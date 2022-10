Tout ce que tu dois savoir

Le tirage au sort de la phase de qualification de l’Euro 2024 aura lieu le dimanche 9 octobre. Voici tout ce que vous devez savoir avant l’événement.

Quand a lieu le tirage ?

Le tirage au sort aura lieu à la Markthalle de Francfort, en Allemagne, le 9 octobre à 11 h 00 BST / 6 h HE.

La partie technique du tirage au sort devrait durer 40 minutes.

Comment sont décidés les tirages au sort ?

Les équipes sont divisées en sept pots en fonction des positions finales de la phase de groupes de l’UEFA Nations League (UNL) 2022-23.

Les quatre pays les mieux classés sont le Pot UNL, les six suivants dans le Pot 1. Le Pot UNL existe parce que ces pays doivent être tirés au sort dans un groupe de cinq pays pour que les dates internationales de juin soient libres pour les finales de l’UEFA Nations League ; ils seront tirés au sort dans les Groupes AD.

Les autres pots ont tous 10 équipes, à l’exception du pot 6 qui contient les trois pays les moins bien classés.

Quels sont les pots de tirage?

UNL POT

Pays-Bas

Croatie

Espagne

Italie

POT 1

Danemark

le Portugal

Belgique

Hongrie

Suisse

Pologne

POT 2

France

L’Autriche

République tchèque

Angleterre

Pays de Galles

Israël

Bosnie Herzégovine

Serbie

Écosse

Finlande

POT 3

Ukraine

Islande

Norvège

Slovénie

République d’Irlande

Albanie

Monténégro

Roumanie

Suède

Arménie

POT 4

Géorgie

Grèce

Turquie

Kazakhstan

Luxembourg

Azerbaïdjan

Kosovo

Bulgarie

Îles Féroé

Macédoine du Nord

POT 5

Slovaquie

Irlande du Nord

Chypre

Biélorussie

Lituanie

Gibraltar

Estonie

Lettonie

Moldavie

Malte

POT 6

Andorre

Liechtenstein

Saint Marin

Le trophée de l’Euro 2024 exposé à l’Olympiastadion de Berlin. Alexander Hassenstein/Getty Images pour DFB

Où sont l’Allemagne et la Russie ?

L’Allemagne n’a pas à se qualifier car elle est le pays hôte.

La Russie est toujours interdite de compétition internationale par l’UEFA en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Comment se déroulera le tirage au sort ?

Il y aura un pays de chaque pot (considérez cependant que le Pot UNL et le Pot 1 sont l’une des 10 équipes.)

Ainsi, vous pourriez avoir un groupe contenant l’Espagne, l’Angleterre, la République d’Irlande, l’Azerbaïdjan et Malte.

– Le tirage commence par le Pot UNL, tirant les quatre pays dans les Groupes AD. Les équipes du pot 1 sont ensuite réparties dans les groupes E à J.

– Le tirage se poursuit ensuite du Pot 2 au Pot 6. Chaque pot est vidé entièrement avant de passer au pot suivant.

– Les équipes tirées au sort sont réparties par ordre alphabétique du Groupe A au Groupe J sauf restriction au tirage au sort.

– Les trois équipes du Pot 6 seront réparties dans les groupes H, I et J pour former des groupes de six.

Quelles sont les restrictions au tirage ?

Outre les finalistes de l’UEFA Nations League devant être dans les groupes A à D, il y a:

– Restriction hivernale des sites : Seuls deux de la Biélorussie, l’Estonie, les îles Féroé, la Finlande, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie et la Norvège peuvent être dans le même groupe.

– Clashs d’équipes interdits : Arménie / Azerbaïdjan – Biélorussie / Ukraine – Gibraltar / Espagne – Kosovo / Bosnie-Herzégovine – Kosovo / Serbie

– Restrictions de voyage excessives : Le Kazakhstan, l’Islande et l’Azerbaïdjan ont une série de conditions de tirage spécifiques pour empêcher plus de deux équipes d’être dans un groupe.

Combien de pays seront qualifiés pour l’Euro 2024 ?

Il y aura 24 équipes à l’Euro 2024.

L’Allemagne, pays hôte, sera rejointe par les vainqueurs et les deuxièmes de chacun des 10 groupes.

Les trois dernières places seront décidées par des séries éliminatoires.

Comment se dérouleront les éliminatoires de l’Euro 2024 ?

Les éliminatoires seront créées en utilisant les positions finales de la phase de groupes de l’UEFA Nations League.

Il y aura trois voies pour les éliminatoires, une pour chacune des Ligues des Nations A, B et C de l’UEFA.

Les vainqueurs de groupe ont la garantie d’un match éliminatoire s’ils ne se qualifient pas automatiquement. Elles sont:

Ligue A

Pays-Bas

Croatie

Espagne

Italie

Ligue B

Israël

Bosnie Herzégovine

Serbie

Écosse

Ligue C

Géorgie

Grèce

Turquie

Kazakhstan

Si l’un des vainqueurs de groupe se qualifie automatiquement, l’équipe la mieux classée qui nécessite une éliminatoire dans ce chemin de ligue prendra la place.

Si une voie de ligue ne peut pas être remplie (par exemple si 13 pays se qualifient automatiquement de la Ligue A), l’Estonie (la mieux classée de la Ligue D) s’insérera dans cette voie. Si plus d’une place doit être remplie, après l’Estonie, il revient au classement général de la ligue suivante.

Quand les matchs seront-ils joués ?

La phase de groupes se déroulera dans les cinq fenêtres internationales de mars, juin, septembre, octobre et novembre 2023. Les éliminatoires auront lieu en mars 2024 avant les finales entre le vendredi 14 juin et le dimanche 14 juillet 2024.

Y aura-t-il encore des matches amicaux internationaux ?

Les 31 pays des groupes A à G à cinq équipes qui ne participent pas à la phase finale de l’UEFA Nations League auront deux dates libres pour les matches amicaux en 2023.