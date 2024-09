Tout ce que vous devez savoir sur la foire d’État de l’Oklahoma 2024

La foire d’État de l’Oklahoma démarre dans moins de deux semaines. Êtes-vous prêt pour 11 jours de manèges, de nourriture, de divertissement et plus encore ?

Avant de partir, voici tout ce que vous devez savoir sur la foire.

Quand a lieu la foire d’État en Oklahoma ?

Le jour d’ouverture de l’Oklahoma State Fair est le jeudi 12 septembre. Le dernier jour est le 22 septembre.

Activités publiques à la foire commencer chaque jour à 10 heures

Le carnaval est prévu pour ouvrir à 11 heures le week-end et à 13 heures du mardi au vendredi. Le lundi, les visiteurs pourront se rendre au carnaval à partir de midi.

Prix ​​des billets pour la foire d’État de l’Oklahoma

Si vous achetez vos billets avant le jour de l’ouverture, le 12 septembre, vous pourrez économiser quelques dollars. L’entrée générale à l’avance coûte 12 $ par jour pour les personnes de 12 ans et plus et 7,50 $ pour les enfants de 6 à 11 ans.

UN le pass saisonnier peut être acheté en ligne pour 40$.

Quand ont lieu les jours de réduction de l’Oklahoma State Fair ?

Il y a également plusieurs jours où les visiteurs de la foire peuvent accéder à l’entrée à prix réduit. Le jour de l’ouverture, l’entrée générale coûtera 8 $, ou seulement 5 $ avec une carte d’étudiant.

Le lundi 16 septembre, les personnes munies d’une carte militaire pourront entrer gratuitement à la foire. Le lendemain, l’entrée coûtera seulement 4 $, et presque tous les stands de restauration proposeront des articles à 4 $. Ce mercredi, l’entrée à la foire sera gratuite pour les personnes de 55 ans et plus.

Le coût standard d’achat d’un billet à la porte est de 16 $ pour les 12 ans et plus et de 10 $ pour les 6 à 11 ans. Les enfants de 5 ans et moins entrent gratuitement.

Les brassards de carnaval coûtent 40 $ le vendredi, le samedi et le dimanche, et 25 $ pendant la semaine.

Stationnement gratuit à la foire d’État

Heureusement pour les milliers de personnes qui assistent à la foire chaque jour, il y a beaucoup de stationnement gratuit au nord et au sud du parc des expositions.

Il existe également des places de stationnement payantes plus proches des portes et des espaces pour le stationnement des camping-cars. Des parkings payants et gratuits sont accessibles depuis NW 10, May Avenue et Reno Avenues. Un tramway circulera chaque jour à l’intérieur du parc des expositions.

Si vous préférez vous rendre à la foire en utilisant les transports en commun, EMBARK a programmé le Lignes de bus n° 9 et n° 38 de faire des arrêts temporaires à proximité de l’entrée publique pendant le salon. Des informations complémentaires seront partagées sur les réseaux sociaux d’EMBARK.

Les événements de la foire d’État comprennent Disney on Ice, le rodéo

La foire propose de la nourriture, des manèges et des vendeurs, mais il existe également plusieurs possibilités de divertissement en direct.

Du 12 au 16 septembre, Disney sur glace Le festival accueillera des représentations de Magic in the Stars avec patinage sur glace, cascades, effets spéciaux et personnages de films classiques de Disney. Les billets coûtent entre 20 et 70 dollars. S’ils sont achetés avant le 11 septembre, ils comprennent l’entrée à la foire.

Après cela, les visiteurs de Disney on Ice devront payer le droit d’entrée.

Les 20 et 21 septembre, le Hoofs & Horns Rodéo spectaculaire Le spectacle aura lieu à la Jim Norick Arena. Les prix des billets varient de 15 $ à 30 $ et, comme pour le spectacle Disney on Ice, un billet acheté avant le 11 septembre comprendra l’entrée gratuite à la foire.

Ce n’est qu’une fraction des événements prévus à la foire. Il y aura également des spectacles humoristiques, une expérience de planétarium, un spectacle de lumière laser trois fois par nuit et de nombreuses compétitions.

Concerts à la foire d’État de l’Oklahoma

Les performances phares de l’Oklahoma State Fair 2024 incluent des sets d’Uncle Kracker, Hinder, Mark Chestnutt, Jefferson Starship et Morris Day & the Time.

Ces concerts auront lieu au Scène de divertissement Chickasaw Country et sont gratuits avec l’entrée à la porte.

Une deuxième scène, le Bandshell, sera ouverte tous les jours pendant la foire pour Présenter des artistes musicaux de l’Oklahoma.

Quoi de neuf à l’Oklahoma State Fair ?

La nourriture (beaucoup de nourriture, en fait) est l’une des expériences marquantes d’une foire d’État. Cette année, la foire d’État de l’Oklahoma proposera 36 nouveaux plats à essayer, notamment une pizza épicée aux cornichons, un cheeseburger corn dog et un produit appelé « Bronut ».

La foire comprend également un certain nombre de nouvelles attractions comme une dégustation de bières allemandes, une exposition sur l’agriculture urbaine et l’expérience Bison.

Les visiteurs de la foire remarqueront également une nouvelle politique d’admission pour les mineurs, entrée en vigueur le dernier jour de la foire l’année dernière. Après 17 heures pendant la foire, les participants de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un parent, d’un tuteur légal ou d’un accompagnateur âgé d’au moins 25 ans.

La nouvelle politique stipule également que tous les mineurs doivent être supervisés par un adulte responsable. Le personnel de la foire peut expulser les mineurs qui contreviennent à cette règle.

