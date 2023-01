Tout ce que Tee Higgins a dit lors de sa première apparition depuis la blessure de Damar Hamlin

Le receveur des Bengals Tee Higgins s’est adressé aux médias pour la première fois depuis la blessure de Damar Hamlin : “Je suis bien placé en ce moment.”

L’attention du monde de la NFL s’est portée sur Damar Hamlin et son état de santé depuis son effondrement du Monday Night Football, mais un autre joueur proche de la situation a également eu besoin et reçu un soutien.

Le receveur des Bengals Tee Higgins a par inadvertance porté le coup à la poitrine de Hamlin. Au milieu de l’inquiétude pour Hamlin, il y avait l’inquiétude pour le bien-être de Higgins, connaissant la guilde qu’il pourrait rencontrer.

Pour la première fois jeudi, Higgins a parlé aux journalistes du moment et des conséquences.

Tout ce que Tee Higgins a dit sur la blessure de Damar Hamlin

“Je suis bien placé en ce moment.” Les premiers commentaires publics de Tee Higgins depuis Monday Night Football. Il a dit avoir parlé avec la mère de Damar Hamlin. Il a dit que c’était difficile à oublier, mais ce sont des joueurs de football professionnels et ils doivent aller de l’avant. pic.twitter.com/mpw4UCksNe —Joe Danneman (@FOX19Joe) 5 janvier 2023

“Je suis bien placé en ce moment”, a déclaré Higgins aux journalistes, soulagé de savoir que Hamlin allait mieux.

Il a eu l’occasion de parler avec la mère de Hamlin, qui lui a dit qu’elle priait pour lui tout en lui annonçant que l’état de Hamlin s’était amélioré.

Quant à ce qui s’est passé sur cette pièce, Higgins a révélé de nouveaux détails sur la façon dont cela s’est passé de son côté des choses.

Après le tacle initial, Hamlin s’est relevé, alors quand Higgins l’a vu retomber au sol du coin de l’œil, il a pensé qu’il s’était effondré après avoir été touché par un autre défenseur des Bengals. Il ne fallut pas longtemps avant qu’il comprenne que ce n’était pas ce qui s’était passé et que quelque chose de très grave se passait.

“C’était difficile. De toute évidence, je n’étais pas bien placé pour jouer pour le reste de ce match, alors je suis plutôt content que nous ayons décidé de ne pas jouer », a déclaré Higgins.

Les Bengals se préparent à affronter les Ravens dimanche. Ce sera sans aucun doute émouvant lorsque Higgins et son équipe s’habilleront pour jouer à nouveau, mais ce sera beaucoup plus facile de savoir que Hamlin s’est réveillé et est maintenant sur la voie de la guérison.