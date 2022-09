Les partisans du président brésilien Jair Bolsonaro écoutent son discours sur l’esplanade du ministère le 7 septembre 2022 à Brasilia. Images Getty | Getty Images Actualités | Getty Images

Le président brésilien Jair Bolsonaro sème le doute sur la validité du système de vote électronique du pays avant le premier tour des élections, faisant craindre qu’il puisse refuser d’accepter la défaite si le vote ne se déroule pas dans son sens – un peu comme son idole politique, l’ancien président américain Donald Trump. Le premier tour des élections présidentielles brésiliennes, prévu pour le 2 octobre, voit Bolsonaro se heurter à son ennemi politique et ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva dans ce qui est devenu la course la plus polarisée du Brésil depuis des décennies. actualités liées à l’investissement Morgan Stanley dit qu’un “boom” des investissements arrive en Inde et nomme les actions pour y jouer Da Silva a toujours été largement en avance sur les sondages de l’ancien capitaine de l’armée d’extrême droite à la fois au premier tour et dans un second tour attendu, bien que certains sondages d’opinion aient montré que le titulaire réduire le déficit ces derniers jours. “Cette tendance à Bolsonaro à réduire la distance avec Lula se poursuivra probablement dans les prochaines semaines”, a déclaré par téléphone à CNBC Adriano Laureno, analyste politique et économique du cabinet de conseil Prospectiva à Sao Paulo, au Brésil. Bolsonaro, qui se présente sous la bannière du Parti libéral, a précédemment déclaré qu’il serait prêt à accepter le résultat des élections, quel que soit le vainqueur – mais pas s’il y a des indices de fraude électorale. Depuis son arrivée au pouvoir au début de 2019, le président touché par le scandale a fait l’objet de nombreuses critiques pour sa réponse à la pandémie de coronavirus et ses antécédents environnementaux, tout en faisant également face à de nombreux appels à la destitution.

Bolsonaro a été décrit comme "l'atout des tropiques" par les médias du pays.

Les analystes politiques ont déclaré que la critique de Bolsonaro du système électoral électronique respecté du pays, qui n’a jamais détecté de fraude significativevisait probablement à mobiliser ses partisans avant le premier tour de scrutin. “La rhétorique de Bolsonaro a été qu’il acceptera le résultat mais seulement si le résultat est propre et transparent. Donc, ce qu’il dit vraiment, c’est qu’il ne s’appuie pas sur le système électoral, il ne s’appuie pas sur la Cour suprême et par conséquent, il ne semble pas d’humeur à s’appuyer sur le système électoral dans son ensemble », a déclaré Laureno. En effet, même après avoir remporté les élections de 2018 après un second tour, Bolsonaro a fait avec véhémence des allégations sans fondement de fraude électorale et a suggéré qu’il aurait dû gagner au premier tour. “Même une élection qu’il a gagnée, il s’interroge [the result]. Alors, imaginez ce qui se passera s’il perd”, a déclaré Laureno. Bolsonaro a longtemps adopté les comparaisons avec Trump, étant surnommé le “Trump of the Tropics” par les médias du pays. Et on pense qu’il peut maintenant tirer de la livre de jeu de l’ancien président américain en cherchant à remettre en cause le processus démocratique.

“Climat de haine”

Un retour au pouvoir de Da Silva, qui a dirigé le plus grand pays d’Amérique latine de 2003 à 2010, marquerait un retour politique extraordinaire. L’ancien métallurgiste a été emprisonné en 2017 dans une vaste enquête sur la corruption qui a mis en prison des dizaines d’élites politiques et commerciales du pays. Da Silva était sorti en novembre 2019 et ses condamnations pénales ont ensuite été annulées, lui ouvrant la voie à un retour à la présidence.

Commentant la violence pendant la campagne électorale, da Silva a décrit un "climat de haine dans le processus électoral qui est complètement anormal".

Ana Mauad, professeure adjointe de la Pontificia Universidad Javeriana à Bogota, en Colombie, a déclaré à CNBC que les partisans de Lula et au sein de son Parti des travailleurs s’attendent à ce qu’il puisse gagner au premier tour, bien qu’elle ne pense pas que cela se produira. Lorsqu’on lui a demandé si elle s’attendait alors à ce que Da Silva remporte la victoire au deuxième tour, Mauad a répondu: “Oui, certainement – ​​si nous avons un deuxième tour. Et je suis plus pessimiste dans ce sens parce que Bolsonaro appelle ses partisans et augmente la tension. entre les partisans des deux candidats.” Dans l’un des derniers cas de montée des tensions politiques au Brésil, les autorités ont rapporté la semaine dernière qu’un partisan de Bolsonaro avait poignardé à mort Benedito Cardoso dos Santos, un partisan de Da Silva âgé de 42 ans. L’incident s’est produit dans le Mato Grosso, un grand État du centre-ouest du Brésil. Commentant la violenceDa Silva a déclaré vendredi aux journalistes à Rio de Janeiro qu’il y avait un “climat de haine dans le processus électoral qui est complètement anormal”.

Une nouvelle marée rose ?

Les élections présidentielles au Brésil surviennent à un moment où la nouvelle soi-disant “marée rose” d’Amérique latine semble s’accélérer. Les candidats de centre-gauche ont remporté des élections au Mexique, en Argentine, en Bolivie, au Pérou et au Honduras ces dernières années, tandis que le dirigeant de gauche Gabriel Boric a remporté une victoire historique au Chili l’année dernière et Gustavo Petro est devenu le premier dirigeant de gauche colombien en juin. Le bloc de gauche en pleine croissance fait écho à un changement politique régional similaire observé deux décennies plus tôt. “C’est une tradition latino-américaine, n’est-ce pas? Nous avons eu cette vague de gauche dans les années 2000 lorsque Lula a été le premier président du Brésil en 2003”, a déclaré Mauad. “Mais ce qui se passe en ce moment est un moment très différent pour l’Amérique latine.”

Le dirigeant de gauche chilien Gabriel Boric s'est fait connaître lors des manifestations anti-gouvernementales.

Mauad a déclaré qu’il était difficile d’appeler la résurgence gauchiste de l’Amérique latine une nouvelle marée rose parce que le nouveau groupe de présidents qui arrive au pouvoir – inspiré par Boric au Chili – place les politiques climatiques et les questions de genre au premier plan de leurs campagnes. “Cela marque non seulement une différence générationnelle, mais aussi la perspective de ce que signifie être de gauche et progressiste en Amérique latine en ce moment”, a déclaré Mauad. “Nous avions une gauche plus organique si la première vague dans les années 2000 et 2010 parce que la plupart d’entre eux étaient ces leaders charismatiques. Ils étaient cette gauche basée sur des idées d’industrialisation et de développement de la région”, a-t-elle ajouté. “Boric représente cette gauche plus progressiste dans la région. Je pense que Lula en ce moment et certaines parties de son parti disent, ‘regardez, nous devons être plus proches de Boric et non de Petro ou [Argentinian President] Albert [Fernandez].'”

Le destin de l’Amazonie

Outre les principaux problèmes électoraux tels que la hausse de l’inflation et la santé de la plus grande économie d’Amérique latine, le sort de la déforestation en Amazonie brésilienne est au centre des préoccupations. C’est parce que la déforestation dans la forêt tropicale, souvent qualifiée de “poumon de la Terre”, a explosé sous la présidence de Bolsonaro. La déforestation a été signalé avoir battu tous les records au cours des six premiers mois de 2022 au milieu d’une augmentation spectaculaire de la destruction d’Amazonie et attaques contre les communautés autochtones. Da Silva a promis une répression majeure du crime en Amazonie s’il est élu, tandis que Bolsonaro – malgré les critiques généralisées pour ses politiques destructrices – a propositions esquissées stopper la déforestation dans la forêt tropicale.

Les experts disent que les incendies en Amazonie sont principalement causés par des agriculteurs, des éleveurs et des spéculateurs illégaux qui défrichent les terres et incendient les arbres.