lui dans un acte d’accusation fédéral non scellé mardi matin, selon les directives du Congrès en matière de peines maximales.

(Cela dit, il n’obtiendrait probablement pas la peine maximale, et il n’est pas rare qu’un juge fasse exécuter ces peines simultanément.)

Bankman-Fried reste aux Bahamas, où FTX était basé, et a été arrêté lundi soir. Il a été interpellé mardi et un juge des Bahamas a rejeté sa demande de libération sous caution, affirmant qu’il présentait un risque de fuite. (Son extradition vers les États-Unis est en cours, mais ce processus peut prendre des semaines.)

Il y a encore une tonne que nous ne savons pas sur l’affaire. Mais le fait que les procureurs aient dressé un acte d’accusation de 14 pages à huit chefs d’accusation quatre semaines seulement après le dépôt de bilan de FTX suggère que les procureurs pourraient avoir un atout dans le trou et / ou une prépondérance de preuves contre l’entreprise. (Le SDNY est un peuple agressif, mais ils ne sont pas négligents et ils n’accusent pas sans un dossier solide.)

Plusieurs avocats non impliqués dans l’affaire m’ont dit que la rapidité de l’arrestation de Bankman-Fried signale que d’anciens employés de FTX pourraient aider les procureurs.

“La décision intelligente des anciens employés serait de se précipiter pour devenir coopérateur en échange d’un traitement plus indulgent, et il ne serait pas surprenant d’apprendre qu’un ou plusieurs d’entre eux l’ont fait”, a déclaré Howard A. Fischer, un ancien de la SEC. avocat. Il a ajouté: “Le fait qu’une seule personne ait été inculpée jusqu’à présent semblerait également l’indiquer.”

Correction : Une version antérieure de cette histoire identifiait à tort John Ray. Il est le successeur de Sam Bankman-Fried.