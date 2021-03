Ceci est en contraste frappant avec le navire Ever Given de 220000 tonnes, qui a nécessité 13 remorqueurs et le dragage d’environ 30000 mètres cubes de sable pour se libérer de la proue du canal de Suez en Égypte hier – l’une des plus grandes voies de navigation au monde.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy