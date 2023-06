Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle recrue de Barcelone Ilkay Gundogan et ce qu’il apporte à l’équipe de Xavi

Quelques semaines seulement après avoir remporté le trophée de la Ligue des champions en tant que capitaine de Manchester City, Gündoğan fait ses valises et s’installe au FC Barcelone.

Le milieu de terrain de 32 ans a remporté le titre de champion en Allemagne et en Angleterre, et cherchera maintenant à le faire en Liga alors qu’il travaille aux côtés de Xavi, l’une de ses idoles.

Le FC Barcelone est peut-être le champion en titre de LaLiga Santander, mais le club catalan ne se repose pas du tout sur ses lauriers. Soucieux de renforcer l’équipe championne, le Barça a entamé le marché des transferts estival en recrutant l’un des meilleurs milieux de terrain au monde : l’international allemand İlkay Gündoğan.

Gündoğan arrive en Liga en provenance des champions d’Europe de Manchester City et le fait après la meilleure saison de sa carrière, au cours de laquelle il a dirigé l’équipe de Pep Guardiola vers un triplé historique de la Ligue des champions, de la Premier League et de la FA Cup. En plus d’être le capitaine de cette équipe, Gündoğan a été l’un des meilleurs joueurs des Cityzens au cours du dernier mois de la saison, marquant même un superbe doublé lors de la finale de la FA Cup 2023.

Agé de 32 ans, Gündoğan joue l’un des meilleurs football de sa carrière et rejoint le FC Barcelone prêt à y contribuer immédiatement. Bien qu’il évolue à un poste plus avancé que celui du défunt Sergio Busquets, le natif de Gelsenkirchen pourra remplacer l’expérience du milieu de terrain catalan et aider Pedri, 20 ans, et Gavi, 18 ans, deux des meilleurs jeunes milieux de terrain dans le monde, pour poursuivre leur évolution. Frenkie de Jong, qui vient de fêter ses 26 ans, cherchera également à s’imprégner de toute l’expertise de Gündoğan comme une éponge.

Pour Xavi Hernández, réunir tous ces talents de milieu de terrain est une perspective alléchante. L’entraîneur se lèchera également les lèvres sur les prouesses de buteur que Gündoğan peut ajouter au milieu de terrain du FC Barcelona. Les milieux de terrain Blaugrana n’ont marqué que 11 buts lors de la saison 2022/23 de LaLiga Santander, mais l’Allemand a marqué huit buts en Premier League lors de la saison dernière. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une signature passionnante pour les fans du FC Barcelone et voici cinq faits qu’ils ne connaissent peut-être pas sur la nouvelle arrivée.

Chagrin d’enfance à Schalke

Bien que Gündoğan soit devenu un joueur de classe mondiale au Borussia Dortmund, il a en fait grandi en soutenant leurs rivaux Schalke 04, comme la plupart des enfants de Gelsenkirchen. Lorsqu’il est entré à la Schalke 04 Academy à l’âge de huit ans, il était ravi, mais un problème à la cheville l’a fait lâcher prise après une saison. Comme il l’a rappelé dans The Players’ Tribune : « J’avais huit ans quand j’ai découvert à quel point ce métier pouvait être brutal. Ça m’a frappé fort. Bien plus tard, je le comprendrais. Mais à ce moment-là, j’avais l’impression que mon rêve était terminé et que ma carrière était terminée. Sa carrière était loin d’être terminée puisque Gündoğan a joué à Bochum, Nürnberg, Borussia Dortmund, Manchester City et, maintenant, au FC Barcelone.

Son cousin est un joueur de volleyball à succès

Gündoğan n’est pas le seul athlète professionnel de sa famille. Sa cousine, Naz Aydemir, est l’une des meilleures passeuses du volleyball féminin européen et a remporté plusieurs médailles avec l’équipe nationale turque. Gündoğan voyage souvent avec sa famille, d’origine turque, pour la voir jouer dans des compétitions internationales.

Réunion de Lewandowski

Ce transfert réunit Gündoğan avec Robert Lewandowski, alors que le milieu de terrain et l’attaquant ont disputé 77 matchs ensemble au Borussia Dortmund de 2011 à 2013, remportant ensemble la Bundesliga 2011/12, en plus de la DFB-Pokal 2011/12 et de la DFL-Supercup 2013. Au Westfalenstadion, ils ont développé une excellente chimie alors que Lewandowski menait la ligne et que Gündoğan jouait derrière le Polonais au milieu de terrain. Maintenant, ils chercheront à reproduire ce partenariat en Liga.

Marqueur de grands buts

Gündoğan est un milieu de terrain complet, celui qui peut défendre, celui qui peut dribbler, celui qui peut passer et celui qui peut marquer. Non seulement il marque beaucoup, marquant au moins 10 buts au cours de chacune des trois dernières saisons, mais il marque également de grands buts. En fait, la volée techniquement exquise de Gündoğan 13 secondes après le début de la finale de la FA Cup 2023 contre Manchester United a été désignée comme le but de la saison de Manchester City.

Idolâtré Xavi en grandissant

Ce transfert sera particulièrement excitant pour Gündoğan car son nouvel entraîneur est Xavi Hernández, un joueur qu’il idolâtrait au début de sa propre carrière. Comme l’a expliqué l’international allemand dans une interview accordée au journal espagnol MARCA en 2017 : « J’adorais Xavi, car il a toujours été mon modèle et je l’ai admiré. C’était un maître. J’ai vraiment apprécié son rôle dans cette grande équipe du Barça.

Maintenant, Gündoğan cherchera à diriger un autre milieu de terrain Blaugrana stellaire.