Tout ce que tu as besoin de savoir

Fitbit a subi quelques changements depuis la sortie de la première montre intelligente Sense. Le principal étant l’acquisition de la société par Google, ce qui soulève des questions sur ce que nous pourrions voir en termes de nouveaux produits à l’avenir.

Le géant de la recherche récoltera-t-il des pièces sur Fitbit et les utilisera-t-il pour ses propres appareils de marque Google ? Ou la marque wearable continuera-t-elle à innover et à porter son propre nom ? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Fitbit Sense 2.

Quand le Fitbit Sense 2 sortira-t-il ?

Il a été étrangement calme sur le front des rumeurs en ce qui concerne le Fitbit Sense 2. Depuis l’arrivée du Fitbit Sense original en septembre 2020, il y a eu peu de choses à faire concernant son successeur. Comme nous l’avons mentionné plus haut, le rachat par Google pourrait y être pour quelque chose. Nous avons vu de nombreux rapports selon lesquels Google a l’intention de lancer une montre connectée Pixel pour accompagner sa gamme de téléphones Pixel récemment mis à jour par l’arrivée des Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

On pensait que la Pixel Watch était prévue pour une sortie en octobre 2021, aux côtés des téléphones Pixel 6, mais cela ne s’est évidemment pas produit. On soupçonne que la pénurie mondiale de processeurs aurait pu être un facteur du retard.

Que la Google Pixel Watch soit une Fitbit Sense 2 sous un autre nom est une possibilité distincte. Le PDG de Fitbit, James Park, a déclaré lors de l’événement Google I/O 2021 qu’« à l’avenir, nous construirons des montres intelligentes haut de gamme basées sur Wear », ce qui signifie que le logiciel de montre intelligente de Google – WearOS – deviendra la plate-forme pour les appareils Fitbit. En tant que tel, ce n’est pas un grand pas de voir la prochaine gamme d’appareils de Fitbit arborer un logo Google à la place du propre de Fitbit.

Au moment de la rédaction de cet article, il n’y a pas de date confirmée (ou même supposée) pour un Fitbit Sense 2, mais Google confirme que Wear OS 3 devrait arriver « du milieu au second semestre 2022 » (Samsung’s Galaxy Watch 4/Watch 4 Nonobstant Classic), il se peut que la société décide de lancer à la fois du matériel et des logiciels, éventuellement sous la marque Pixel.

Combien coûtera le Fitbit Sense 2 ?

Encore une fois, il n’y a pas de détails confirmés concernant une éventuelle étiquette de prix, pour le moment. Le précédent Fitbit Sense a été lancé à 279 £ / 299 $ US, ce qui en fait l’appareil Fitbit le plus cher à ce jour. En termes de montres connectées premium, il s’agit en fait de prix intermédiaires. L’Apple Watch Series 7 commence à 369 £ / 399 $ US et monte à partir de là, avec des tailles d’écran et des sangles plus grandes, tandis que le Samsung Galaxy Watch 4 Classic commence à 349 £ / 349,99 $ et propose à nouveau des options plus chères.







En tant que tel, il s’agit vraiment de savoir si le nouveau Fitbit propulsé par Google veut affronter les grands garçons, ce qui aurait du sens en termes de marque Pixel discutée ci-dessus, ou à un prix plus compétitif.

Cela vaut la peine de considérer que le Pixel 6 coûte 599 £ / 599 $ US, alors que l’iPhone 13 vous coûtera 779 £ / 779 $ US et le Samsung Galaxy S21 à peu près le même ; Google occupe donc déjà la fourchette de prix la moins chère pour ses modèles phares standard. S’il emboîte le pas à la Fitbit Sense 2/Pixel Watch, le nouvel appareil pourrait à nouveau se situer dans la même fourchette inférieure à 300 £/300 $.

Quelles fonctionnalités verrons-nous dans le Fitbit Sense 2 ?

Le Fitbit Sense original comportait quelques fonctionnalités décentes, notamment un ECG, ainsi que la surveillance de la SpO2 et du stress via un capteur EDA (activité électrodermique) qui surveille la température de votre peau, le suivi du sommeil; sans parler des capacités standard de suivi de la condition physique que vous attendez d’un appareil moderne. Alors, qu’est-ce que Fitbit apportera au Sense 2 ?

Il n’est pas surprenant qu’il n’y ait pas de détails confirmés à ce sujet, mais nous pouvons espérer quelques ajustements à l’ancien modèle qui suffiraient à justifier une mise à niveau.

En termes de matériel, le Sense original ne peut mesurer votre taux d’oxygène dans le sang que pendant votre sommeil (tant que vous le laissez dans le bon mode), tandis que des concurrents tels que l’Apple Watch Series 7 et le ScanWatch de Withings peuvent le faire à tout moment. moment de la journée. Cela ressemble à quelque chose qui pourrait être mis à niveau dans le Fitbit Sense 2 sans trop de défi.

Le LTE est absent du Fitbit Sense, ce qui en fait un appareil moins polyvalent que certains de ses concurrents. surtout lorsque l’Apple Watch a une telle fonctionnalité depuis le lancement de la série 3 en 2017.

De toute évidence, la plus grande mise à niveau pourrait prendre la forme de Wear OS 3, la nouvelle plate-forme de Google remplaçant Fitbit OS, qui alimentait les appareils précédents de la société. Nous serions intéressés de voir comment un tel commutateur pourrait affecter la durée de vie de la batterie, comme nous l’avons remarqué avec le Suunto 7 subi une légère baisse lors du passage au logiciel Google.

Un domaine que nous aimerions voir changer est le niveau d’abonnement Fitbit Premium actuellement requis pour déverrouiller certaines fonctionnalités. Ceux-ci incluent la surveillance de votre fréquence cardiaque pendant le sommeil, le suivi automatique de votre taux d’oxygène dans le sang pendant le sommeil, ainsi que l’accès à une large collection de défis de remise en forme et de rapports détaillés concernant votre forme physique. Ceux-ci coûtent 9,99 £/9,99 $ US par mois (au moment de la rédaction), ce qui est inhabituel dans l’espace des montres intelligentes. Ainsi, avec Google désormais aux commandes, nous espérons que les fonctionnalités premium seront intégrées à l’expérience normale, faisant du Fitbit Sense 2 un appareil instantanément meilleur en supprimant les factures supplémentaires.

Pour être honnête, cela semble peu probable, car Google a déclaré qu’avec le Google Nest Hub 2, vous pouvez profiter « d’un aperçu de Sleep Sensing gratuitement jusqu’en 2022. En 2023, Google prévoit d’intégrer Sleep Sensing dans Fitbit Premium (actuellement 9,99 $ par mois). ou 79,99 $ par an, sous réserve de modifications et pouvant varier selon les pays). »

Une telle décision fait le jeu de Samsung, Apple et d’autres, cependant, qui proposent un matériel égal ou meilleur, ce qui revient en fait moins cher au final lorsque vous tenez compte du coût global de Fitbit Premium.

