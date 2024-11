Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vagin… mais vous aviez trop peur pour Google | Femmes

Le vagin est toute la région génitale

FAUX

« Le mot vagin désigne uniquement une partie interne spécifique : le tube musculaire menant au col. La partie extérieure, comprenant les lèvres (ou lèvres) et le clitoris, s’appelle la vulve », explique Zoe Williams, directrice par intérim du Musée du vagin. « Il n’y a pas vraiment de bon mot pour décrire les deux… à part les mots d’argot », rit-elle. Il n’est pas étonnant que 45 % des femmes ne puissent pas étiqueter avec précision le vagin dans un Enquête YouGov 2019. « La recommandation est que les enfants connaissent les termes appropriés avant l’âge de 10 ans », explique le Dr Maureen Whelihan, obstétricienne et gynécologue et membre de Collège américain des obstétriciens et gynécologues. « Mais les parents ne peuvent leur enseigner que ce qu’ils savent. »

Les tampons peuvent se perdre dans votre vagin

FAUX

« C’est une peur courante, mais le col est au sommet du vagin et n’a qu’une petite ouverture, par laquelle un tampon ne peut pas passer », explique le Dr Shazia Malik, obstétricienne et gynécologue consultante à L’hôpital Portland de Londres. « Ce mythe peut provoquer une anxiété inutile et dissuader les gens d’utiliser des tampons, qui sont sûrs et efficaces. »

Vous devriez nettoyer votre vagin avec du savon

FAUX

« C’est bien de laver la région vulvaire avec de l’eau, mais nous n’avons pas besoin de nettoyer l’intérieur du vagin », explique Clare Bourne, physiothérapeute en santé pelvienne et auteur de Des fondations solides : pourquoi la santé pelvienne est importante. «Le vagin est une partie autonettoyante unique de l’anatomie qui maintient un pH sain», explique Malik. C’est entre 3.8 et 4.5 – semblable en acidité à une orange. « L’utilisation de savons peut perturber cet équilibre et conduire à vaginitela vaginose bactérienne (BV) et les infections à levures. Un vagin sain aura une légère odeur qui varie tout au long du cycle menstruel, pendant la grossesse ou après un rapport sexuel ou une activité physique, ajoute-t-elle.

Si vous avez des pertes vaginales, quelque chose ne va vraiment pas

Plutôt faux

La plupart des pertes sont le signe que le vagin fait son travail : prévenir et combattre les infections, explique Ashfaq Khan, obstétricien et gynécologue consultant à Gynécologie de Harley Street. « S’il s’agit d’un écoulement muqueux clair ou blanc cassé au milieu du cycle menstruel, c’est normal », dit-il. « Beaucoup de mes patients n’acceptent pas cela. Ils ont l’idée qu’il ne devrait y avoir aucune décharge.

Mais un changement de couleur, d’odeur ou de texture pourrait signaler une infection. « S’il est très blanc ou gris et qu’il a une « odeur de poisson », il pourrait s’agir d’une vaginose bactérienne. Avec des pertes vertes ou jaunes, il est possible qu’il s’agisse d’une infection sexuellement transmissible (IST) telle que la trichomonase ou la gonorrhée. Et s’il y a du sang mélangé dans l’écoulement, cela devrait faire l’objet d’une enquête », explique Khan.

Une vulve normale est une vulve bien rentrée et bien rangée.

FAUX

«Je les observe depuis 27 ans et celles qui sont rentrées sont les moins courantes», explique Whelihan, qui se rapproche d’environ 5 000 vulves chaque année. « La variété est la norme, pas l’exception. La vulve est aussi unique que le visage de quelqu’un. Dr Shirin Lakhaniancienne généraliste devenue médecin esthétique, montre à ses patientes son « mur de vulves » pour marteler ce point : « Certaines petites lèvres [the inner lips] peut s’étendre au-delà des grandes lèvres [outer lips]alors que d’autres ne le peuvent pas. Les deux sont parfaitement normaux et largement déterminés par la génétique et la physiologie individuelle.

Avoir des relations sexuelles rend votre vagin plus lâche et vos lèvres plus longues

FAUX

« Le vagin est un organe élastique capable de s’étirer pour s’adapter à la tête d’un bébé, donc quelque chose d’aussi petit qu’un pénis ne le rendra pas plus lâche », rit Williams. Lakhani est d’accord : « Le sexe n’entraîne pas de changements permanents au niveau du vagin ou des lèvres. Elles reprennent ensuite leur forme habituelle et l’apparence des lèvres n’est pas déterminée par l’activité sexuelle.

Dr Sarah Jenkinsun ancien médecin généraliste désormais spécialisé dans le soutien postnatal et la santé pelvienne, ajoute : « La chaleur et la friction du sexe entretiennent réellement notre peau et notre peau. prévient l’atrophie [where the skin thins and the vaginal canal gets shorter and drier].»

Photographie : Catherine Losing / Artiste papier : Hattie Newman/The Guardian

C’est plus hygiénique pour enlever les poils pubiens

FAUX

« L’épilation pubienne est une préférence personnelle et non une nécessité médicale », assure Sachchidananda Maiti, gynécologue et obstétricienne consultante à Pall Mall Medical et maître de conférences à la faculté de médecine de l’Université de Manchester. « Ce mythe est largement répandu, en particulier dans les cultures occidentales où l’absence de poils est souvent associée à la propreté et à l’attrait », ajoute-t-il.

UN Etude 2024 a constaté qu’environ 80 % des femmes soignent leurs poils pubiens. Mais le modeste buisson a une tâche très importante : piéger la sueur, les bactéries et l’huile. « À moins que les cheveux ne soient infestés de poux ou d’autres éléments nocifs, leur épilation peut en réalité entraîner une irritation et un risque plus élevé d’infectionsurtout si c’est fait avec des rasoirs impurs », ajoute Maiti.

Si tu es excitée, ton vagin sera mouillé

FAUX

Comme l’intérieur de la bouche, le tissu vaginal est une membrane muqueuse, ce qui signifie qu’il est toujours légèrement humide. « Nous avons Glandes de Bartholin à l’ouverture vaginale qui sont activés par l’excitation et nous donnent un lubrifiant supplémentaire. Mais il y a beaucoup de choses cela peut interférer avec la lubrification naturelle même si vous êtes excité », explique Whelihan. L’âge, la ménopause et la perte d’œstrogènes, les infections vaginales et les médicaments tels que antihistaminiques peuvent tous assécher le vagin.

Il est préférable de ne pas utiliser votre degré d’humidité comme baromètre de l’excitation, explique Silva Neves, psychothérapeute psychosexuelle et relationnelle accréditée par le Collège des thérapeutes sexuels et relationnels: « Il est important de ne pas se concentrer sur l’humidité comme seule preuve d’être excité, car d’autres parties du corps peuvent également réagir à l’excitation. »

Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre vagin si vous n’avez jamais d’orgasme par pénétration

FAUX

« La plupart des femmes déclarent avoir besoin d’une stimulation clitoridienne pour atteindre l’orgasme », explique Nicole Prause, psychophysiologiste sexuelle et fondatrice d’une société de biotechnologie sexuelle. Libéros. « Et la grande majorité ne peut pas connaître l’orgasme par la seule pénétration vaginale. »

Seulement 18% des femmes le font, selon une étude. « Eh bien, c’est logique », déclare Whelihan. « Cela lui fait du bien quand il frotte son pénis contre la paroi vaginale et est stimulé, mais le clitoris est sur la paroi extérieure et est ignoré ! Une étude dit que si la distance entre le clitoris et l’ouverture vaginale est inférieure à 2 cm, il est possible d’avoir des orgasmes vaginaux. Si c’est plus de 2 cm, vous n’en aurez peut-être jamais.

L’accouchement vaginal étire votre vagin et il ne revient jamais en arrière

FAUX

« Habituellement, après un bébé de taille normale, tout se passe bien », explique Whelihan. « Après deux, trois et quatre, les muscles peuvent perdre un peu de mémoire. S’il s’agit d’un poids de neuf livres, c’est un gros effort, mais le tissu vaginal peut encaisser le coup », ajoute Whelihan, même si les muscles peuvent avoir besoin d’un peu de recyclage. « Je ne m’accrocherais pas au laxisme [lack of firmness].» Une étude 2023 ont découvert que les changements vulvaires après la naissance n’amenaient pas moins les participantes à apprécier le sexe.

Le yaourt guérit le muguet

FAUX(ish)

« Le yaourt ne devrait pas être utilisé pour traiter le muguet, car les preuves sont si inégales« , dit Khan. Le muguet, une infection à levures, est causé par le champignon Candida et peut se développer si l’équilibre des bactéries vaginales change. On pense que le yaourt corrige ce problème, mais souvent, le déséquilibre n’en est pas la cause. « Cela ne fonctionne que sur un très petit groupe de personnes, principalement parce que le yaourt ne résout pas le problème. Cela ne tue pas le muguet, cela rend simplement l’environnement plus difficile à cultiver », explique Khan.

Même s’il ne prescrirait pas de yaourt à guérir le muguet, cela ne le dérange pas que les patients l’utilisent pour traiter des symptômes bénins ou pour aider prévenir une infection récurrente – mais seulement après avoir reçu un traitement approprié. «La fréquence d’application peut varier», dit-il. « La plupart des femmes l’utilisent tous les soirs lors d’une poussée, mais certaines peuvent choisir de l’appliquer plusieurs fois par semaine, notamment pendant les périodes de symptômes récurrents ou après l’utilisation d’antibiotiques. »

Les exercices du plancher pelvien vous empêchent de faire pipi

VRAI

Bonne nouvelle : « Exercices du plancher pelvien [or Kegels] traiter l’incontinence et sont recommandés par l’Institut National d’Excellence en Santé et Soins (Nice) comme traitement de première intention. Ils constituent un élément formidable du rétablissement des personnes souffrant d’incontinence », explique Bourne. Les exercices – presser et relâcher les muscles que vous utilisez lorsque vous faites pipi – peuvent être effectués 10 fois par jour.

Mais ils doivent être effectués correctement, prévient Bourne : « Après toute compression ou contraction du plancher pelvien, il est essentiel de laisser complètement le muscle se détendre. Si nous nous concentrons trop sur l’élément de compression et non sur le lâcher prise, cela peut même aggraver ou aggraver les symptômes.

Le clitoris est minuscule

FAUX

Ce que vous voyez est pas ce que vous obtenez. « La majeure partie du clitoris est invisible », explique Prause. « Le reste se trouve à l’intérieur du corps et même la partie externe est généralement recouverte d’un capuchon clitoridien. » Au 29% des femmes qui ne savent pas ce qu’est ni où se trouve le clitoris : c’est le petit nœud au sommet de la vulve, mais il possède également une structure interne en forme de triangle qui peut aller de 8 cm à 10 cm long.

Le clitoris est un mini-pénis

VRAI (ish)

C’est sur ce point que les experts sont légèrement en désaccord. « À neuf semaines, les bébés se ressemblent exactement et ont tous un petit tubercule génital. Sous l’influence de la testostérone, il grandit et devient un pénis ; en l’absence de testostérone, il devient un clitoris », explique Whelihan. Il se trouve exactement au même endroit et a la même structure, sauf que dans un pénis, la tige monte jusqu’à la longue pointe, tandis que dans une vulve, la crura [which fill with blood when you’re aroused] rentrez derrière les lèvres extérieures.

Dr Christine Ekechispécialiste et obstétricienne en gynécologie aiguë et en début de grossesse, ressent un sentiment différent. « La fonction diffère car elle ne contient pas l’urètre et n’est pas destinée à la pénétration », dit-elle.

Prause est au milieu : « Il y a une part de vérité dans celui-ci. Le clitoris partage de nombreuses caractéristiques du pénis, notamment un type de prépuce et une tige qui répond aux caresses prolongées. Mais il ne peut pas avoir la rigidité d’un pénis car il n’empêche pas le sang de s’écouler.

Le clitoris possède plus de terminaisons nerveuses que le pénis

ENCORE À DÉTERMINER

On a longtemps cru que le clitoris possédait 8 000 terminaisons nerveuses, soit le double de celle du pénis. Ces nerfs sont assez importants pour des relations sexuelles agréables, car ils peuvent susciter toute une série de sensations agréables (en fonction de la façon dont on les touche et de l’excitation de la personne). Mais il est apparu depuis que cette statistique provenait d’une étude sur les vaches publiée dans 1976. Plus récent (mais toujours inédit) recherche suggère qu’il pourrait être plus proche de 10 000.

Parmi les experts, le jury ne sait toujours pas si ce sont les clitoris ou les pénis qui remporteront ce concours particulier. « Le densité de nerfs dans le clitoris et le pénis n’est pas uniforme dans les deux organes », explique Prause. Sans oublier que « la zone de densité nerveuse peut également varier d’un individu à l’autre ».

Cependant, Whelihan estime qu’il s’agit d’une égalité. « Le nombre de terminaisons nerveuses est le même dans les deux cas mais la sensibilité diffère selon que le pénis est exposé ou non. [circumcised] ou non. » C’est peut-être Ekechi qui résume le mieux la situation : « On pense que le clitoris en contient davantage, mais il est notoirement peu étudié et étudié par rapport au pénis. »