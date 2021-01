Magh Bihu, célébré à Assam, est l’un des festivals de récolte les plus populaires en Inde. La plupart des festivals culturels dans le monde sont centrés sur l’agriculture, en particulier la récolte. Cela englobe une variété de raisons car la saison des récoltes marque également le changement de saison, le début de quelque chose de nouveau. Il n’est donc pas surprenant que de nombreuses cultures à travers le monde utilisent également la récolte pour marquer leur nouvelle année. Même en Inde, il existe des festivals régionaux, chacun dépendant de la récolte et de la relation entre la terre et le soleil. L’origine de Magh Bihu repose également sur des raisonnements similaires.

Si vous n’avez jamais célébré cette célèbre fête des récoltes, c’est le bon moment pour en savoir plus sur notre culture diversifiée et riche dans le pays. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce festival amusant et coloré, de la date à sa célébration et à sa signification.

Quand est Magh Bihu?

Chaque année, le festival a lieu autour du 14 au 15 janvier, car c’est le moment où les hivers se terminent lorsque le voyage du soleil vers le nord commence. Cette année, il est célébré le vendredi 15 janvier 2021. Le mot Magh Bihu a deux mots – Magh (le terme pour le mois de janvier à février dans le nord-est) et Bihu (dérivant de Bishu qui se traduit en gros par demander la prospérité de le Dieu pour la saison des récoltes).

Importance de Magh Bihu

La population assamaise est dominée par les indigènes asiatiques tribaux qui sont sino-tibétains et austroasiatiques. Le festival a ses origines dans Magan de Kachariby et les cultures indo-aryennes. Il a également des racines dans l’ethnie tibéto-birmane et les festivités austroasiatiques. La prière au Dieu du feu est un élément majeur du festival.

Célébration sur Magh Bihu

Le festival comporte deux parties; le premier jour, qui est Uruka ou Bihu Eve, est le jour de préparation. Les gens (principalement des femmes) préparent la nourriture spéciale qui se compose de recettes traditionnelles comme la chira, le pitha, le laru et le caillé. Cela se fait un jour plus tôt, de sorte que le lendemain peut être pleinement immergé dans la célébration. Pendant ce temps, les jeunes (principalement des hommes) construisent une hutte connue sous le nom de Bhelaghar dans les champs en utilisant du chaume, des feuilles et du bambou.

Un feu de joie appelé Meji commence aux petites heures du matin le deuxième jour comme offrande de prière aux dieux. Les bains ont lieu le lendemain tôt dans la matinée froide et frissonnante. Les cabanes construites la veille sont incendiées. Certains jeux traditionnels sont joués comme casser des pots ou tekeli bhonga, combats de buffles et de coqs, ainsi que des combats d’œufs.

Les festivités de savourer des fêtes de plats délicieux durent environ une semaine. Il comprend des gâteaux de riz, y compris le til (sésame) pitha, le narikol (noix de coco) pitha, le tekeli pitha, le ghila pitha et le sunga pitha. Les currys traditionnels de poulet, de canard, de poisson et de mouton sont également une partie importante de la fête. Le riz est généralement impliqué dans chacune des recettes car c’est la saison des récoltes.

À peu près au même moment, l’Inde du Nord célébrera Makar Sakranti et Lohri tandis que les fêtes de Pongal commenceront au Tamil Nadu.