La cécité nocturne, également connue sous le nom de nyctalopie, est un type de déficience visuelle qui rend difficile la lecture ou la vision dans la pénombre ou la nuit. Ce n’est pas une maladie en soi, mais plutôt un symptôme d’une condition médicale sous-jacente. Bien que le nom suggère la cécité pendant la nuit, cela signifie généralement des difficultés à lire ou à conduire dans un environnement sombre, ce qui peut survenir à tout moment de la journée.

La difficulté à voir dans une pièce sombre est généralement normale, mais dans la nyctalopie, elle est plus intense. Cela peut même vous empêcher de pointer les étoiles dans le ciel nocturne. La cécité nocturne peut rendre difficile la reconnaissance des visages ou la localisation d’obstacles dans une pièce faiblement éclairée. Votre vision peut également prendre plus de temps que d’habitude pour s’adapter à la transition de l’obscurité à la lumière vive.

Causes de la cécité nocturne

La cécité nocturne peut être causée par diverses causes sous-jacentes, notamment les suivantes:

Une cataracte est une condition où la lentille de l’œil devient trouble, interférant ainsi avec votre vision. Cette condition rend particulièrement difficile la vue sous un éclairage réduit.

La myopie ou la myopie est une condition dans laquelle vous ne pouvez pas voir clairement les objets éloignés et est associée à la nyctalopie.

Le glaucome est une maladie évolutive qui affecte le nerf optique et est capable de provoquer la cécité nocturne.

Une alimentation carencée en vitamine A (rétinol) est l’une des principales causes de cécité nocturne, car la vitamine A aide la rétine à former des images et à les signaler au cerveau.

La maladie de Crohn ou les troubles pancréatiques qui empêchent l’absorption complète des nutriments peuvent donner lieu à une nyctalopie.

Les patients diabétiques et les autres personnes dont le taux de sucre dans le sang est élevé présentent un risque plus élevé de développer une nyctalopie.

D’autres affections oculaires telles que la rétinite pigmentaire (accumulation de pigments foncés dans la rétine) et le syndrome d’Usher (une maladie génétique qui affecte la vue et l’audition) peuvent également entraîner la cécité nocturne.

Traitement de la cécité nocturne

Il est important de connaître la cause exacte de l’affection pour qu’une intervention appropriée soit planifiée. Le traitement de la nyctalopie peut varier du simple fait d’obtenir une nouvelle paire de lunettes de vue ou de passer des médicaments contre le glaucome à une intervention chirurgicale si la cause est la cataracte.

Un régime alimentaire équilibré peut également être conseillé si la condition est due à un déséquilibre alimentaire. Les besoins en vitamines et minéraux peuvent être satisfaits par une supplémentation, selon la recommandation de votre médecin. Si une maladie rétinienne est découverte, le traitement sera effectué par un ophtalmologiste en fonction du type et de la gravité de la maladie.

Malheureusement, le traitement des maladies génétiques telles que la rétinite pigmentaire et le syndrome d’Usher qui causent la nyctalopie reste à développer.

Prévention et précautions

Il n’y a aucun moyen de prévenir la cécité nocturne lorsqu’elle est causée par des maladies génétiques ou des anomalies congénitales. Cependant, dans le cas d’autres causes, vous pouvez prendre les mesures suivantes pour réduire le risque de développer la maladie:

Ayez une alimentation équilibrée: une alimentation riche en vitamine A, en fibres et en antioxydants peut aider à réduire le risque de maladies oculaires. Les aliments de couleur orange et jaune riches en rétinol ou en vitamine A devraient être inclus dans votre alimentation.

Contrôlez la glycémie et la pression sanguine: certaines affections oculaires sont associées au diabète et à l’hypertension et la nyctalopie en fait partie. Par conséquent, il est important de garder un œil sur ces mesures pour s’assurer qu’elles restent dans une fourchette saine. L’exercice régulier et une activité physique modérée pourraient y contribuer.

Prenez soin de vos yeux: il est très important de subir des examens oculaires réguliers, car ils peuvent aider à diagnostiquer des conditions comme le glaucome et la cataracte qui sont facilement traitables au cours des premières étapes.

Portez des lunettes de soleil: le port de lunettes de soleil ou d’un chapeau à bords réduit l’exposition aux rayons UV nocifs et l’éblouissement dans les environnements très éclairés. Vous pouvez également porter des lunettes anti-reflets si vous travaillez principalement sur des ordinateurs.

