Tout ce que vous devez savoir sur la densité mammaire, selon les experts | Santé

La densité mammaire est le rapport entre le tissu adipeux et le tissu fibreux du sein. La densité mammaire, propre à chaque femme, est importante pour plusieurs raisons. Tout d’abord, un tissu mammaire dense peut masquer de petites masses sur une mammographie. Le tissu adipeux a tendance à apparaître sous forme de zones sombres, tandis que le tissu mammaire dense et les changements cancéreux apparaissent souvent sous forme de zones blanches, ce qui complique la tâche des radiologues pour faire la distinction entre des lésions suspectes et des changements bénins.

« Une autre façon de penser à la densité mammaire sur une mammographie est de regarder un ciel nuageux et d’essayer de différencier les choses qui passent dans le ciel. Vous ne verrez pas les choses aussi bien lorsque le ciel est nuageux que lorsqu’il est clair », a expliqué Dr Georgia Spearchef de division de l’imagerie mammaire à Endeavor Health/NorthShore University HealthSystem et membre du conseil d’administration du NAPBC représentant l’American College of Radiology Imaging Network.

En plus de rendre difficile la détection de changements cancéreux lors des mammographies, la densité mammaire augmente le risque pour une femme de développer cancer du sein Le cancer du sein a tendance à se développer dans les tissus fibreux et glandulaires, qui sont plus abondants chez les femmes ayant des seins denses.