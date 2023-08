Tout ce que vous devez savoir sur la déchirure de Shohei Ohtani à l’UCL, quelle est la prochaine étape et l’impact sur les agences libres

Shohei Ohtani était sans doute au milieu de la plus grande saison de baseball de tous les temps. Que la superstar des Angels revienne cette saison, sa campagne 2023 sera l’une des plus mémorables de l’histoire de la MLB. Mais la nouvelle tard mercredi soir selon laquelle Ohtani avait subi une autre déchirure à l’UCL et ne lancerait plus cette année a secoué le monde du sport.

Cela a également suscité une série de questions, notamment sur son avenir en tant que lanceur et en agence libre.

Ben Verlander, analyste de FOX MLB, a fait part de ses premières réflexions sur la blessure d’Ohtani et ses potentielles ramifications à grande échelle.

À quel point est-ce un coup dur pour le baseball ?

Verlander : C’est navrant. Nous regardons actuellement le plus grand jamais réalisé, et cette nouvelle est tout simplement déchirante. Je ressens pour lui. Je compatis avec les fans de baseball. Je ressens pour toutes les personnes impliquées.

Dans quelle mesure cette blessure affecte-t-elle ses chances de continuer à jouer dans les deux sens ?

Verlander : Je ne m’inquiète pas trop pour son avenir en tant que joueur à double sens. Il a vécu cela une fois, a été confronté aux mêmes questions que nous entendrons maintenant et y a très bien répondu à son retour. Il peut en revenir s’il a besoin d’une nouvelle opération de son UCL.

Que peut-on attendre d’Ohtani le lanceur s’il nécessite une deuxième opération chirurgicale à Tommy John ?

Verlander : Le retour de deux TJ n’est pas rare. Walker Buehler est sur le point de revenir de sa deuxième. Hyun-jin Ryu est récemment revenu d’une seconde et a semblé fantastique jusqu’à présent. Il y a plusieurs autres partants qui l’ont fait.

Les Angels auraient-ils dû maintenir une rotation de six joueurs ?

Verlander : Ma frustration envers les Angels est à un niveau sans précédent. Depuis des mois, l’homme a été exclu des jeux pour « fatigue ». Et on nous a répété à plusieurs reprises : « C’est juste de la fatigue, c’est juste de la fatigue ». C’était son corps qui parlait, mais les Anges n’écoutaient pas. Avant la semaine dernière, ils continuaient à le lancer tous les cinq départs. À un moment donné, quelqu’un doit intervenir et dire : « Votre avenir est plus important ». Je ne suis pas sûr que l’organisation des Angels ait ressenti cela.

Ohtani reste le grand favori pour remporter le titre de MVP de l’AL. Mais avec quelle capacité peut-il continuer à servir de frappeur désigné cette année ?

Verlander : Si Ohtani ne joue pas un autre match cette année, il est le MVP de l’AL. Nous pourrions encore le voir DH, mais cela dépendra en grande partie des deuxièmes avis et de sa décision d’avoir Tommy John. S’il en a besoin, je pense qu’il devrait l’obtenir immédiatement. Rien de plus n’est dû à cette organisation.

Shohei Ohtani lance le 44e HR, leader de la MLB, pour donner l’avantage aux Angels contre les Reds

Comment cette blessure affectera-t-elle le libre arbitre du lanceur/cogneur de 29 ans ?

Verlander : Son agence libre est devenue fascinante. Cette intersaison s’annonçait comme une négociation sans précédent. La spéculation a atteint 600 millions de dollars, mais personne vraiment savait quel genre de contrat il obtiendrait. Maintenant, nous en avons encore moins une idée. Je pense toujours que nous le verrons obtenir 500 millions de dollars, s’il s’agit d’un accord à long terme. Mais nous pourrions désormais considérer un accord d’un ou deux ans comme un espace réservé jusqu’à ce que l’on sache clairement comment il s’en remettra.

Cette situation pourrait-elle réellement augmenter les chances des Angels de garder Ohtani ?

Verlander : Je ne pense pas que cela augmente les chances des Angels de le signer à nouveau. Je pense que ça leur fait mal. Il leur a donné tout ce qu’il avait.

Revenez plus tard jeudi pendant que le reste de nos rédacteurs de la MLB commentent l’actualité d’Ohtani.

Ben Verlander est un analyste MLB pour FOX Sports et l’hôte de l’émission « Chauves-souris flippin » Podcast. Né et élevé à Richmond, en Virginie, Verlander était un All-American à l’Université Old Dominion avant de rejoindre son frère Justin à Détroit en tant que choix de 14e ronde des Tigres en 2013. Il a passé cinq ans dans les Tigres. organisation. Suivez-le sur Twitter @BenVerlander .