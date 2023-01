Tout ce que Tom Brady a dit sur sa retraite après sa défaite face aux Cowboys

Voici ce que Tom Brady a dit à propos d’une retraite potentielle après avoir été éliminé des séries éliminatoires par les Cowboys de Dallas lundi.

Eh bien, la saison difficile pour Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay est terminée après une défaite 31-14 contre les Cowboys de Dallas lors de la présentation du week-end Super Wild Card par Monday Night Football.

Les Cowboys ont contrôlé toute la nuit et les Bucs ont prouvé que la NFC Sud était incontestablement la pire division de tout le football.

Brady, agent libre cette année, a des décisions à prendre. Il a brièvement décidé de prendre sa retraite l’année dernière et a finalement estimé que ce choix n’était pas le bon, choisissant de revenir au moins un an de plus. Mais y en aura-t-il plus ?

C’est la question à laquelle tout le monde meurt d’envie de connaître la réponse.

Voici ce que Tom Brady a dit à propos de sa retraite, son avenir après sa défaite face aux Cowboys

Brady a déclaré qu’à ce stade, il était indécis quant à son avenir et qu’il prendrait les choses un jour à la fois.

« Je vais rentrer chez moi et passer une bonne nuit. Aussi bien que je peux ce soir…. «Cela a été beaucoup concentré sur ce jeu, alors, oui. Ce ne sera qu’un jour à la fois, vraiment.

Il convient de noter, cependant, que Brady a fait tout son possible pour remercier chaleureusement les médias présents, en particulier les reporters de Tampa.

Via Rick Stroud du Tampa Bay Times:

“C’est juste comme la fin de la saison”, a-t-il déclaré. “Je veux juste dire merci les gars pour tout ce que vous avez fait. J’apprécie vraiment tous vos efforts. Je sais que c’est dur pour vous aussi. Il est difficile pour les joueurs de s’en sortir et vous avez eu un travail difficile et j’apprécie tout ce que vous faites pour nous couvrir et tous ceux qui regardent sont de grands fans du sport et étaient très reconnaissants du soutien de chacun. … « J’adore cette organisation, c’est un endroit formidable et merci à tous de m’avoir accueilli. Tous les habitués. Je suis juste très reconnaissant pour le respect et j’espère que je vous ai rendu la même chose.

Cela pourrait être un simple discours de fin de saison, mais Stroud l’a décrit comme “inhabituel”. Stroud, comme d’autres journalistes de la région, saurait comment Brady a le mieux approché sa disponibilité médiatique. Considérant que nous avons déjà fait le rodéo de la retraite une fois, Stroud a également vécu une discussion de fin de saison l’année dernière.

Quelle est la prochaine étape pour Brady ? À ce stade, votre supposition pourrait être aussi bonne que la sienne.