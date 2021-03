La journée de sensibilisation à l’épilepsie, ou Journée pourpre, est célébrée chaque année le 26 mars. Cette journée est marquée pour sensibiliser la population du monde au trouble cérébral qu’est l’épilepsie. C’est l’occasion de mieux faire comprendre la maladie au public et d’éliminer la peur et la stigmatisation qui l’entourent. L’épilepsie peut être traitée si elle est diagnostiquée et traitée correctement. Et c’est d’autant plus pourquoi la sensibilisation et la recherche sont importantes.

Histoire du Purple Day

En 2008, une jeune Cassidy Megan de la Nouvelle-Écosse, au Canada, a fondé la Journée de sensibilisation à l’épilepsie. Le tout premier événement a eu lieu le 26 mars de cette année. Cassidy, qui avait 9 ans à l’époque, a pris son propre diagnostic pour sensibiliser le monde entier. Elle était motivée à partager les difficultés de vivre avec l’épilepsie après avoir réalisé l’importance de la compréhension publique de ce trouble neurologique courant. En 2009, Cassidy et l’Association d’épilepsie des Maritimes se sont associés à la Fondation Anita Kaufmann pour lancer la Journée pourpre à l’échelle internationale.

Les sponsors mondiaux de Purple Day se sont engagés à attirer davantage l’attention collective en s’associant avec des individus et des organisations à travers les continents pour promouvoir la sensibilisation à l’épilepsie. Depuis la création du Purple Day, la fondation organise des campagnes structurées et n’a cessé d’étendre sa portée depuis. C’est un moyen pour le public d’apprendre, de s’engager et de soutenir l’éducation de l’épilepsie dans le monde ainsi que de dissiper les mythes et les peurs qui l’entourent.

Pourquoi le Purple Day est-il important

Les perturbations électriques ressenties dans le cerveau entraînent des crises de différents types. C’est ainsi qu’une personne souffre d’épilepsie. Une condition effrayante pour les gens ordinaires qui font souvent de fausses hypothèses sur la maladie et le potentiel de ceux qui vivent avec. Quatrième trouble neurologique le plus courant, l’épilepsie vient après les migraines, les accidents vasculaires cérébraux et la maladie d’Alzheimer. On estime qu’un Américain sur 26 développera l’épilepsie à un moment de sa vie.

Cela augmente la compréhension: Bien qu’il s’agisse d’une maladie courante en Amérique, les ressources du pays sont insuffisantes pour la recherche et la sensibilisation. C’est pourquoi la journée de sensibilisation à l’épilepsie est utile pour fournir à la maladie l’attention qu’elle mérite.

Il élimine la peur et la stigmatisation: L’éducation a le potentiel; pour éradiquer la peur et les préjugés. Les personnes atteintes d’épilepsie sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimination, ce qui peut être plus difficile à naviguer que la maladie elle-même. La Journée de sensibilisation à l’épilepsie contribue largement à la compréhension et à la compréhension des gens du monde entier.

Pour l’amour de la couleur: 40% des personnes dans le monde disent que leur couleur préférée est le violet. Il est de notoriété publique que ceux qui sont passionnés par la couleur font de grands humanitaires et sont prompts à aider ceux qui en ont besoin. Ce sont d’excellentes caractéristiques à servir dans l’éducation et le soutien de l’épilepsie.

Voici quelques faits importants associés à l’épilepsie

Environ 50 millions de personnes dans le monde vivent avec l’épilepsie. Le risque de décès prématuré chez les personnes atteintes de cette maladie est presque trois fois plus élevé que pour la population générale.

On estime qu’une personne sur 100 souffre d’épilepsie et environ 2,2 millions d’Américains vivent avec cette maladie. L’épilepsie n’est pas un trouble psychologique ou contagieux. Tout le monde ne peut pas comprendre correctement les circonstances ou événements spécifiques qui affectent les crises, mais certains des déclencheurs courants sont énumérés ci-dessous, ce qui peut aider à reconnaître les déclencheurs de crises définis:

-Oublier de prendre des médicaments antiépileptiques prescrits

-Manque de sommeil

-Les repas manquants

-Stress, excitation, bouleversement émotionnel

-Cycle menstruel / changements hormonaux

-Maladie ou fièvre

-Faibles niveaux de médicaments contre les crises

-Médicaments autres que les médicaments contre les crises prescrits

-Lumières scintillantes des ordinateurs, de la télévision, des vidéos, etc., et parfois même de la lumière du soleil

-Médicaments de rue