Tous les Bridgertons sont nommés par ordre alphabétique: Anthony, Benedict (Luke Thompson), Colin (Luke Newton), Daphné, Éloïse (Claudia Jessie), Francesca (Ruby Stokes), Grégory (Will Tilston) et Jacinthe (Florence Hunt).

Anthony, Benedict et Colin se ressemblent tous relativement, mais sachez simplement que celui qui couche avec le chanteur d’opéra est Anthony, celui qui fait de l’art est Benedict et l’autre est Colin.

Colin est copain avec (et le béguin) de Penelope Featherington (Nicola Coughlan), l’une des filles de la famille Featherington, qui accueille une invitée nommée Marina (Ruby Barker) dans leur maison.

Page Regé-Jean joue Simon Bassett, un duc beau et mystérieux qui refuse de s’installer et a du bœuf sérieux avec son défunt père. La reine, une femme puissante mais ennuyée qui aime simplement ses potins et son drame, est jouée par Golda Rosheuvel.

Chaque saison, la reine déclare quelles sont les jeunes femmes qui, selon elle, sont les plus éligibles au mariage, puis elle attend de voir qu’elle a raison lorsqu’elles se marient en fait. Lorsque ses perspectives ne sont pas aussi excitantes qu’elle l’espérait, Daphné s’associe au duc pour faire oublier tout le monde en faisant semblant de courtiser.

Tout le drame est publiquement documenté par Lady Whistledown non identifiée, qui ressemble fondamentalement à la régence Gossip Girl et exprimée par Julie Andrews.