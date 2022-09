Tout ce que vous devez savoir sur la réduction des droits de timbre de Kwarteng

Le chancelier Kwasi Kwarteng a introduit une réduction du droit de timbre dans le cadre de son “mini-budget”.

M. Kwarteng a fait une déclaration d’urgence aux Communes vendredi, exposant le programme de réduction des impôts de la nouvelle administration Liz Truss, qu’elle considère comme la clé pour redresser l’économie britannique, la ramener à la croissance et maîtriser l’inflation.

Au cours de ses premiers jours à Downing Street, Mme Truss a décidé de faire face à la crise du coût de la vie en gelant le plafond des prix de l’énergie d’Ofgem à 2 500 £ par an pendant deux ans, sans quoi le prix moyen que les entreprises de services publics pourraient facturer à leurs clients sur un tarif standard serait ont grimpé de 80 %, passant de 1 971 £ à 3 549 £ au 1er octobre.

M. Kwarteng a déclaré aux Communes que le plan de sauvetage coûterait au gouvernement 60 milliards de livres sterling au cours de ses six premiers mois.

Ses autres annonces phares comprenaient la fin du plafonnement des bonus des banquiers, une décision de réduire l’impôt sur les sociétés et l’annulation de la hausse des cotisations d’assurance nationale des travailleurs, qui avait été approuvée par son prédécesseur au Trésor, Rishi Sunak, plus tôt cette an.

Un autre était l’introduction d’une nouvelle réduction du droit de timbre.

Il s’agit de la taxe que les acheteurs de logement paient lorsqu’ils acquièrent un bien immobilier, dont le montant est fonction de la valeur de l’immeuble en question, une taxe souvent critiquée comme régressive car elle cible les acheteurs plutôt que les vendeurs.

Suite à l’annonce de M. Kwarteng, rien ne sera dû sur les premiers 250 000 £, contre 125 000 £ précédents (ou 425 000 £ pour les premiers acheteurs, contre 300 000 £) par les propriétaires en Angleterre et en Irlande du Nord.

Le chancelier a déclaré que cela signifierait d’économiser 200 000 personnes du droit de timbre et a ajouté: “Nous allons augmenter la valeur de la propriété sur laquelle les premiers acheteurs peuvent demander un allégement, de 500 000 £ à 625 000 £.”

En supposant que l’état des lieux précédent reste supérieur au seuil de 250 000 £, les taux suivants continueront de s’appliquer :

250 001 £ – 925 000 £ = 5 %

925 001 £ – 1 500 000 £ = 10 %

1 500 001 £+ = 12 %

En Écosse, dans l’état actuel des choses, rien n’est dû sur les premiers 145 000 £ (ou 175 000 £ pour les premiers acheteurs) dans le cadre de la taxe équivalente sur les transactions foncières et immobilières, après quoi les taux suivants s’appliquent :

145 001 £ – 250 000 £ = 2 %

250 001 £ – 325 000 £ = 5 %

325 001 £ – 750 000 £ = 10 %

750 001 £+ = 12 %

Et au Pays de Galles, rien n’est dû sur les premiers 180 000 £ au titre de la taxe sur les transactions foncières, après quoi les éléments suivants entrent en jeu :

180 001 £ – 250 000 £ = 3,5 %

250 001 £ – 400 000 £ = 5 %

400 001 £ – 750 000 £ = 7,5 %

750 001 £ – 1,5 million de £ = 10 %

1 500 000 £ + = 12 %

Soit dit en passant, les propriétaires écossais et gallois paient une taxe supplémentaire de 4% en plus de ces taux standard.

Pour savoir combien de droits de timbre sont dus sur une propriété spécifique, le gouvernement a fait une calculatrice pratique disponible pour aider les individus à élaborer leur engagement précis en fonction de leur situation particulière.

Les propriétaires anglais et nord-irlandais disposent de 14 jours pour payer leurs cotisations, tandis que ceux d’Écosse et du Pays de Galles disposent de 30 jours.

Selon les propres chiffres de HM Revenue and Customs, le droit de timbre vaut environ 14 milliards de livres sterling pour le Trésor chaque année, ce qui représente environ 2% du total des taxes perçues.

Une réduction des droits de timbre a été introduite pour la dernière fois par M. Sunak lors de la pandémie de coronavirus en 2020, ce qui signifie qu’aucune taxe n’a été perçue sur les premiers 250 000 £ de la valeur d’une propriété – le même niveau qui vient d’être réintroduit par M. Kwarteng. Il s’agissait d’une offre de la chancelière de l’époque pour aider à maintenir le marché du logement en vie pendant le verrouillage, lorsque l’économie mondiale a dû à toutes fins utiles s’arrêter.

Il a été prolongé à plusieurs reprises et s’est déroulé en Angleterre jusqu’au 30 septembre 2021 et a été crédité d’avoir stimulé le marché, en particulier à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, ne serait-ce qu’en créant une fenêtre d’opportunité temporaire qui a obligé les consommateurs à en profiter.

Jusqu’à présent en 2022, les prix moyens des logements au Royaume-Uni ont augmenté de 15,5% au cours de l’année jusqu’en juillet, selon les données de l’Office for National Statisticsle taux d’inflation annuel le plus élevé depuis mai 2003.

L’introduction par M. Kwarteng de la nouvelle réduction des droits de timbre a suscité de vives critiques avant même qu’elle ne soit officiellement annoncée, avec Lewis Shaw de Shaw Financial Services récit Le gardien cela équivalait à « du court-termisme bovin à son pire ».

“Cette décision va pousser les prix de l’immobilier encore plus haut, aggravant l’inflation et empêchant encore plus les primo-accédants d’accéder à la propriété”, a-t-il déclaré.

“Si quelqu’un me demandait comment conduire un marché immobilier déjà surchauffé dans un dangereux territoire de bulle et aggraver les choses pour tout le monde, cette politique serait la bonne.”