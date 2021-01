Samsung a enfin annoncé son événement Galaxy Unpacked pour la série Samsung Galaxy S21. Après toutes les rumeurs et rapports entourant le prochain produit phare de Samsung, la société a finalement confirmé la date de lancement du 14 janvier de la série Galaxy S21, conformément aux rapports précédents qui suggéraient la même chose. Samsung a fait l’annonce en ligne et a envoyé des invitations à la presse pour l’événement Galaxy Unpacked, affirmant que son premier lancement majeur de smartphone de l’année aura lieu virtuellement à 10h HE (20h30 IST) et sera diffusé sur le site Web principal de Samsung (samsung. com).

« La transition accélérée vers un monde axé sur le mobile entraîne le besoin d’appareils capables de transformer la vie quotidienne en une expérience extraordinaire », a déclaré Samsung dans son invitation. Bien que la société n’ait pas explicitement déclaré que l’événement Unpacked était pour le Galaxy S21. série, il a publié un petit clip qui montre le module de caméra du Samsung Galaxy S21 à l’intérieur d’un cube de verre translucide, confirmant le fait que l’événement Galaxy Unpacked est pour la série Galaxy S21. Cela signifie que nous aurons notre premier aperçu officiel du nouveau Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra, éventuellement aux côtés d’un nouvel ensemble de Galaxy Buds sans fil. Samsung devrait dévoiler les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra dans la série Galaxy S21. L’annonce de Samsung est survenue après des mois de rumeurs et de spéculations autour de la série phare de smartphones du géant sud-coréen. Compte tenu de l’intérêt suscité par la série Galaxy S21 depuis quelques mois, nous avons déjà une bonne idée sur Mais quelques petites choses que Samsung nous réserve. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent:

En commençant par les bases, la série Samsung Galaxy S21 comprendrait les Galaxy S21, Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra classiques. Le Galaxy S21 Ultra peut venir avec le support du stylet (ou du Galaxy S Pen). Notamment, des rapports ont suggéré que le géant de la technologie sud-coréen pourrait abandonner le chargeur USB de son emballage officiel, bien qu’il se moque d’Apple pour avoir fait de même avec sa série iPhone 12. Un pronostiqueur connu a affirmé que Samsung pourrait inclure le chargeur USB pour des marchés limités. De plus, tous les appareils de la gamme peuvent présenter une connectivité 5G et peuvent ne pas être livrés avec un emplacement pour carte microSD pour un stockage extensible. On dit également que la série Galaxy S21 est livrée avec One UI 3.0 basé sur Android 11.

Samsung Galaxy S21

Le Galaxy S21 vanille arborerait un écran AMOLED dynamique Full HD + Infinity-O de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass Victus. Sous le capot, il est prévu d’emballer le SoC Exynos 2100 (en Europe) ou le SoC Snapdragon 888 (aux États-Unis) couplé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne.

Le Galaxy S21 est également signalé pour abriter une configuration de triple caméra arrière qui pourrait inclure un appareil photo principal de 12 mégapixels avec ouverture f / 1,8 et OIS, un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels avec ouverture f / 2,2 et enfin, un 64 – téléobjectif mégapixel avec ouverture f / 2.0, OIS et zoom optique hybride 3x. À l’avant, la rumeur veut loger un appareil photo de 10 mégapixels à l’intérieur de la découpe de perforation.

En termes de batterie, le Galaxy S21 peut contenir une batterie de 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide avec et sans fil. D’autres fonctionnalités rumeurs incluent Bluetooth v5, port USB Type C, NFC, Wi-Fi 6 et trois variantes de couleur.

Samsung Galaxy S21 +

Le Samsung Galaxy S21 + serait identique au Galaxy S21 vanille en termes de spécifications, mis à part la plus grande batterie et la taille de l’écran. Le Galaxy S21 + serait livré avec un écran AMOLED Full HD + Infinity-O de 6,7 pouces et une batterie de 4800 mAh. Les fonctionnalités de son appareil photo seraient les mêmes que celles du Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Le modèle haut de gamme de la série Galaxy S21, le Galaxy S21 Ultra, peut comporter un écran AMOLED dynamique Infinity-O-Edge de 6,8 pouces avec une résolution de 3200 x 1440 pixels (WQHD +), 515ppi, une luminosité maximale de 1600 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. . En termes de caméras, le téléphone devrait comporter une configuration de caméra arrière quadruple qui hébergerait un capteur principal de 108 mégapixels avec un objectif grand angle f / 1,8 et des capacités de mise au point automatique. Il y a aussi un capteur de 12 mégapixels avec objectif ultra grand angle f / 2.2 et champ de vision de 120 degrés, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, et enfin, un téléobjectif secondaire de type périscope de 10 mégapixels avec OIS et zoom optique 10x. Le système de caméra arrière abrite en outre un système de mise au point automatique laser qui remplace le capteur Time-of-Flight (ToF) disponible sur le Galaxy S20 Ultra, indique le rapport. Pour les selfies et les appels vidéo, le Samsung Galaxy S21 Ultra est censé transporter un jeu de tir de 40 mégapixels logé à l’intérieur de la découpe de perforation.

Les autres fonctionnalités rumeurs sur le téléphone comprennent la double SIM + eSIM (varie selon la région), la 5G, le WiFi 6, le Bluetooth 5.1, le GNSS, le NFC, une classification IP68 et la prise en charge du stylet S Pen (en option). Le Galaxy S21 Ultra peut contenir une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide filaire de 45 W, une charge sans fil rapide, une prise en charge de Wireless PowerShare (charge sans fil inversée).