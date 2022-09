Tout ce que vous avez manqué de l’événement “Far Out” d’Apple

Aujourd’hui, Apple a organisé son événement annuel sur l’iPhone, cette fois surnommé “Far Out”, voici un récapitulatif de tout ce que vous avez manqué.

C’est à nouveau cette période de l’année, Apple est prêt à piller nos portefeuilles et à nous faire payer pour les produits les plus mis à jour du marché. Ces dernières années, les gens se sont demandé si les mises à jour valaient la peine d’être mises à niveau, mais cette fois-ci, Apple n’a laissé aucune place pour remettre en question la décision. Avec les nouvelles montres Apple, les Air Pods et les iPhones avec plus d’ajouts de fonctionnalités que vous ne pouvez en compter d’une part, cela a peut-être été l’événement le plus impressionnant d’Apple depuis un certain temps. Jetons un coup d’œil aux annonces d’aujourd’hui.

Vous vouliez une nouvelle Apple Watch avec des mises à niveau massives et livrées par Apple

Alors qu’Apple s’est d’abord montré timide en annonçant de nouvelles montres Apple, une régulière et une SE, c’est l’Apple Watch Ultra qui a attiré l’attention. La nouvelle Apple Watch Ultra vous coûtera 799 $, mais si vous êtes à l’extérieur, vous la considéreriez comme une aubaine. Le boîtier en titane de 49 mm est doté d’une couronne numérique repensée et d’un nouveau bouton d’action personnalisable. L’écran est en verre saphir et les boutons sont conçus pour fonctionner avec des gants. L’Ultra dispose également de trois microphones intégrés pour améliorer le son et réduire les bruits ambiants tels que le vent.

La nouvelle promesse AirPods Pro vous permettra de les retrouver plus facilement en cas de perte

Apple vante les nouveaux Airpods comme repensés à partir de « le son vers le haut ». Les nouveaux Airpods comprendront la puce H2 d’Apple pour améliorer jusqu’à deux fois plus la suppression du bruit par rapport aux AirPods Pro d’origine. Le boîtier mis à jour semble similaire à la génération précédente mais est une mise à jour attendue depuis longtemps. Le boîtier mis à jour comportera un haut-parleur en bas pour faciliter leur recherche via Find My Application d’Apple. Apple a finalement ajouté une boucle pour que vous puissiez ajouter une lanière ou tout ce que vous souhaitez à l’étui.

Les nouveaux AirPods Pro seront en précommande le 9 septembre pour 249,99 $, et ils sortiront le 23 septembre.

Dernier point mais non le moindre, Apple lance le nouvel iPhone 14

Bien que l’iPhone ait plusieurs nouvelles fonctionnalités que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous, deux fonctionnalités ont époustouflé tout le monde sur l’iPhone Pro Max. Tout d’abord, le nouvel objectif de l’appareil photo fait le saut vers un appareil photo de 48 mégapixels à partir du 12 mégapixels.

Le second est le nouveau Dynamic Island à changement de forme qui remplace l’encoche irritante sur les modèles d’iPhone actuels. L’île dynamique vous permettra d’effectuer plusieurs tâches dans les applications sans jamais avoir à quitter l’écran sur lequel vous vous trouvez. Voyez-le par vous-même ci-dessous.