Tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour Android 15 de OnePlus

Peu de temps après le déploiement d’Android 15 sur les téléphones Pixel, OnePlus a annoncé son OxygenOS 15 basé sur Android 15. Il se concentre sur l’amélioration de l’expérience utilisateur avec un design actualisé et des animations fluides. Vous bénéficiez également de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans les styles d’écran de verrouillage, les icônes et bien plus encore.

De plus, il est désormais plus facile de partager des photos et des vidéos avec les utilisateurs d’iPhone. La nouvelle mise à jour serait 20 % plus petite qu’OxygenOS 14 sur le prochain produit phare de OnePlus. Il y a beaucoup de choses à déballer et voici tout ce que vous devez savoir sur les fonctionnalités d’OxygenOS 15.

OxygenOS 15 obtient un nouveau design et de nouvelles animations

La nouvelle interface utilisateur de OnePlus vise à rendre l’expérience plus fluide avec des animations plus fluides et des icônes plus belles.

En commençant par le design, il inclut de nouvelles icônes pour les applications propriétaires telles que Photos, Paramètres et Météo. C’est nouveau, mais rien d’extraordinairement différent. Cependant, les icônes conservent la même couleur en mode clair et sombre, ce qui pourrait être amélioré pour un look plus dynamique. Les curseurs de l’interface utilisateur du système sont désormais plus circulaires et vous obtenez des fonds d’écran supplémentaires avec des filtres similaires à Nothing OS.

Un autre changement notable concerne les pages de notifications et de paramètres rapides. Vous pouvez le personnaliser pour le diviser en deux pages, comme sur les téléphones Xiaomi, Honor ou Apple. La personnalisation de l’écran de verrouillage s’inspire d’iOS et propose un menu similaire pour ajuster la police, la couleur et le thème des éléments de l’écran de verrouillage. Il peut également reconnaître des objets afin qu’ils ne chevauchent pas des éléments visibles comme l’horloge.

Il existe une fonctionnalité de type Dynamic Island appelée Fluid Cloud qui affiche les notifications en temps réel des applications, ce qui est utile et attrayant. Vous bénéficiez également d’une multitude de changements mineurs tels que des fonds d’écran animés HDR, une animation de chargement mise à jour et un nouveau thème de couleurs bicolore dans le menu Paramètres pour un look plus net.

OnePlus a remanié les animations dans OxygenOS 15. Lors du briefing, la société a souligné la fluidité de l’expérience. Les animations OxygenOS 15 peuvent désormais s’exécuter en parallèle, ce qui signifie que vous pouvez déclencher une autre animation pendant que la première est encore en cours. J’ai besoin de plus de temps avec la version bêta pour évaluer l’amélioration, mais j’aime la sensation.

La fonctionnalité multitâche très appréciée Open Canvas de OnePlus Open arrive également sur les téléphones à dalle, permettant aux utilisateurs d’exécuter jusqu’à trois applications simultanément.

Plus d’IA

OxygenOS 15 introduit de nouvelles fonctionnalités d’IA sur le OnePlus 12. Dans l’application Photos, vous obtenez un nouvel éditeur d’IA avec quatre nouvelles options :

Boost de détails de l’IA : Ajoute des détails aux images basse résolution.

Ajoute des détails aux images basse résolution. Gomme IA : Semblable à Magic Eraser sur les téléphones Pixel, il peut identifier et supprimer les distractions des photos.

Semblable à Magic Eraser sur les téléphones Pixel, il peut identifier et supprimer les distractions des photos. Déflou IA : Peut restaurer la clarté des photos floues.

Peut restaurer la clarté des photos floues. Gomme de réflexion AI : Supprime les reflets des images prises à travers des fenêtres en verre pour une vue plus claire.

Les autres fonctionnalités d’IA de l’interface utilisateur incluent Pass Scan in Camera, qui peut numériser et enregistrer les cartes d’embarquement dans Google Wallet, des fonctionnalités supplémentaires dans l’application OnePlus Notes et une fonction de recherche intelligente qui facilite la recherche d’informations dans les applications. Vous bénéficiez également de Circle to Search et Gemini, qui remplace Google Assistant sur le nouveau système d’exploitation.

Quand mon téléphone OnePlus recevra-t-il OxygenOS 15 ?

Le déploiement bêta sera suivi ultérieurement d’une version stable. Pour l’instant, OnePlus publiera la version bêta d’OxygenOS 15 pour le OnePlus 12 le 30 octobre. Cependant, les fonctionnalités d’IA seront déployées d’ici fin novembre. Il n’y a pas encore de calendrier pour les autres appareils, mais la société partagera bientôt plus d’informations sur le déploiement.

OxygenOS 15 sera probablement disponible sur les OnePlus 10 Pro, 10T, 10R, 11, 11R, 12, 12R et OnePlus Open, ainsi que sur certains téléphones de la série Nord comme le Nord 3 et le Nord CE 3, CE 3 Lite.