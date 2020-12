Le procureur général de l’Inde, AK Venugopal, a donné jeudi l’autorisation à un étudiant en droit d’entamer une procédure d’outrage contre la caricaturiste Rachna Taneja. L’affaire est basée sur deux caricatures que le dessinateur avait partagées sur les poignées de médias sociaux de sa bande dessinée «Panneaux sanitaires».

Selon un rapport du Bar and Bench, l’affaire est basée sur deux tweets que Taneja avait critiqués la Cour suprême indienne.

L’étudiante, Aditya Kashyap, qui engagera la procédure d’outrage, a estimé que les tweets étaient « une attaque audacieuse et une insulte à l’institution ».

Quels étaient les tweets de Sanitary Panels à SC?

Les tweets ont été partagés par Taneja en novembre sur les poignées de médias sociaux de Sanitary Panels, un panel satirique de Taneja qui parle souvent de problèmes sociopolitiques en cours et de genre avec des dessins animés. L’un des dessins animés en forme de bâton présente une caricature du présentateur de nouvelles télévisées Arnab Goswami dans la protection de deux imposantes figures de bâton, l’une représentant le BJP et l’autre le SC. La légende sur le dessin animé dit: « Tu janta nahin mera baap kaun hai(Vous ne savez pas qui est mon père).

Dans un autre tweet, les artistes ont appelé la Cour suprême de l’Inde la « Cour de Sanghi de l’Inde ». Les deux caricatures ont été partagées lorsque le SC a approuvé la mise en liberté sous caution d’Arnab Goswami de Republic TV, qui a été arrêté par la police du Mahashtra dans le cadre d’une affaire de suicide en 2014. Beaucoup à l’époque avaient critiqué le SC pour avoir autorisé la libération sous caution de Goswami, tandis que plusieurs autres militants sociaux et politiques, étudiants et enseignants attendaient actuellement.

Pourquoi Aditya Kashyap mène-t-elle une procédure d’outrage contre les panneaux sanitaires?

Kashyap a déclaré que les tweets publiés par le fondateur de Sanitary Panels, Taneja, étaient offensants pour le SC. Le premier tweet insinuait que le SC avait un parti pris envers le BJP, suggérant que la Cour Apex n’était pas un organe indépendant et impartial – une caractéristique essentielle de la justice indienne.

Le deuxième tweet, selon Kashyap, indiquait également que le SC n’était « plus un organe impartial de l’Etat ». Ces implications étaient fausses et «dangereuses» selon Kashyap.

Que sont les panneaux sanitaires?

Sanitary Panels a commencé comme une bande dessinée Web qui a débuté en 2014. Le webcomic féministe fournit des commentaires sur la culture, la société et la politique et crée des bandes dessinées virales sur des problèmes brûlants dans le pays. Celles-ci incluent également la critique du gouvernement, des partis politiques, des dirigeants politiques des institutions et des personnalités publiques. La bande dessinée couvre une grande variété de sujets, notamment le sexe, la religion, la santé mentale, l’éducation, la santé, les droits constitutionnels. La page Instagram des panneaux sanitaires compte plus de 73 000 abonnés.

Qui est Rachna Taneja?

Rachna Taneja est la fondatrice de Samitary Panels et cofondatrice de l’Internet Freedom Foundation, qui milite pour la confidentialité numérique, la neutralité du net et la liberté d’expression sur Internet. Taneja est née à Delhi mais vit actuellement à Bangalore, où elle a créé des panneaux sanitaires. L’artiste, qui utilise des bâtons pour ses dessins animés, avait déclaré lors d’entretiens précédents qu’elle utilisait des dessins simples pour que ses dessins puissent atteindre les masses. Elle a également appelé sa bande dessinée « Solitary Panels » parce qu’elle voulait que son travail brise les tabous.

Comment les Indiens récitent-ils dans les débats des comités d’assainissement?

Les médias sociaux soutiennent Taneja, dont les dessins animés sont populaires auprès de nombreuses sections d’internautes, y compris les jeunes. Beaucoup ont montré leur solidarité avec Taneja et son art.

