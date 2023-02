Tout ce que vous devez savoir avant la course inaugurale de Formule E en Inde

Le sport automobile à gros prix revient en Inde après une décennie, Hyderabad devenant le 30e site à accueillir une course de Formule E.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la série de courses entièrement électriques avant sa première course en Inde samedi.

A LIRE AUSSI | E-Prix d’Hyderabad : le chaos alors que la circulation automobile envahit la piste de course

Quelle est la différence avec la Formule 1 ?

La Formule E est un équivalent électrique de la Formule 1 largement suivie qui a été organisée en Inde de 2011 à 2013. Cependant, à part le préfixe “Formule”, il n’y a aucune similitude entre les deux événements de statut de championnat du monde FIA.

Les moteurs hybrides turbocompressés de la Formule 1 sont l’incarnation de la performance tandis que les machines de Formule E alimentées par batterie favorisent la durabilité et un monde plus vert.

La Formule E court avec un objectif, mais ses voitures ont rapidement évolué au cours des huit dernières saisons et la technologie Gen3 a été introduite cette saison. Comme le prétend la série, Gen3 est la voiture la plus rapide, la plus légère, la plus puissante et la plus efficace de son histoire.

Elle a une vitesse de pointe de 320 km/h, soit 100 km/h plus rapide que les voitures de première génération utilisées de 2014 à 2017. Les voitures Gen2 ont fonctionné de 2018 à 2022 et elles pouvaient atteindre des vitesses supérieures à 280 km/h.

Étant donné que la plupart des courses de Formule E se déroulent sur des circuits urbains sinueux à travers le monde avec des lignes droites pas si longues, les vitesses de pointe ne sont pas souvent atteintes.

40 % de l’énergie produite lors du freinage

Au cours de la première saison, les batteries ne pouvaient produire que 200 kW de puissance, obligeant les pilotes à échanger des voitures à mi-parcours de la course. L’introduction des voitures Gen2 plus puissantes signifiait que les voitures pouvaient durer toute la distance de course.

La puissance de sortie a été augmentée à 350 kW dans les voitures Gen3 et avec la régénération, elle pourrait atteindre 600 kW.

Plus de 40 % de l’énergie proviendra du freinage régénératif, soit une augmentation de 25 % par rapport aux machines Gen2. La série a un nouveau fournisseur de pneus en

Hankook mais les conducteurs ne sont pas pleinement satisfaits de ses performances. Les dernières voitures sont également 60 kg plus légères que la génération précédente et pèsent 840 kg.

Retour aux sources pour Mahindra Racing

Mahindra Racing, qui est avec la Formule E depuis sa création, va enfin vivre le frisson d’une course à domicile après huit saisons.

Les autres constructeurs du championnat sont Nissan, Porsche, Jaguar appartenant à Tata. McLaren et Maserati sont les nouveaux entrants. Après avoir remporté le titre la saison dernière, Mercedes s’est retirée du championnat. Audi et BMW ne font plus non plus partie du championnat.

Après un podium lors de la course d’ouverture de la saison au Mexique, Mahindra espère un rappel.

Le format de course

Pour assurer un minimum de perturbations dans la vie publique, la majeure partie de l’action est emballée en une journée avec FP2, les qualifications et la course prévues le samedi.

La Formule E a introduit un nouveau format de qualification la saison dernière en l’appelant “Duels” avec des pilotes s’affrontant en quarts de finale, demi-finales et finales après les qualifications de la phase de groupes.

Le pilote vainqueur du duel final prend la pole position, tandis que le second s’aligne en deuxième position. Les demi-finalistes s’aligneront troisième et quatrième, les quarts de finalistes entre cinquième et huitième – selon leurs temps au tour.

La piste d’Hyderabad

La piste de 2,83 km installée au cœur de la ville présente le meilleur de ce que Hyderabad a à offrir. Les voitures circuleront autour du lac Hussain Sagar, des jardins NTR, du parc NTR et de l’Imax de Prasads, couvrant la route du collier.

Hyderabad sera la quatrième manche du championnat. L’Arabie saoudite a accueilli deux courses en janvier après l’ouverture de la saison au Mexique.

La Formule E considère l’Inde comme un énorme marché et espère avoir un long avenir dans le pays.

« Il nous a fallu trop de temps pour arriver en Inde. Nous serons là jusqu’à ce qu’ils nous veuillent”, avait déclaré le co-fondateur de la Formule E, Alberto Longo, après avoir marqué le compte à rebours de 100 jours avant la course.

Le géant des énergies renouvelables Greenko est le promoteur local de la course aux côtés du gouvernement Telangana.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)