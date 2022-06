Tout ce que vous devez savoir sur la Belgique

Par Ben Grey









Calendrier de la phase de groupes de l’Euro 2022 Belgique

En savoir plus sur l’Islande, la France et l’Italie en cliquant sur le nom de l’équipe.

Comment ils se sont qualifiés

Record du tournoi majeur

Championnat d’Europe

Meilleure performance au Championnat d’Europe : Phases de groupes – 2017.

Performance la plus récente en Championnat d’Europe : Phases de groupes – 2017.

Coupe du monde Fifa

Jamais qualifié auparavant.

La Belgique à l’Euro 2022 : Peuvent-ils atteindre la phase à élimination directe pour la toute première fois ?

La Belgique atteindra-t-elle pour la première fois les huitièmes de finale d’un tournoi majeur ?

Il y a cinq ans, les Red Flames faisaient leurs débuts en tournoi à l’Euro 2017, battant la Norvège mais se retirant en phase de groupes.

Cette fois-ci, après avoir dominé leur groupe de qualification avec sept victoires sur huit, ils espèrent mieux.

Alors, à quel point cette fois-ci est-elle bonne ?

Eh bien, ils sont actuellement deuxièmes de leur groupe de qualification pour la Coupe du monde, à peu près certains d’y terminer, entrant ainsi dans les barrages d’octobre.

Lorsqu’ils ont affronté les leaders du groupe, la Norvège, lors de cette campagne à l’automne dernier, les hôtes ont remporté une victoire 4-0 à Oslo.

Puis, plus tôt cette année, la Belgique a participé à la Pinatar Cup, battant facilement la Slovaquie avant des victoires aux tirs au but contre le Pays de Galles et la Russie.

Jusqu’à présent, l’équipe d’Ives Serneels a affronté trois matches amicaux avant le tournoi, battant d’abord l’Irlande du Nord 4-1 après avoir été facilement battue 3-0 par l’Angleterre.

Puis, mardi soir, ils ont démoli le modeste Luxembourg 6-1 à domicile pour renforcer la confiance de rien d’autre.

En résumé, la Belgique est l’une des 16 équipes nationales les plus fortes d’Europe, mais est certainement en dehors du classement face aux poids lourds du continent.

Le match d’ouverture des Red Flames contre l’Islande sera déterminant car, après cela, ils affronteront les grands favoris du groupe D, la France puis l’Italie.

Acteurs clés : Julie Biesmans

La milieu de terrain Julie Biesmans est l’une des membres les plus expérimentées de cette équipe, ayant accumulé 92 sélections depuis ses débuts il y a 11 ans.

Le fait qu’elle n’ait marqué que trois buts, dont deux lors d’un match en Bosnie, montre quel type de milieu de terrain est la jeune femme de 28 ans.

Biesmans a débuté le tout premier match de tournoi majeur de la Belgique il y a cinq ans, avant de quitter le banc lors de la victoire historique contre la Norvège.

Depuis lors, elle a été omniprésente dans les matches de qualification, participant aux 24 matches, et est désormais l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe.

En club, elle a passé neuf ans au Standard de Liège, qu’elle a rejoint à l’âge de 14 ans, avant de passer deux saisons en FAWSL avec Bristol City.

Depuis 2019, Biesmans a représenté le PSV Eindhoven, faisant 63 apparitions avec son équipe terminant troisième de l’Eredivisie cette saison.

Dans ce tournoi, elle espère aider son pays à atteindre les quarts de finale pour la toute première fois.

Acteurs clés : Janice Cayman

Plus loin, c’est là que l’on trouvera les deux meilleures joueuses belges, notamment Janice Cayman.

La joueuse de 33 ans compte 47 buts internationaux à son actif, issus de 126 sélections, dont une lors de la seule victoire en tournoi majeur de la Belgique à ce jour.

Comme le bon vin, Cayman s’améliore avec l’âge, mis en évidence par le fait que 16 de ses buts en équipe nationale sont survenus depuis janvier 2019.

En club, elle a remporté les barrages de la NWSL avec Western New York Flash en 2016 et a depuis joué en France, d’abord pour Montpellier et maintenant Lyon.

Cayman a en fait connu des moments difficiles depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais en 2019, marquant seulement huit buts en 73 apparitions.

Deux d’entre eux sont venus lors des phases de groupes de la Ligue des champions cette saison avec Cayman pendant dix minutes lors de la victoire finale sur Barcelone.

Néanmoins, Cayman a toujours excellé en représentant les Red Flames, en espérant que cela continue lors de ce tournoi.

Acteurs clés : Tessa Wullaert

La meilleure buteuse et la principale menace de but de cette équipe est cependant Tessa Wullaert.

Ayant déjà marqué 67 fois pour son pays, la joueuse de 29 ans est la meilleure buteuse belge de tous les temps, avec la Caïmane susmentionnée en deuxième position.

27 des buts de Wullaert sont survenus depuis septembre 2020, dont neuf lors des éliminatoires de l’Euro 2022, puis 15 lors des éliminatoires de la Coupe du monde en cours.

Elle a marqué son seul et unique but en tournoi majeur lors d’une défaite face aux hôtes et vainqueurs éventuels des Pays-Bas il y a cinq ans.

En club, elle a remporté des trophées avec Anderlecht, Standard Liège, Wolfsburg et Manchester City, dont un doublé en Coupe d’Angleterre en 2019.

En 2020, elle est revenue à Anderlecht pour des raisons familiales, marquant 79 buts en seulement 56 apparitions lors de son deuxième passage avec eux.

Cet été, elle a déjà accepté de rejoindre les nouveaux venus d’Eredivisie Fortuna Sittard, ce qui est un peu bizarre compte tenu de ses prouesses en tant que buteuse.

Ainsi, bien qu’elle n’ait pas opéré au plus haut niveau depuis quelques années maintenant, elle constituera certainement une menace lors de ce tournoi.

La Belgique pourrait être titulaire de l’Euro 2022

L’équipe complète de la Belgique pour l’Euro 2022

Gardiens

Défenseurs

Milieux de terrain

Attaquants