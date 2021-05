Tout ce que vous devez savoir sur la guerre des mots entre IMA et Yoga Guru

Une vidéo récente et controversée de Baba Ramdev a fait le tour des tournées sur Internet. Dans ce document, le gourou du yoga a allégué que «l’allopathie est une science stupide et diwaliya». De plus, dans la même vidéo, Ramdev a également affirmé que «des lakhs et des lakhs de personnes sont mortes à cause de l’administration de médicaments allopathiques plutôt que d’un manque d’oxygène» au milieu la crise du Covid-19.

Pourquoi la vidéo de Ramdev est-elle controversée?

Suite à la diatribe de Ramdev contre l’allopathie, l’Association médicale indienne (IMA) a envoyé à Ramdev un avis juridique lui demandant de se souvenir de ses propos et de publier des excuses écrites dans les journaux nationaux. L’IMA a également publié un communiqué de presse demandant «au ministre de la Santé de l’Union d’accepter l’accusation et de dissoudre l’établissement médical moderne ou de le poursuivre et de le réserver en vertu de la loi sur les maladies épidémiques».

Le Dr Vinay Kumar, président de l’Association des médecins résidents du Bihar United (URDA), a déclaré: «Nous condamnons fermement les propos irrationnels et antiparlementaires contre l’allopathie et les médecins. L’URDA partage les vues de l’IMA et soutient pleinement ses actions. Les déclarations faites par Ramdev créeront un déficit de confiance entre les patients et les médecins. »

Dans la vidéo, Ramdev a remis en question la sagesse et l’intégrité des médicaments approuvés par la DGCI. Il a demandé pourquoi des médicaments comme l’hydroxychloroquine, le remdesivir, les antibiotiques, les stéroïdes et la thérapie plasmatique échouaient dos à dos.

Qu’a dit l’IMA?

Les experts de la fraternité médicale ont désapprouvé les commentaires de Ramdev sur l’inefficacité des médicaments allopathiques dans la lutte contre Covid-19, le qualifiant de progrès constant et de changements dus à de nouvelles découvertes dans les données collectées.

Les experts médicaux expliquent en outre que la science médicale ne fonctionne pas plutôt sur certaines règles établies, elle évolue en fonction des données collectées pour étude et ainsi tout changement dans les traitements peut avoir lieu comme un signe de progrès.

Le Dr Ravinder Mehta, chef des soins intensifs, pneumologue à l’hôpital Apollo de Bangalore, déclare: «Les gens qui comprennent que toute science capable de déclarer ce qu’elle fait, lui permet d’être vue par les autres et qui sont disposés à changer et à admettre que est incorrect sur la base des événements est une science progressive. En fait, des questions comme pourquoi l’allopathie ne cesse de changer de position? Et si les médicaments savent ce qu’ils font? reflètent un manque de compréhension des processus. »

Pourquoi Ramdev est-il à la mode sur les réseaux sociaux?

Suite à la demande de l’Association médicale indienne au ministre de la Santé de l’Union d’exiger une action, Twitter a été en proie à un débat polarisé. Les Medicos de tout le pays ont partagé leurs expériences sur leurs longues heures de travail épuisantes et dévouées en ces temps de crise. Alors que certains étaient d’accord avec l’IMA et ont qualifié Ramdev de «médecin charlatan», ses partisans l’ont défendu en faisant la promotion de médicaments «swadeshi» et de produits ayurvédiques. Les critiques ont affirmé que la vidéo de Ramdev n’était qu’une autre tactique pour le fondateur de «Patanjali Ayurveda» pour promouvoir ses propres produits et les médicaments controversés Covid-19 tels que «Coronil».

J’ai 24 ans, en service aux soins intensifs, avec 8 à 10 nouveaux cas de mucormycose par jour, une charge virale lourde, risquant nos vies pour sauver des patients et puis nous voyons les commentaires comme Baba Ramdev, tellement déprimant.Nous ne sommes pas soucieux de l’argent comme toi baba, Nous ne sommes payés que 12k / mois.#ArrestQuackRamdev pic.twitter.com/fYUN7yyhzH– Medicogirl (@nikita__panwar) 22 mai 2021

Comment le gouvernement a-t-il réagi à la controverse?

À la suite de l’indignation, le ministre de la Santé de l’Union, le Dr Harsh Vardhan, a écrit une lettre à Baba Ramdev dans laquelle il a déclaré que les paroles du gourou du yoga avaient causé une grande détresse à la fraternité des médecins, en particulier au moment de la crise de Covid-19 lorsque les médecins se battent le jour. et nuit contre la pandémie. Vardhan a demandé à Ramdev de rappeler ses paroles.

Ramdev a-t-il repris sa déclaration?

Dimanche, Ramdev a été contraint de retirer une déclaration faite dans un clip vidéo viral dans lequel on l’entend dire que «des lakhs sont morts après avoir pris des médicaments allopathiques pour COVID-19». Suite à la lettre du ministre de la Santé, Ramdev a acquiescé et accepté que l’allopathie a gagné beaucoup de dignité, a prospéré avec le temps et s’est avérée utile à toutes les époques des besoins de santé de l’humanité.

Ramdev a également défendu la vidéo virale en affirmant qu’elle avait été malicieusement modifiée pour lui donner une mauvaise image. La lettre partagée par baba a également précisé que la vidéo partagée sur les réseaux sociaux était tronquée. Il a mentionné qu’il lisait un message transmis par WhatsApp qu’il avait lui-même reçu.

Réfutation de Ramdev

Alors que Baba Ramdev a repris sa déclaration sur l’allopathie, il a monté une série de 25 questions pour l’IMA en réponse à la controverse.

Ayant été contraint de retirer sa déclaration mettant en cause l’efficacité des médicaments contre l’allopathie, le gourou du yoga Ramdev a demandé lundi à l’Association médicale indienne (IMA) si l’allopathie offrait un soulagement permanent pour des maladies telles que l’hypertension et le diabète.

Dans une « lettre ouverte » publiée sur son compte Twitter, Ramdev a posé 25 questions à l’IMA, qui s’était opposée à son clip vidéo décrivant le traitement d’allopathie pour COVID-19.

Il a demandé si l’allopathie offrait un soulagement permanent de l’hypertension (TA) et du diabète de type 1 et 2. « L’industrie pharmaceutique propose-t-elle un traitement permanent pour la thyroïde, l’arthrite, la colite et l’asthme? » Il a demandé.

Ramdev a ensuite demandé si l’allopathie contenait des médicaments contre la stéatose hépatique et la cirrhose du foie. «Tout comme vous avez trouvé un remède contre la tuberculose et la varicelle, recherchez des traitements pour les maladies du foie. Après tout, l’allopathie a maintenant 200 ans. »

Pas la première fois

Ce n’était pas la première fois que Ramdev tentait de diffamer l’allopathie selon le communiqué de presse d’IMA. Plus tôt dans l’année, le yogi et l’homme d’affaires auraient qualifié les médecins de «meurtriers». Plus tard en mai, Ramdev s’est moqué de la pénurie de bœufs et de lits d’hôpital et a affirmé que « l’univers entier est rempli d’oxygène » et que les gens n’utilisent pas suffisamment leurs « bouteilles d’oxygène naturelles-poumons ». En outre, il a déclaré que les rapports excessifs de pénurie n’étaient qu’un moyen pour certains opposants de répandre la négativité dans le pays en temps de crise.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici