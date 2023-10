Note de l’éditeur: Une version de cette histoire apparaît dans le bulletin d’information de CNN, Pendant ce temps au Moyen-Orient, un aperçu trois fois par semaine des plus grandes actualités de la région. Inscrivez-vous ici.





L’armée israélienne a informé tous les civils de la ville de Gaza évacuer « vers le sud » alors qu’il poursuit ses bombardements sur l’enclave côtière en réponse aux attaques du Hamas du week-end dernier qui ont tué plus de 1 400 personnes.

L’évacuation impliquerait de déplacer plus de 1,1 million de personnes du nord vers le sud de l’enclave assiégée, au milieu de frappes aériennes constantes – une tâche que les Nations Unies jugent dangereuse et irréalisable.

Les avions de guerre israéliens bombardent Gaza depuis une semaine, détruisant des quartiers entiers, y compris des écoles et des mosquées. Israël affirme qu’il frappe des cibles du Hamas et que le groupe a utilisé des civils comme boucliers humains.

L’assaut israélien a tué au moins 2 670 personnes à Gaza et en a blessé plus de 9 600 autres. Près d’un million de Palestiniens de Gaza ont été forcés de quitter leurs foyers, a déclaré l’ONU.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Des militants de Gaza ont tiré des milliers de roquettes vers des villes israéliennes le 7 octobre, avant de franchir la barrière frontalière fortement fortifiée avec Israël et d’envoyer des militants profondément en territoire israélien. Là-bas, des hommes armés du Hamas ont tué plus de 1 400 personnes personnesdont des civils et des soldats, et a pris jusqu’à 150 otages, selon les autorités israéliennes.

Les attaques étaient sans précédent en termes de tactique et d’ampleur, car Israël n’a pas affronté ses adversaires dans des combats de rue sur son propre territoire depuis la guerre israélo-arabe de 1948. Il n’a jamais non plus été confronté à une attaque terroriste d’une telle ampleur qui a coûté la vie à autant de civils. Même si le Hamas a déjà kidnappé des Israéliens par le passé, il n’a jamais pris des dizaines d’otages à la fois, y compris des enfants et des personnes âgées.

Un haut responsable du Hamas au Liban a déclaré à une chaîne soutenue par l’État russe que le groupe préparait l’attaque depuis deux ans.

Le Hamas a qualifié l’opération de « Tempête Al-Aqsa » et a déclaré qu’il s’agissait d’une réponse à ce qu’il a décrit comme des attaques israéliennes contre les femmes, la profanation des mosquée al-Aqsa à Jérusalem et le siège actuel de Gaza.

Ils ont indiqué que les corps de quelque 1 500 combattants du Hamas avaient été retrouvés en Israël depuis l’attaque de samedi.

En réponse à cette attaque, Israël a déclaré la guerre et lancé « l’opération Épées de fer », frappant ce qu’il considère comme des cibles du Hamas et du Jihad islamique à Gaza. Il a également bloqué les lignes d’approvisionnement en produits de première nécessité pour la population de Gaza, notamment en carburant et en eau.

Entre le 7 et le 12 octobre, Israël a largué 6 000 bombes sur ce territoire densément peuplé – cela équivaut au nombre total de frappes aériennes sur Gaza pendant tout le conflit Gaza-Israël de 2014, qui a duré 50 jours.

Les enfants représentent « entre 30 et 40 % des blessés » lors des frappes aériennes israéliennes sur Gaza, a déclaré jeudi le chirurgien anglo-palestinien Ghassan Abu-Sittah à Christiane Amanpour de CNN.

L’armée israélienne a demandé aux civils de Gaza de quitter immédiatement leurs zones résidentielles pour leur sécurité, mais certains affirment qu’il n’y a nulle part où aller en toute sécurité. Tous les passages hors de Gaza ont été fermés.

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré lundi qu’il avait ordonné un « siège complet » de Gaza, bloquant la livraison d’électricité, de nourriture, de carburant et d’eau. Le ministre de l’Energie, Israël Katz, a déclaré que l’approvisionnement resterait interrompu jusqu’à ce que les otages détenus par le Hamas soient libérés.

Israël a formé mercredi un gouvernement d’urgence et un cabinet de gestion de la guerre.

Vendredi, l’armée israélienne a demandé aux 1,1 million d’habitants du nord de Gaza d’évacuer immédiatement leurs maisons.

CNN a géolocalisé et authentifié cinq vidéos de la scène d’une grande explosion le long de l’une des routes d’évacuation des civils au sud de la ville de Gaza.

Les vidéos montrent de nombreux cadavres au milieu d’une scène de destruction massive. Certains de ces corps se trouvent sur une remorque à plateau qui semble avoir été utilisée pour éloigner les gens de la ville de Gaza. Ils comprennent plusieurs enfants. Il y a aussi un certain nombre de voitures gravement brûlées et endommagées.

On ne sait pas exactement ce qui a causé cette dévastation généralisée ; l’explosion s’est produite dans la rue Salah al-Deen vendredi après-midi.

Le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Peter Lerner, a déclaré dimanche à CNN dans une interview que l’armée israélienne n’avait pas frappé le convoi dans la rue Salah Al-Deen.

La crise humanitaire à Gaza s’aggrave rapidement au milieu des avertissements selon lesquels la population risque de mourir de faim alors qu’Israël resserre son emprise sur le territoire.

La bande de Gaza est l’un des endroits les plus densément peuplés au monde, avec quelque 2 millions d’habitants entassés sur un territoire de 140 milles carrés. L’enclave se trouve à la frontière occidentale de l’Égypte et est sous blocus depuis que le Hamas en a pris le contrôle en 2007.

Le blocus aérien, naval et terrestre israélien sur le territoire, ainsi que le blocus terrestre égyptien, se poursuivent aujourd’hui.

L’unique centrale électrique de l’enclave a cessé de fonctionner mercredi. Les hôpitaux devraient manquer de carburant, ce qui entraînerait des conditions « catastrophiques », a prévenu le ministère palestinien de la Santé. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les hôpitaux étaient au « point de rupture ».

Jeudi, le Comité international de la Croix-Rouge a averti que les hôpitaux de Gaza « risquaient de se transformer en morgues » à mesure qu’ils perdraient le courant. Les frappes aériennes ont touché au moins 88 établissements d’enseignement et tué 12 membres du personnel de l’ONU, selon l’ONU.

Le Croissant-Rouge palestinien a mis en garde contre une « catastrophe humanitaire » car il n’existe « aucune zone sûre » vers laquelle évacuer les civils, après qu’Israël a demandé à la moitié de la population de migrer vers le sud. Il a qualifié l’appel à l’évacuation israélien de « choquant et inimaginable ».

Les groupes de défense des droits de l’homme ont entre-temps mis en garde contre d’éventuels crimes de guerre commis par Israël à Gaza. Amnesty International a exhorté vendredi Israël à lever « immédiatement » son blocus sur l’enclave, affirmant que la « punition collective » des civils pour les atrocités terroristes du Hamas équivaut à un crime de guerre.

Depuis qu’Israël a fermé ses deux points de passage avec Gaza, le seul couloir par lequel les Palestiniens ou l’aide peuvent entrer et sortir du territoire est le passage de Rafah, qui relie le sud de l’enclave à l’Égypte. Mais on ne sait pas si ce passage est ouvert.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré samedi que le terminal était ouvert mais que les bombardements aériens avaient rendu les routes du côté de Gaza « inutilisables ».

Des vols d’aide en provenance de Jordanie, de Turquie, des Émirats arabes unis, de l’Organisation mondiale de la santé et de la Croix-Rouge sont arrivés en Égypte, mais les fournitures n’ont pas encore franchi le point de passage. Shoukry a déclaré que l’Egypte avait tenté d’acheminer de l’aide humanitaire à Gaza mais n’avait pas reçu l’autorisation appropriée pour le faire.

Le Hamas a déclaré vendredi que 13 otages israéliens détenus à Gaza avaient été tués par des bombardements israéliens « aléatoires » sur l’enclave au cours des dernières 24 heures. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré qu’elles ne pouvaient ni confirmer ni infirmer cette affirmation.

Le Hamas a également appelé les habitants de Gaza à ne pas quitter leurs foyers, accusant Israël de se livrer à une « guerre psychologique » en envoyant des messages demandant aux civils palestiniens et aux employés des organisations internationales d’évacuer vers le sud. « Le déplacement et l’exil ne sont pas pour nous », a déclaré le Hamas.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) a annoncé vendredi avoir relocalisé son centre central d’opérations et son personnel international à Gaza, au sud de l’enclave assiégée.

Le Hamas est un organisation islamiste avec une aile militaire créée en 1987, issue des Frères musulmans, un groupe islamiste sunnite fondé à la fin des années 1920 en Égypte.

Le groupe, comme la plupart des factions et partis politiques palestiniens, insiste sur le fait qu’Israël est une puissance occupante et qu’il tente de libérer les territoires palestiniens. Il considère Israël comme un État illégitime et a appelé à sa chute.

Contrairement à d’autres factions palestiniennes, le Hamas refuse de s’engager avec Israël. En 1993, elle s’est opposée aux accords d’Oslo, un pacte de paix entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) qui voyait l’OLP renoncer à la résistance armée contre Israël en échange de promesses d’un État palestinien indépendant aux côtés…