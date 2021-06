Tout ce que vous devez savoir sur la Journée de la liberté du 21 juin

Le 21 juin est prévu comme date finale à laquelle toutes les restrictions de Covid seront assouplies – mais il y a des inquiétudes que cela puisse être retardé.

L’étape 4 de la feuille de route du gouvernement sur le verrouillage de Covid verra la fin de toutes les limites aux contacts sociaux en Angleterre le «Jour de la liberté».

Les directives de distanciation sociale sont toujours de garder 2 mètres de distance des personnes avec qui vous ne vivez pas Crédit : Getty Images – Getty

Annonçant sa feuille de route de sortie en février, Boris Johnson a averti que pour chaque étape à franchir, le gouvernement serait guidé par des « données et non des dates », avec les cas de Covid, les admissions à l’hôpital, le déploiement de la vaccination et les décès pris en compte.

Les trois premières étapes se sont déroulées comme prévu avec la réouverture des écoles en mars, la réouverture des pubs et des restaurants servant à l’extérieur et des magasins et des coiffeurs à partir du 12 avril, et les Britanniques ont été autorisés à se réunir à l’intérieur selon la règle du six à partir du 17 mai.

Mais avec l’augmentation des cas de variante indienne – ou Delta –, le Premier ministre est sous pression pour retarder la levée de toutes les restrictions à partir du 21 juin.

La distanciation sociale prendra-t-elle fin ?

Le PM veut supprimer « toutes les limites légales aux contacts sociaux » à l’étape 4 le 21 juin.

Cette décision mettra fin à toutes les restrictions sur le nombre de personnes autorisées à se réunir en Angleterre.

Les autorités collectent actuellement des données pour un examen de la distanciation sociale avant la date du 21 juin.

Il décidera « si les règles existantes, conçues pour limiter la transmission du virus, pourraient être assouplies dans différents contextes ».

Les ministres et les responsables travaillent sur des plans d’urgence pour déplacer la «Journée de la liberté» au mois prochain, ainsi que pour maintenir la distance et les limites des fans dans les stades.

Une décision est attendue le 14 juin quant à savoir si l’étape 4 se déroulera comme prévu.

Un groupe de jeunes distanciation sociale Crédit: London News Pictures

Faudra-t-il encore porter des masques ?

En vertu des règles actuelles, les Britanniques peuvent être condamnés à une amende de 200 £ pour ne pas porter de masques dans les espaces intérieurs, tels que les magasins ou les transports en commun, à moins d’être exemptés.

Lorsqu’on lui a demandé en mai si les Britanniques devraient cesser de porter des masques, M. Johnson a déclaré qu’il espérait que la vie serait « beaucoup plus proche de la normalité » d’ici l’été.

Les autorités pourraient modifier les règles actuelles et obliger les Britanniques à continuer de porter des masques dans certains contextes.

Il a été signalé que les autorités envisagent de maintenir en place les règles concernant les masques faciaux dans les transports publics.

Les experts ont précédemment déclaré que les masques faciaux pourraient devenir la « nouvelle norme », le professeur Neil Ferguson affirmant qu’ils pourraient être là jusqu’à l’année prochaine en raison de nouvelles variantes de Covid.

Dominic Raab a également laissé entendre le mois dernier que les masques faciaux et la distanciation sociale pourraient rester en place jusqu’à la levée du verrouillage.

Boris Johnson examine si les masques faciaux devraient rester en place à partir du 21 juin Crédit : Alamy

Et si vous travailliez à domicile ?

L’orientation du gouvernement sur le travail à domicile est entrée en vigueur en mars de l’année dernière.

Selon les conseils, « tous ceux qui peuvent travailler à domicile doivent le faire » avec des millions de Britanniques utilisant désormais leur salon comme lieu de travail.

Mais avec l’augmentation des cas de variantes indiennes préoccupant, il a été signalé que la fin du travail à domicile pourrait être retardée au-delà du 21 juin.

Une source du Trésor a déclaré au Telegraph: «Évidemment, travailler à domicile a des conséquences, mais il n’y a pas de différence entre maintenant et deux semaines car le soutien économique sera toujours en place.

« Il n’est pas impératif de changer les conseils. »

Interrogé sur le rapport du Telegraph, le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a déclaré: « Il existe des options clairement disponibles pour le gouvernement. »

Les Britanniques pourraient continuer à travailler à domicile après le 21 juin, car le Trésor donnerait la priorité à la fin de la distanciation sociale avant les autres

Et les passeports Covid ?

Un plan sur l’utilisation de « passeports Covid » pour permettre aux Britanniques d’entrer dans un lieu ou un événement devrait être dévoilé par le ministre du Cabinet, Michael Gove.

Tout programme de certification – utilisant éventuellement l’application NHS – est susceptible de montrer le statut de vaccin ou de test d’une personne.

Les concerts, le théâtre, les boîtes de nuit et les matchs sportifs seraient parmi les événements susceptibles d’être inclus dans tout programme, mais pas les pubs.

Le plan de feuille de route du gouvernement indique que les certificats pourraient « jouer un rôle dans la réouverture de notre économie, la réduction des restrictions sur les contacts sociaux et l’amélioration de la sécurité ».

M. Gove a déclaré qu’il « espère » faire le point sur le plan après la fin des vacances des Communes demain.

Mais les plans visant à faire des passeports Covid une exigence légale pour les grands événements devraient être abandonnés, a rapporté le Daily Telegraph le mois dernier.

Des députés conservateurs, ainsi que des législateurs de l’opposition et des groupes de défense des droits civiques ont exprimé des inquiétudes.

Le gouvernement cherche à savoir si les passeports Covid pourraient être utilisés lors d’événements payants comme des matchs de sport ou des concerts Crédit : PA

La règle du mètre plus restera-t-elle?

La règle d’un mètre plus a été introduite en juin dernier pour permettre aux Britanniques de se rencontrer tant que d’autres mesures étaient également suivies, bien que les conseils actuels du gouvernement disent de rester à deux mètres des personnes avec lesquelles vous ne vivez pas si vous le pouvez.

Les pubs et les restaurants doivent respecter la règle de distanciation «un mètre plus» pour leurs clients, sièges et tables.

Cela signifie que le nombre de clients qu’ils peuvent détenir a été limité et a eu un impact considérable sur les affaires.

Si la règle était abolie, les parieurs pourraient commander des boissons au bar.

La règle du mètre et plus est également un obstacle au retour des foules lors des matchs sportifs ou des événements en plein air comme les festivals de musique.

S’exprimant au début du mois dernier, le Premier ministre a déclaré qu’il y avait de « bonnes chances » que la règle d’un mètre plus la distanciation sociale soit supprimée en Angleterre le 21 juin.

Mais l’augmentation des cas dans la variante indienne – Delta – a laissé un point d’interrogation sur la décision à prendre ce mois-ci.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Nous devrons donc attendre d’avoir plus de données cliniques avant de pouvoir porter ce jugement. »

La règle du mètre plus pourrait être supprimée le 21 juin Crédit : PA