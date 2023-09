Tout ce que vous avez manqué à la destination D23 de cette année

Nous nous sommes bien amusés en couvrant Destination D23, où les plus grands fans de Disney se sont réunis pour célébrer 100 ans de joie, d’imagination et d’espoir au Walt Disney World Resort à Orlando, en Floride.

Cet événement plus grand que nature a présenté des expériences exclusives, des annonces tant attendues et des opportunités de shopping spéciales pour les membres du plus grand fan club de la planète.

Sous le chapiteau de présentation du Président des Parcs Disney, Expériences et Produits Josh D’Amaroles fans ont eu droit à un spectacle riche en surprises qui a débuté par une introduction entraînante de THE MUSES de Hercule.

Avec des millions de personnes à l’écoute du monde entier, D’Amaro et d’autres invités spéciaux ont ébloui la foule avec des révélations majeures et des dévoilements d’attractions à venir, des ajouts au parc, des premiers aperçus et bien plus encore.

Les fans d’Ahsoka seront ravis de savoir qu’elle rejoindra les attractions Star Tours des studios Disney’s Hollywood en Floride, du parc Disneyland en Californie et de Disneyland Paris à partir du printemps prochain.

Et cette excitation que vous avez ressentie dans la force était que tout le monde à D23 recevait des oreilles Ahsoka GRATUITES !

Star Wars : Ahsoka est diffusé exclusivement sur Disney+, et oui, ça vaut le battage médiatique.

Passer d’une galaxie lointaine, très lointaine à EPCOT où Moana les fans peuvent profiter de Journey of Water, une nouvelle expérience guidée dédiée à la compréhension et à la préservation de la beauté et de l’équilibre du monde naturel.

Moana arrivera dans World Nature et fera sa première apparition dans son propre espace dédié près de Journey of Water le 16 octobre.

Pour célébrer Disney 100, Disney Animation Studios lance SOUHAIT mettant en vedette Ariana Debose en tant que nouvelle princesse Disney Asha qui apparaîtra bientôt à EPCOT, Disneyland Resort et Disneyland Paris.

Le film donne une nouvelle tournure à Souhaiter une étoile et sort en salles le 22 novembre 2023.

Les amoureux de Encanto et Indiana Jones seront ravis de savoir qu’ils sont pris en considération pour le Dinoland USA réinventé à Disney’s Animal Kingdom.

Walt Disney Imagineering prévoit de s’inspirer d’une région parfois appelée « Amériques tropicales » pour créer ce nouveau territoire.

Dans le cadre de leurs recherches, Imagineers a étudié certaines des zones les plus riches en biodiversité de la planète, notamment la partie nord de l’Amérique du Sud, qui s’étend jusqu’en Amérique centrale.

Mais attendez, il y a plus : un nouveau spectacle basé sur Zootopie est en cours de développement pour le théâtre Tree of Life du Disney’s Animal Kingdom.

Le concept actuel du nouveau Zootopie L’expérience amène des invités à visiter les différents biomes avec Judy Hopps, Nick Wilde et d’autres personnages.

Au parc Disney California Adventure, un nouveau véhicule de saut du monde arrive sur le campus Avengers pour aider à transporter les héros les plus puissants de la Terre dans le multivers pour combattre le roi Thanos.

Brent fortdirecteur créatif exécutif chez Walt Disney Imagineering, a partagé un premier aperçu du manège avec un design qui combine des éléments des combinaisons temporelles de Tony Stark avec des points de saut Xandarian et la technologie Wakandan.

L’un des ingrédients secrets du succès mondial de Disney réside dans son groupe diversifié d’ambassadeurs, comprenant des hommes noirs dynamiques. Raevon Redding (Walt Disney World Resort), Mark Everett King Jr.. (Disneyland Resort), et Tony Dick (Hong Kong Disneyland Resort).

Les ambassadeurs Disney remplissent un mandat de deux ans en tant qu’« émissaires de bonne volonté » et porte-parole officiels de leur complexe respectif.

Ils représentent également plus de 75 000 Cast Members et jouent un rôle clé pour faire entrer la magie Disney dans leur communauté tout en offrant une relation privilégiée avec le Resort.

Réussir à Redding sera Shannon Smith-Conrad qui a récemment été annoncé comme l’un des nouveaux ambassadeurs du Walt Disney World Resort pour 2024-2025.

En 1998, Disney a fait sensation avec sa nouvelle ligne de croisière comprenant sept navires dans sa flotte toujours croissante qui comprend désormais le Disney Adventure récemment annoncé.

L’Adventure sera le premier navire à naviguer depuis Singapour et dans toute l’Asie du Sud-Est avec la marque classique de narration et de divertissement en direct de Disney.

Actuellement, trois nouveaux navires sont en développement ainsi que Disney Lookout Cay à Lighthouse Point, une toute nouvelle destination insulaire.

Les équipes Disney collaborent avec des artistes talentueux et des conseillers culturels aux Bahamas pour façonner une expérience qui célèbre la beauté naturelle, les traditions et le talent artistique du pays.

Oh, et encore une chose : nous recommande fortement vous vous engouffrez dans le coma alimentaire au Festival international de la gastronomie et du vin d’EPCOT qui se déroule jusqu’au 18 novembre.

Assurez-vous de vous arrêter au Kenya, en France, au Brésil, au Mexique, en Chine, au Canada, en Grèce et en Australie.

Pour une liste complète de tout ce qui a été annoncé à J23, cliquez sur ici.