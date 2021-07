Tout ce que vous devez savoir sur la demande d’aide au loyer

De plus, votre niveau de revenu pour 2020 ne peut pas dépasser 80% du revenu médian de votre région, bien que les États aient été invités à prioriser les candidats qui tombent à 50% ou moins, ainsi que ceux qui sont au chômage depuis 90 jours. ou plus.

Par exemple, un fonds en Californie vise le soulagement des ménages amérindiens. Un autre en Oklahoma envoie d’abord l’argent aux personnes de plus de 62 ans.

Certains programmes d’État et locaux ont défini des priorités supplémentaires, et vous souhaiterez peut-être les rechercher.

Si vous avez déjà été approuvé pour des fonds de location mais que vous continuez à être en retard, vous pouvez généralement faire une nouvelle demande tant que vous demandez un allègement pour une période différente. L’argent va généralement à votre propriétaire, à moins qu’il ne refuse de se conformer (plus de détails ci-dessous).

Vous pourriez recevoir jusqu’à 18 mois d’aide, y compris une combinaison de paiements pour les loyers antérieurs et futurs.

Pour commencer, tu n’es pas seul.

Les défenseurs du logement signalent un certain nombre de problèmes avec le déploiement de l’aide, en particulier autour de certains processus de demande ardus.

André Aurand, vice-président de la recherche à la National Low Income Housing Coalition, a déclaré avoir vu une demande de 45 pages. Une autre demande aux locataires de documenter leurs revenus au cours des six derniers mois.

« Les fonctionnaires sont plus préoccupés par les soi-disant escrocs qui obtiennent cet argent que par les personnes qui en ont vraiment besoin », a déclaré Dan Rose, professeur adjoint de sociologie à l’Université d’État de Winston-Salem et organisateur de Housing Justice Now.