Les utilisateurs de Google Pay en Inde peuvent désormais acheter et envoyer des cartes-cadeaux électroniques. La plate-forme de paiement numérique appartenant à Google a collaboré avec la société de cadeaux Qwikcilver appartenant à Pine Labs pour fournir des cartes-cadeaux numériques de plus de 150 marques pouvant être utilisées dans les magasins hors ligne de 1500 villes et sur les principaux portails en ligne. De même, les utilisateurs de Google Pay peuvent rechercher la marque grand public de Qwikcilver Woohoo sur l’application pour afficher son catalogue de cartes. Les cartes-cadeaux électroniques disponibles sur la plate-forme Woohoo incluent la carte-cadeau Amazon Pay, la carte-cadeau Flipkart, le cadeau électronique Uber et le code cadeau Google Play, entre autres.

Qwikcilver a également ajouté Woohoo sur la plate-forme Spot de Google Pay qui permettra aux utilisateurs d’acheter des cartes sans avoir à s’inscrire séparément. Pour acheter la carte électronique de ces marques, les utilisateurs devront entrer la dénomination du montant (Rs 50 à Rs 10,000), la quantité (maximum 10), les options de livraison (envoyer comme cadeau ou acheter pour soi), le mode de livraison (e-mail ou SMS), et d’autres détails tels que le numéro du destinataire ou l’adresse e-mail, etc. Les utilisateurs auront la possibilité de l’envoyer maintenant ou plus tard.

Parlant du développement, Kumar Sudarsan, président – Cadeaux, prépayés et valeur stockée chez Pine Labs, a déclaré dans une note de presse: « Alors que Qwikcilver a fait de la boutique de cartes-cadeaux numériques Woohoo une destination privilégiée pour les consommateurs, la présence sur Google Pay améliorera les consommateurs expérience pour utiliser les cadeaux numériques en un clic. » Le dirigeant de l’entreprise ajoute que cette fonctionnalité rendra tout le processus d’achat et de cartes-cadeaux numériques transparent.

Google avait introduit la plate-forme Spot lors de la cinquième édition de l’événement Google pour l’Inde en septembre pour permettre aux marchands de configurer des vitrines numériques dans Google Pay afin de donner aux utilisateurs la possibilité d’acheter des produits / services directement à partir de l’application. Certaines des marques qui utilisent déjà la plate-forme Spot incluent Red Bus, Cure.fit, Burger King, etc.