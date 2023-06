Tout ce que vous devez savoir sur Boris Johnson et l’enquête britannique sur le Covid-19

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les gros titres de Westminster cette semaine ont été dominés par les allers-retours entre le gouvernement, Boris Johnson, et l’enquête UK Covid.

Voici ce que vous devez savoir sur l’histoire :

Qu’est-ce que l’enquête britannique sur le Covid-19 ?

L’enquête britannique Covid-19 est une enquête publique sur la manière dont le gouvernement a géré la pandémie. Son objectif est d’examiner comment les décisions ont été prises sur des choses comme le verrouillage et le NHS, et si les choses auraient pu être mieux faites.

Il a été créé par Boris Johnson en mai 2021 après des appels d’autres politiciens et de la société civile, et devrait commencer à recueillir des preuves appropriées plus tard cette année. L’enquête a de larges pouvoirs pour appeler des témoins, ordonner la publication de documents et est présidée par la baronne Hallett, une ancienne juge.

Pourquoi est-ce dans l’actualité ?

L’enquête en est encore à ses débuts et n’a pas encore commencé les audiences publiques. L’une des choses qu’il fait en ce moment est de recueillir des preuves écrites de l’époque de la pandémie.

Il a fait la une des journaux cette semaine après avoir effectivement accusé le gouvernement de retenir les preuves dont il avait besoin et lui a ordonné de se conformer.

Qu’est-ce que l’enquête veut qu’elle n’obtienne pas ?

L’enquête a ordonné au gouvernement de remettre une archive des messages WhatsApp envoyés par et à Boris Johnson, ainsi que ses journaux contemporains de l’époque de la pandémie. Il veut aussi les messages d’un de ses collaborateurs, Henry Cook.

L’enquête a déclaré qu’elle voulait « l’intégralité du contenu » des documents. Mais le Cabinet Office affirme que certains éléments sont « sans ambiguïté » pour l’enquête et ne souhaite fournir que des versions expurgées des messages et des documents.

L’enquête dit que ce n’est pas acceptable pour deux raisons : premièrement, elle dit qu’il devrait appartenir à l’enquête de décider ce qui est pertinent ou non. Deuxièmement, il indique que même des détails superficiellement non pertinents peuvent être pertinents – par exemple s’ils montrent que le gouvernement a été distrait par d’autres questions.

Pour compliquer davantage les choses, le Cabinet Office a admis qu’il n’avait pas réellement certains des messages, notamment aucun de 2020 lorsque le verrouillage a effectivement eu lieu – bien qu’il semble penser qu’il peut les obtenir de M. Johnson si nécessaire.

Les messages Whatsapp de M. Johnson font partie de l’enquête (Copyright 2017 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Alors, que va faire le gouvernement à ce sujet?

Le gouvernement a lancé une action en justice contre l’ordre de remettre les documents. Un contrôle judiciaire aura lieu pour déterminer si l’enquête a le pouvoir d’obtenir tous les messages sous une forme non réagi.

Les experts juridiques disent que c’est un peu long par le gouvernement. L’enquête a un large mandat pour examiner la prise de décision pendant la pandémie et le pouvoir d’ordonner la publication de documents. Ses pouvoirs sont bien établis par la loi de 2005 sur les enquêtes. Mais ce sera aux tribunaux de prendre la décision finale.

Qu’en pense Boris Johnson ?

M. Johnson a déclaré qu’il coopérerait à l’enquête et semble en colère contre les manœuvres apparentes du gouvernement pour retenir des informations – même s’il s’agit de ses informations.

L’ancien Premier ministre a déclaré vendredi qu’il n’était « pas disposé à laisser mon matériel devenir un test pour d’autres » et a déclaré qu’il prévoyait de transmettre ses messages directement à l’enquête pour contourner le gouvernement.

Jusqu’à présent, il n’a transmis que des messages à partir du printemps 2021 et dit que c’est parce qu’on lui a dit de ne pas allumer un ancien téléphone contenant les autres messages pour des raisons de sécurité. On pensait qu’il avait été compromis en 2021 au milieu de rapports selon lesquels son numéro était largement disponible sur Internet.

M. Johnson a déclaré à l’enquête qu’il avait demandé au Cabinet Office de l’aider à allumer l’appareil en toute sécurité pour obtenir le reste des informations.

L’enquête examinera la manière dont la pandémie a été gérée par le gouvernement (Copyright 2020 The Associated Press. Tous droits réservés)

Alors pourquoi le gouvernement résiste-t-il toujours si Boris Johnson est d’accord pour transmettre ses messages ?

La position officielle du gouvernement est que l’enquête va trop loin et que les fonctionnaires et les ministres ont droit à la vie privée. Compte tenu de la position de M. Johnson, cela peut cependant sembler une raison étrange d’aller en justice.

D’autres à Westminster soupçonnent que le gouvernement utilise les messages de M. Johnson pour mener une guerre par procuration. Les messages de l’ancien Premier ministre pourraient devenir un test pour savoir si d’autres membres du gouvernement doivent transmettre des informations.

Une possibilité est que le Premier ministre lui-même préfère ne pas divulguer ses discussions. L’enquête a déjà commencé à poser des questions écrites aux témoins sur le programme Eat Out to Help Out, qui, selon certaines études, pourrait avoir contribué à une deuxième vague mortelle d’infections.

Ce serait une façon de faire la quadrature du cercle entre M. Johnson apparemment heureux de publier ses messages, mais le gouvernement disant qu’il préférerait qu’il ne le fasse pas.