Tout ce que vous devez savoir sur la Norvège

Calendrier de la phase de groupes de l’Euro 2022 Norvège

En savoir plus sur l’Irlande du Nord, l’Angleterre et l’Autriche en cliquant sur le nom de l’équipe.

Comment ils se sont qualifiés

Record du tournoi majeur

Championnat d’Europe

Meilleure performance en Championnat d’Europe : Champions – 1987 & 1993.

Performance la plus récente en Championnat d’Europe : Phases de groupes – 2017.

Coupe du monde Fifa

Meilleure performance en Coupe du monde : Champions – 1995.

Performance mondiale la plus récente : Quarts de finale – 2019.

jeux olympiques

Meilleure performance olympique : Médaille d’or – 2000.

Performance olympique la plus récente : Quarts de finale – 2008.

Norvège à l’Euro 2022 : la Norvège va-t-elle reconquérir sa couronne ?

La Norvège a certainement du pedigree lorsqu’il s’agit de gagner des tournois majeurs, alors rouvrira-t-elle son armoire à trophées bombée cet été ?

À ce jour, les Grasshoppers ont remporté la Coupe du monde en 1995, l’or olympique en 2000 et les Championnats d’Europe de 1987 et 1993.

Cependant, plus récemment, ils n’ont remporté qu’un seul match à élimination directe au cours des neuf dernières années, à savoir une victoire aux tirs au but contre l’Australie.

Aux Euros, la Norvège a atteint les demi-finales en 2001 et 2009 et a été finaliste en 2005 et 2013.

Cependant, la dernière fois aux Pays-Bas, ils ont perdu les trois matches et n’ont même pas marqué de but.

De même, lors des Coupes du monde, depuis qu’ils ont terminé quatrièmes il y a 15 ans, ils n’ont remporté que cinq matchs sur 12, n’allant pas plus loin que les quarts de finale.

Il y a trois ans en France, la Norvège s’était inclinée en quarts de finale, se faisant marteler 3-0 par l’Angleterre au Havre.

Ces deux-là se retrouveront lors de la deuxième journée de la phase de groupes, l’équipe de Martin Sjögren visant une revanche.

Cela dit, la Norvège a réussi les qualifications pour le Championnat d’Europe, remportant les six matches, marquant 34 fois et encaissant une fois.

De même, ils sont sur le point de se qualifier pour la Coupe du monde 2023, ils resteraient donc l’un des sept seuls présents à la compétition.

Cependant, ils ont eu du mal à battre les meilleurs mondiaux ces dernières années, un record qu’ils espèrent rectifier en Angleterre.

Avant tout, la Norvège doit s’assurer de sortir du groupe, son dernier match contre l’Autriche à Brighton devant être déterminant à cet égard.

Acteurs clés : Maren Mjelde

La capitaine Maren Mjelde compte 151 sélections internationales à son actif et espère en ajouter à la fin d’une saison difficile.

Elle n’a fait que quatre apparitions dans la FAWSL pour le club de Chelsea cette année en raison d’une blessure à long terme au LCA.

Cependant, elle est dans l’équipe avec l’entraîneur-chef Martin Sjögren qui dit “Nous ferons tout notre possible pour la préparer …… nous pensons qu’elle sera prête.”

Bien qu’elle ait joué à l’arrière, Mjelde a marqué 18 buts internationaux alors qu’elle est mortelle depuis le point de penalty.

Avec Chelsea, elle a remporté sept distinctions majeures, dont trois titres de champion, faisant 92 apparitions depuis son arrivée il y a six ans.

Dans la FAWSL, elle a réussi 85,2% des passes, accumulant 18 plaqués et 49 contres.

Si la Norvège veut profiter d’une course profonde à ces Championnats d’Europe, elle aura besoin que Mjelde soit à 100% en forme et de retour à son meilleur niveau.

Acteurs clés : Caroline Graham Hansen

À l’autre bout du peloton, la Norvège possède plus de puissance de feu que la plupart, à commencer par Caroline Graham Hansen.

En club, le joueur de 27 ans a déjà remporté 22 titres majeurs, dont le titre de champion en Norvège, en Allemagne et en Espagne.

Elle est un élément clé de l’équipe conquérante de Barcelone Femení qui a atteint deux finales consécutives de la Ligue des champions, remportant la compétition en 2021.

Pour le Barça, Graham Hansen a marqué 33 buts en 97 apparitions, accumulant également 50 passes décisives

Cela inclut le filet lors de la finale de la Ligue des champions contre Chelsea il y a 13 mois.

Au niveau de l’équipe nationale, son premier but international est survenu il y a dix ans, marquant 43 fois au total, réalisant récemment un triplé contre l’Arménie en septembre.

Cela fait d’elle la meilleure buteuse de l’équipe norvégienne, dans l’espoir de les renvoyer à la gloire du Championnat d’Europe le 31 juillet.

Acteurs clés : Ada Hegerberg

La vedette de cette équipe norvégienne, sans l’ombre d’un doute, est Ada Hegerberg, qui est de retour et impatiente de partir.

En 2018, elle a été la toute première lauréate du Ballon d’Or Féminin, mais n’a pas vu trop d’action depuis lors.

Premièrement, Hegerberg a raté la Coupe du monde 2019, en raison d’un différend avec la Fédération norvégienne de football, ne jouant pas au football international pendant près de cinq ans au total.

Son retour international est survenu aussi récemment qu’en avril, réussissant à juste titre un triplé contre le Kosovo lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde.

Au cours de cette période, Hegerberg a également raté 20 mois de football de club en raison d’une blessure au ligament croisé antérieur subie en 2019.

Cette saison, elle est revenue à l’action avec l’Olympique Lyonnais, marquant 17 buts en 27 apparitions, y compris lors de la victoire en finale de la Ligue des champions en mai.

Avec Lyon remportant la Ligue 1 et la Ligue des champions cette saison, Hegerberg a maintenant récolté 19 trophées depuis qu’il a rejoint le club en 2014.

Au niveau de l’équipe nationale, elle a mené la ligne lors de la dernière finale majeure de la Norvège, perdant 1-0 contre l’Allemagne lors de la finale de l’Euro 2013.

De retour dans le rouge et le bleu de la Norvège, Hegerberg change sérieusement la donne, élevant cette équipe déjà solide à un autre niveau.

La Norvège pourrait être titulaire de l’Euro 2022

L’équipe complète de la Norvège pour l’Euro 2022

Gardiens

Défenseurs

Milieux de terrain

Attaquants

Tableau du groupe A de l’Euro féminin 2022 :

# Équipe député O ré L F UN ré P 1 Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Angleterre 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Irlande du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 4 L’Autriche 0 0 0 0 0 0 0 0

