Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle variante du Covid XEC

Le XEC est un variant minoritaire et sa prévalence est la plus élevée en Allemagne, où environ 13 % des séquences sont potentiellement du XEC. Au Royaume-Uni, la prévalence est d’environ 7 %, tandis qu’aux États-Unis, elle est inférieure à 5 %. Cependant, le XEC semble avoir un avantage en termes de croissance et se propage plus rapidement que les autres variants en circulation, ce qui suggère qu’il deviendra le variant dominant à l’échelle mondiale dans les prochains mois.