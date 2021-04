Il semble que les fantômes de la guerre froide nous hantent de nouveau lorsqu’il s’agit de la course à l’espace entre les États-Unis et la Russie. Mercredi, l’agence de presse Interfax a cité le chef de Roscosmos, Dmitri Rogozine, disant que d’ici 2030, la Russie sera en mesure de lancer sa propre station spatiale en orbite si le président Vladimir Poutine donne son feu vert. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce récent développement:

Pourquoi la séparation?

Des questions de désaccords politiques ont également entraîné une séparation entre les agences spatiales américaines et russes. Les deux pays font preuve d’une coordination professionnelle exemplaire à la Station spatiale internationale depuis deux décennies. Cependant, les relations entre la Russie et les États-Unis sont sous tension sur des questions relatives aux droits de l’homme, après que l’administration de Poutine a emprisonné le chef de l’opposition Alexei Navalny.

Navalny, qui est dans une prison russe, est en grève de la faim depuis 20 jours maintenant et selon ses médecins, il ne lui restera peut-être plus beaucoup de temps. Les États-Unis ont exhorté le gouvernement russe à ne pas étouffer les voix dissidentes et subiront des conséquences si Navalny meurt. Il a également accusé la Russie de lancer des cyberattaques contre eux et de s’ingérer dans leurs élections.

Une autre raison pour laquelle la séparation peut se produire est le vieillissement de l’ISS et l’objectif avec lequel il a été lancé pour la première fois. Selon un rapport de Science Mag, les cosmonautes ont dû réparer les fissures d’un module russe qui seraient à l’origine de petites fuites d’air. Compte tenu de ces circonstances, le vice-Premier ministre Yuri Borisov a déclaré le week-end dernier à la télévision russe que Moscou informerait ses partenaires internationaux qu’elle quitterait le projet ISS à partir de 2025.Que se passe-t-il après le départ de la Russie?Le vice-Premier ministre russe a déclaré dans son discours que le pays avait besoin d’une station spatiale nationale pour bien faire. Cependant, Borisov a mentionné qu’ils envisageraient d’autoriser les équipages étrangers à se rendre pour leurs projets. Selon Reuters, Interfax a cité une source anonyme disant que la Russie prévoyait de dépenser jusqu’à 6 milliards de dollars pour ce projet ambitieux. Le chef de l’agence spatiale russe a déclaré que, contrairement à l’ISS, la station russe ne serait probablement pas dotée d’un équipage permanent car sa trajectoire en orbite l’exposerait à des radiations plus élevées, a rapporté Reuters.L’avenir de l’ISS?le Magazine scientifique rapporte, Vitaly Egorov, observateur de l’industrie, écrivain et ancien porte-parole de Dauria Aerospace, une société russe, affirmant que si la séparation se produit, les partenaires de l’ISS auraient du mal à maintenir la station fonctionnelle sans la Russie. Cependant, le chef de Roscosmos a assuré que la Russie ne quitterait pas l’ISS tant que la nouvelle station proposée ne deviendrait pas fonctionnelle, mentionnant à quel point les pauses sont fatales pour les vols spatiaux.

