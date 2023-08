Tout ce que nous savons sur un renouveau – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : USA Network/Everett Collection

Combinaisons terminé en 2019 après 9 saisons.

Combinaisons a battu un nouveau record après sa sortie sur Netflix.

UN Combinaisons EP a évoqué la possibilité d’un renouveau.

Combinaisons n’a pas du tout perdu sa touche. Même si l’émission a pris fin en 2019, la série USA Network est devenue un énorme succès en streaming depuis que les 8 premières saisons de l’émission sont devenues disponibles sur Netflix. Les 9 saisons de l’émission sont également disponibles sur Peacock.

L’émission a enregistré 3,1 milliards de minutes de visionnage au cours de la semaine du 26 juin au 2 juillet sur Netflix et Peacock, selon Nielsen. Combinaisons a battu le record de contenu acquis précédemment détenu par Manifestequi a vu 2,5 milliards de minutes de visionnage en juin 2021. Quelques semaines après la chute de l’émission sur Netflix, Combinaisons est resté dans le top 10 des émissions de télévision aux États-Unis

Depuis Combinaisons est devenu le hit en streaming de l’été, les fans ont été curieux d’une chose en particulier: cela pourrait-il préparer le terrain pour Combinaisons saison 10 ? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Y aura-t-il un Combinaisons Saison 10 ?

Dès maintenant, Combinaisons la saison 10 n’est pas en préparation. Cependant, les pouvoirs en place doivent remarquer la popularité croissante de la série. Depuis que le spectacle a explosé à la vapeur, TVLine a parlé au producteur exécutif Gène Klein sur la possibilité d’un Combinaisons la relance.

« Vous savez, j’ai mentionné à Aaron [Korsh] que je garde, en cette ère de redémarrages et de retrouvailles et de tous ces autres trucs, que j’attends un appel à un moment donné. Mais je ne suis au courant d’aucune conversation sérieuse », a déclaré Gene au point de vente. « C’est juste une de ces choses où, de nos jours, vous ne seriez pas surpris si quelqu’un vous appelait un jour. Mais jusqu’à présent, rien à ma connaissance.

Gene a ajouté qu’il serait « surpris » si l’ensemble du casting pouvait se réunir pour une réunion sur la route. « Comme. vous vous en souvenez peut-être, c’était une danse compliquée impliquant tout le monde, concluant tous les accords avec les acteurs et les gardant impliqués jusqu’à la fin du spectacle », a-t-il admis. « Je serais surpris si nous pouvions enfiler cette aiguille pour une réunion, mais je serais également ravi si cela se produisait parce que [when] vous faites un spectacle aussi longtemps, tout le monde devient un si bon ami.

Combinaisons la saison 10 n’est pas hors de question, mais ça ne se passe pas pour le moment. Continuez à croiser les doigts !

Est-ce que Meghan Markle reviendrait pour Combinaisons Saison 10 ?

Meghan Markle a joué l’avocate Rachel Zane pendant les 7 premières saisons de la série. Elle a quitté la série à la fin de la saison 7 aux côtés Patrick J.Adams’ Mike Ross. Après leur mariage, Rachel et Mike ont déménagé à Seattle pour créer une nouvelle entreprise.

de Meghan Combinaisons sortie diffusée quelques semaines seulement avant son mariage Prince-Harry en 2018. Depuis qu’elle est devenue la duchesse de Sussex, Meghan n’est pas revenue au théâtre. Elle a un contrat de plusieurs millions de dollars avec Netflix, mais Meghan et le prince Harry se concentrent principalement sur le contenu non scénarisé. Leurs docu-séries, Harry et Meghana été un succès pour Netflix.

La duchesse de Sussex ne reviendrait probablement pas dans le rôle de Rachel Zane si Combinaisons jamais eu une saison 10. « J’ai fini. Je suppose qu’il ne faut jamais dire jamais, mais mon intention est de ne absolument pas [return to acting], » elle a dit Variété en 2022 sur le retour au jeu d’acteur.

Pourquoi avez-vous Combinaisons Fin?

Il a été annoncé en janvier 2019 que Combinaisons se terminerait après une saison 9 de 10 épisodes. La série est devenue la série scénarisée originale la plus ancienne sur USA Network. Créateur Aaron Korsh a révélé que la décision de mettre fin à la série avait été prise après des pistes Patrick J.Adams, Meghan Markleet Gina Torres gauche.

« Au cours de la saison 7, alors qu’ils négociaient les contrats des acteurs depuis deux ans, un imprévu s’est produit. Vous ne pouvez jamais savoir que l’une de vos stars va épouser le prince d’Angleterre, et Patrick a décidé de ne pas revenir, nous avions donc le choix de continuer après la saison 7 », a-t-il déclaré. Date limite. «Nous avons décidé que le plan initial était une saison 8 de 16 épisodes et une saison 9 de 10 épisodes, voyons si nous pouvons le faire. Et en concordance avec ça, Catherine Heigl a appelé et elle voulait être impliquée dans la série, et nous avons pensé que c’était un moyen idéal d’aider à prolonger la franchise et d’atteindre la fin de la saison 9.

Après la finale de la série en septembre 2019, Aaron a déclaré au point de vente: «C’est triste de passer d’une si longue période, mais nous avons aussi le corps du travail et les souvenirs et personne ne pourra jamais l’enlever. Je suis incroyablement fier d’avoir été impliqué avec toutes ces personnes pendant toutes ces années. Je dirais merci à toutes les personnes impliquées. Casting, équipe, fans, tout le monde.

