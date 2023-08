Tout ce que vous devez savoir avant le nouveau spectacle Star Wars

Oui, la nouvelle émission s’appelle « Ahsoka » et la plupart des choses que vous devez savoir concernent Ahsoka. Mais puisque le spectacle va reprendre l’histoire de la fin de Rebellesavec Ahsoka et Sabine qui vont retrouver Ezra et Thrawn, il y a quelques autres choses à savoir.

Hera Syndulla est une chef rebelle Twi’lek qui pilote le Ghost. Elle était amoureuse d’un Jedi nommé Kanan Jarrus, qui a formé Ezra Bridger mais qui a finalement péri dans leur combat avec la rébellion contre les forces impériales sur Lothal . Kanan et Hera ont eu un fils, nommé Jacen, conçu avant sa mort.

Sabine Wren est une artiste et guerrière Mandalorienne qui a juré à son ami Ezra de veiller sur sa planète natale de Lothal. Ce qu’elle a depuis la disparition d’Ezra et Thrawn.

Le Grand Amiral Thrawn est un brillant stratège militaire – un Chiss à la peau bleue, faisant partie d’une civilisation appelée l’Ascendance qui existe au-delà des régions actuellement cartographiées de Guerres des étoiles galaxie (au point de vue de nos héros) dans les Régions Inconnues. Thrawn est maintenant le héritier apparent de l’Empire puisque Palpatine est actuellement « mort ». Lui, avec Jedi dans la formation d’Ezra Bridger, a disparu pendant la bataille de Lothal avant les événements de Un nouvel espoir.