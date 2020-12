Les amateurs d’événements astronomiques et les observateurs du ciel doivent se préparer à quelque chose d’excitant.L’année 2020 se termine avec la pleine lune froide mardi, la dernière des 13 pleines lunes de cette année.

Le dernier événement céleste de l’année sera la pleine lune la plus élevée. Les gens peuvent observer la lune froide en décembre à deux jours différents. La Lune froide de décembre sera accompagnée de Mars, Jupiter et Saturne, repérés haut dans le ciel sud après le coucher du soleil.

Le dernier événement lunaire de 2020 survient après une série d’événements, y compris la pluie de météores des Géminides. Après 19 ans, nous avons également vu le rare Halloween Blue Moon cette année. Le mois de décembre 2020 a eu une autre surprise lorsque nous avons assisté à la grande conjonction de Jupiter et de Saturne.

L’almanach du vieux fermier indique que le moment de l’illumination maximale de la lune le 30 décembre est derrière le repérage du globe. Il est prévu à 19h54 IST le 29 décembre et à 20h57 IST mercredi.

Comment la lune froide tire-t-elle son nom?

Selon l’Almanach, la Lune froide est connue comme telle car c’est à cette époque que les nuits deviennent longues et sombres et que le froid hivernal fixe son emprise. L’histoire veut que chaque Pleine Lune a son nom associé à une saison ou à tout autre événement. La pleine lune froide, même, a différents noms qui lui sont donnés dans différentes parties du monde.

Les Mohicans l’appellent la longue nuit de lune parce que la lune se lève pendant les nuits les plus longues près du solstice d’hiver. Les anciens païens l’appelaient la Lune avant Yule, car ils organisent les célébrations de Noël à la même époque de l’année. Par rapport à la plupart des pleines lunes, la lune froide de décembre brille plus longtemps à l’horizon.

Qu’est-ce qui rend Cold Moon 2020 spécial?

La lune froide sera visible au-dessus de l’horizon pendant une longue période en raison de sa trajectoire haute caractéristique à travers le ciel. Selon le Old Farmer’s Almanac, le nom Cold Moon a ses origines dans certaines traditions pratiquées par les Amérindiens. Le nom renvoie aux «conditions glaciales de cette période de l’année». Selon un rapport de Forbes, la pleine lune apparaîtra en Asie-Pacifique, en Europe et en Afrique le 30 décembre. L’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord l’auront le 29 décembre. Après l’événement, la lune sera visible comme une pleine lune pendant les trois jours suivants.