Tout ce que vous avez manqué de l’événement iPhone annuel d’Apple

Pomme a organisé son événement iPhone annuel pour annoncer l’iPhone 15 et si vous l’avez manqué, nous vous avons couvert de tous les détails.

Mardi, le monde de la technologie s’est arrêté pendant deux heures pour l’événement annuel iPhone d’Apple. L’entreprise la plus riche du monde a lancé son événement « Wonderlust » en déployant ses muscles en matière de contenu pour l’Apple Watch.

Une courte publicité mettant en vedette plusieurs personnes dont la vie a été sauvée par la montre a ouvert l’événement et chaque personne a raconté son histoire pour éviter la disparition. La publicité intitulée « Un autre anniversaire » a touché le cœur et Apple a présenté les fêtes d’anniversaire que les utilisateurs d’Apple Watch ont vécu grâce à la technologie.

Finalement, l’Apple Watch 9 a été révélée aux côtés de l’Apple Watch Ultra 2. La plus grande mise à niveau est un nouveau geste qui permettra aux utilisateurs de contrôler la montre en touchant ensemble leur index et leur pouce. En faisant cela, vous pouvez répondre à un appel, mettre fin à un appel, arrêter une alarme et même prendre une photo sur votre téléphone. Cet ajout intelligent nous amène à nous demander pourquoi nous ne l’avions pas en premier lieu.

Le prix commencera à 399 $ pour l’Apple Watch 9 et à 799 $ pour l’Ultra 2.

Apple lance les nouveaux modèles d’iPhone 15

Lors de « Wonderlust », Apple a annoncé la gamme Phone 15 qui arrivera aux consommateurs le 22 septembre. Après un an de spéculation, les rumeurs ont été confirmées selon lesquelles les nouveaux iPhones comporteraient un port de chargement USB-C au lieu du port Lightning habituel. Apple a mis en avant les avantages des vitesses de transfert de données et a noté que les iPhones pourront charger d’autres appareils électroniques tels que les AirPod lorsqu’ils seront connectés à l’USB-C.

L’autre grande amélioration de l’iPhone d’Apple est que le commutateur de sonnerie a été remplacé par un bouton programmable. Vous pouvez personnaliser le bouton pour ouvrir l’appareil photo, les notes vocales et d’autres applications lorsque vous appuyez dessus. Les modèles d’iPhone 15 Pro seront également plus légers avec un corps en titane et Apple proposera des options de stockage iCloud mises à jour, ajoutant 6 To et 12 To.

La caméra de l’iPhone Pro sera mise à niveau vers les capacités de vidéo ProRes 4K 60 ips. L’iPhone Pro Max sera également équipé d’un zoom optique 5x.

Voir plus d’informations sur le nouvel iPhone 15 ci-dessous.