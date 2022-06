Tout ce que vous devez savoir sur la France

Par Ben Grey









Calendrier de la phase de groupes de l’Euro 2022 en France

En savoir plus sur l’Italie, la Belgique et l’Islande en cliquant sur le nom de l’équipe.

Comment ils se sont qualifiés

Record du tournoi majeur

Championnat d’Europe

Meilleure performance au Championnat d’Europe : Quarts de finale – 2009, 2013 et 2017.

Performance la plus récente en Championnat d’Europe : Quarts de finale – 2017.

Coupe du monde Fifa

Meilleure performance en Coupe du monde : Demi-finales – 2011.

Performance mondiale la plus récente : Quarts de finale – 2019.

jeux olympiques

Meilleure performance olympique : Demi-finales – 2012.

Performance olympique la plus récente : Quart de finale – 2016.

La France à l’Euro 2022 : Les Bleues peuvent-elles briser leur quart de finale hoodoo ?

La France, toujours sous-performante, atteindra-t-elle enfin sa toute première finale de tournoi majeur ?

Le club français de l’Olympique Lyonnais a dominé la Ligue des champions, remportant huit des 12 dernières finales, grâce à un noyau de joueurs nationaux.

Cependant, cela ne s’est pas traduit par un succès international avec les seules apparitions de la France en demi-finale à la Coupe du monde 2011 et aux Jeux olympiques de 2012.

Aux Championnats d’Europe, les Bleues ont chuté en quart de finale lors de chacune des trois dernières éditions, la dernière en Angleterre il y a cinq ans.

De même, lors de la dernière Coupe du monde à domicile, la France a battu la République de Corée, la Norvège, le Nigéria et le Brésil, avant d’être évincée en quart de finale par les États-Unis.

Depuis ce tournoi, l’entraîneur-chef Corinne Diacre s’est avéré être une figure décisive, se disputant avec des joueurs clés.

Du coup, Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, Gaëtane Thiney et Sarah Bouhaddi, qui totalisent 580 sélections à elles deux, ne seront pas toutes concernées cet été.

Henry, le capitaine de longue date, et Le Sommer, le meilleur buteur du pays, sont notamment des absents notables.

Malgré cela, la France s’est déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2023 et a remporté ses 13 derniers internationaux.

Cela comprend la victoire des trois matches du Tournoi de février, battant la Finlande, le Brésil et les Pays-Bas dans cette compétition amicale.

Mais le fait que des joueurs clés aient été omis ne fait qu’ajouter un examen supplémentaire à Diacre, qui a besoin d’un bon tournoi pour conserver son travail.

La France est susceptible de sortir de son groupe, composé de l’Italie, de la Belgique et de l’Islande, avec de sérieux tests à venir lors des huitièmes de finale.

Étant donné que les poids lourds que sont la Suède et les Pays-Bas sont susceptibles de sortir du groupe voisin, une autre sortie en quart de finale pourrait être envisagée.

Acteurs clés : Wendie Renard

Sans aucun doute, la joueuse la plus en vue de cette équipe est l’extraordinaire défenseure centrale Wendie Renard.

Depuis ses débuts il y a 11 ans, elle a accumulé 131 sélections, participé à deux Coupes du monde, deux Jeux olympiques et ce sera son troisième Euro.

Ce qui est le plus remarquable, c’est que, étant donné que Renard est défenseur central, elle a marqué 33 fois pour son pays; seules six Françaises ont marqué plus.

Cela comprend quatre buts lors de la Coupe du monde 2019, à commencer par un doublé lors du match d’ouverture du tournoi contre la République de Corée.

La joueuse de 31 ans a passé toute sa carrière en club avec l’Olympique Lyonnais, signant pour eux après un parcours à l’âge de 16 ans seulement.

Avec Lyon, Renard a remporté 34 distinctions majeures, dont 14 titres de Division 1 et huit médailles de vainqueur de la Ligue des champions.

Elle a débuté dans dix finales de la Ligue des champions, dont six en tant que capitaine, sur une période de 12 ans.

Sans aucun doute, Renard continue d’être l’un des meilleurs défenseurs de la planète et reste au cœur du succès de la France.

Acteurs clés : Grace Geyoro

Par rapport au capitaine, le milieu de terrain Grace Geyoro est un nouveau venu dans cette équipe française.

Le joueur de 24 ans est un international à part entière depuis 2017, accumulant 49 sélections, mais était un membre non joueur de l’équipe il y a cinq étés.

Deux ans plus tard, lors de la Coupe du monde à domicile, Geyoro a vu de l’action, sortant du banc contre la République de Corée puis le Nigeria.

Ces jours-ci, elle est un membre beaucoup plus établi de cette équipe, ayant participé aux neuf matches de qualification et du Tournoi cette saison.

En dépit d’être un milieu de terrain défensif, elle participe parfois à un but étrange, marquant trois fois lors des qualifications pour la Coupe du monde 2023.

Geyoro a rejoint le Paris Saint-Germain à l’âge de 15 ans et, depuis ses débuts seniors il y a huit ans, a disputé 155 matches avec les Rouge-et-Bleu.

Cette saison, elle a joué un rôle central alors que le PSG a remporté la Coupe de France, terminé deuxième de la Division 1 et atteint les demi-finales de la Ligue des champions.

Désormais figure clé d’un tournoi international pour la première fois, Geyoro aura la chance d’affronter les meilleurs milieux de terrain européens.

Acteurs clés : Marie-Antoinette Katoto

En l’absence d’Amandine Henry et d’Eugénie Le Sommer, c’est Marie-Antoinette Katoto qui sera le fer de lance de l’attaque française.

Il y a trois étés, tout le monde parlait de l’exclusion de Katoto de l’équipe.

Bien qu’elle ait été la meilleure buteuse de la division 1, elle n’a pas été incluse dans l’équipe de la Coupe du monde, mais est maintenant de retour pour son premier aperçu du football de tournoi majeur.

Étant donné que les deux attaquants superstars que la France pourrait choisir tous les deux ne sont pas dans l’équipe, c’est tout aussi bien.

Katoto a été leur meilleur buteur lors des qualifications pour l’Euro 2022, marquant huit fois, marquant également dix fois dans le cycle de qualification en cours pour la Coupe du monde.

En février, le stock de la joueuse de 23 ans a encore augmenté lorsqu’elle a marqué des doublés contre les Pays-Bas et le Brésil lors du Tournoi.

Au niveau des clubs, Katoto est également une joueuse d’un seul club, faisant 147 apparitions pour le Paris Saint-Germain depuis ses débuts seniors en avril 2015.

Ces matchs ont donné un très impressionnant 136 buts, dont 32 cette saison, dont un triplé en finale de Coupe de France.

Après avoir marqué contre le Real Madrid, le Bayern Munich et Lyon en Ligue des champions, Katoto a montré qu’elle pouvait opérer au plus haut niveau.

La France pourrait être titulaire de l’Euro 2022

L’équipe de France au complet pour l’Euro 2022

Gardiens

Défenseurs

Milieux de terrain

Attaquants